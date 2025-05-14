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Чешскую военную помощь Украине обсудили парламентарии двух стран
Чешскую военную помощь Украине обсудили парламентарии двух стран - 14.05.2025 Украина.ру
Чешскую военную помощь Украине обсудили парламентарии двух стран
Вопросы военной помощи Украине обсудили члены украинского парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке с делегацией парламента Чехии. Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
2025-05-14T12:30
2025-05-14T12:30
2025-05-14T12:30
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Глава украинского парламентского комитета Александр Завитневич отметил важность поддержки, которую Чехия предоставляет Украине с первых дней российской специальной военной операции.Парламентарии постсоветской республики и Чехии обсудили ситуацию в Европе, миротворческую инициативу США, ситуацию на фронте и достижения Украины в производстве вооружений.Отдельно речь шла о подготовке украинских пилотов, усилении военного и инновационного сотрудничества, развитии "чешской инициативы" (по поставке боеприпасов на Украину) и интеграции Украины в ЕС и НАТО.Вопросы продолжения военной помощи Украине рассмотрел автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Ядерный зонтик, угрозы в адрес России, помощь для Украины: Макрон ставит Францию на карту
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новости, украина, чехия, европа, верховная рада, ес, нато, украина-ес, украина-нато, военная помощь, военная помощь украине, сво
Новости, Украина, Чехия, Европа, Верховная Рада, ЕС, НАТО, Украина-ЕС, Украина-НАТО, военная помощь, военная помощь Украине, СВО
Чешскую военную помощь Украине обсудили парламентарии двух стран
Вопросы военной помощи Украине обсудили члены украинского парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке с делегацией парламента Чехии. Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
Глава украинского парламентского комитета Александр Завитневич отметил важность поддержки, которую Чехия предоставляет Украине с первых дней российской специальной военной операции.
"Прага последовательно поддерживает Украину
: от предоставления вооружения - до участия в ключевых международных инициативах безопасности. Для нас это партнерство имеет не только военную, но и стратегическую политическую ценность", – заявил Завитневич.
Парламентарии постсоветской республики и Чехии
обсудили ситуацию в Европе
, миротворческую инициативу США
, ситуацию на фронте и достижения Украины в производстве вооружений.
Отдельно речь шла о подготовке украинских пилотов, усилении военного и инновационного сотрудничества, развитии "чешской инициативы" (по поставке боеприпасов на Украину) и интеграции Украины в ЕС
и НАТО
.