https://ukraina.ru/20250514/cheshskuyu-voennuyu-pomosch-ukraine-obsudili-parlamentarii-dvukh-stran-1063114501.html

Чешскую военную помощь Украине обсудили парламентарии двух стран

Чешскую военную помощь Украине обсудили парламентарии двух стран - 14.05.2025 Украина.ру

Чешскую военную помощь Украине обсудили парламентарии двух стран

Вопросы военной помощи Украине обсудили члены украинского парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке с делегацией парламента Чехии. Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

2025-05-14T12:30

2025-05-14T12:30

2025-05-14T12:30

новости

украина

чехия

европа

верховная рада

ес

нато

украина-ес

украина-нато

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0e/1063114293_0:22:800:472_1920x0_80_0_0_474828aff73a02ba35711c44490f90b8.jpg

Глава украинского парламентского комитета Александр Завитневич отметил важность поддержки, которую Чехия предоставляет Украине с первых дней российской специальной военной операции.Парламентарии постсоветской республики и Чехии обсудили ситуацию в Европе, миротворческую инициативу США, ситуацию на фронте и достижения Украины в производстве вооружений.Отдельно речь шла о подготовке украинских пилотов, усилении военного и инновационного сотрудничества, развитии "чешской инициативы" (по поставке боеприпасов на Украину) и интеграции Украины в ЕС и НАТО.Вопросы продолжения военной помощи Украине рассмотрел автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Ядерный зонтик, угрозы в адрес России, помощь для Украины: Макрон ставит Францию на карту

украина

чехия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, чехия, европа, верховная рада, ес, нато, украина-ес, украина-нато, военная помощь, военная помощь украине, сво