Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны - 05.05.2025 Украина.ру
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Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны
Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны - 05.05.2025 Украина.ру
Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны
Экс-глава полиции Чехии, юрист, медиаменеджер и председатель Ассоциации независимых СМИ Чехии Станислав Новотны в студии Украина.ру рассказал о свободе слова в... Украина.ру, 05.05.2025
2025-05-05T12:34
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Экс-глава полиции Чехии, юрист, медиаменеджер и председатель Ассоциации независимых СМИ Чехии Станислав Новотны в студии Украина.ру рассказал о свободе слова в Чехии, об отношении местных к России и к беженцам с Украины, а также о политической ситуации накануне выборов и об оппозиционных силах. 00:24 - О цели визита в Москву; 01:17 - Об отношении к русским в Чехии; 02:58 - О финансировании чешских СМИ; 05:33 - Об отношении чешского правительства к оппозиции; 06:38 - О предстоящих выборах в Чехии и политических силах в стране; 11:05 - Почему власти в Чехии стирают советское наследие и память людей? 13:31 - Об исторической пропасти между Чехией и Словакией; 14:45 - О готовности чешской армии к запросам Евросоюза; 17:20 - Об украинских беженцах в Чехии; 22:00 - О правозащитнике Кирилле Молчанове.
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видео, чехия, украина, россия, кирилл молчанов, ес, русский, русская культура, ссср, история ссср, красная армия, сми, словакия, чехословакия, украинские беженцы, правозащитники, видео
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Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны

12:34 05.05.2025
 
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Экс-глава полиции Чехии, юрист, медиаменеджер и председатель Ассоциации независимых СМИ Чехии Станислав Новотны в студии Украина.ру рассказал о свободе слова в Чехии, об отношении местных к России и к беженцам с Украины, а также о политической ситуации накануне выборов и об оппозиционных силах.
00:24 - О цели визита в Москву;
01:17 - Об отношении к русским в Чехии;
02:58 - О финансировании чешских СМИ;
05:33 - Об отношении чешского правительства к оппозиции;
06:38 - О предстоящих выборах в Чехии и политических силах в стране;
11:05 - Почему власти в Чехии стирают советское наследие и память людей?
13:31 - Об исторической пропасти между Чехией и Словакией;
14:45 - О готовности чешской армии к запросам Евросоюза;
17:20 - Об украинских беженцах в Чехии;
22:00 - О правозащитнике Кирилле Молчанове.
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