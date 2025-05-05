https://ukraina.ru/20250505/kak-v-chekhii-otnosyatsya-k-bezhentsam-s-ukrainy-i-gotovy-li-chekhi-voevat--byvshiy-glava-politsii-novotny-1062934216.html
Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны
Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны - 05.05.2025 Украина.ру
Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны
Экс-глава полиции Чехии, юрист, медиаменеджер и председатель Ассоциации независимых СМИ Чехии Станислав Новотны в студии Украина.ру рассказал о свободе слова в... Украина.ру, 05.05.2025
2025-05-05T12:34
2025-05-05T12:34
2025-05-05T12:34
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чехия
украина
россия
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история ссср
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Экс-глава полиции Чехии, юрист, медиаменеджер и председатель Ассоциации независимых СМИ Чехии Станислав Новотны в студии Украина.ру рассказал о свободе слова в Чехии, об отношении местных к России и к беженцам с Украины, а также о политической ситуации накануне выборов и об оппозиционных силах. 00:24 - О цели визита в Москву; 01:17 - Об отношении к русским в Чехии; 02:58 - О финансировании чешских СМИ; 05:33 - Об отношении чешского правительства к оппозиции; 06:38 - О предстоящих выборах в Чехии и политических силах в стране; 11:05 - Почему власти в Чехии стирают советское наследие и память людей? 13:31 - Об исторической пропасти между Чехией и Словакией; 14:45 - О готовности чешской армии к запросам Евросоюза; 17:20 - Об украинских беженцах в Чехии; 22:00 - О правозащитнике Кирилле Молчанове.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, чехия, украина, россия, кирилл молчанов, ес, русский, русская культура, ссср, история ссср, красная армия, сми, словакия, чехословакия, украинские беженцы, правозащитники, видео
Видео, Чехия, Украина, Россия, Кирилл Молчанов, ЕС, русский, русская культура, СССР, история СССР, Красная Армия, СМИ, Словакия, Чехословакия, украинские беженцы, правозащитники
Экс-глава полиции Чехии, юрист, медиаменеджер и председатель Ассоциации независимых СМИ Чехии Станислав Новотны в студии Украина.ру рассказал о свободе слова в Чехии, об отношении местных к России и к беженцам с Украины, а также о политической ситуации накануне выборов и об оппозиционных силах.
00:24 - О цели визита в Москву;
01:17 - Об отношении к русским в Чехии;
02:58 - О финансировании чешских СМИ;
05:33 - Об отношении чешского правительства к оппозиции;
06:38 - О предстоящих выборах в Чехии и политических силах в стране;
11:05 - Почему власти в Чехии стирают советское наследие и память людей?
13:31 - Об исторической пропасти между Чехией и Словакией;
14:45 - О готовности чешской армии к запросам Евросоюза;
17:20 - Об украинских беженцах в Чехии;
22:00 - О правозащитнике Кирилле Молчанове.