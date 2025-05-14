Обещанного миллиона не будет: Минобороны Украины обмануло молодых солдат ВСУ - 14.05.2025 Украина.ру
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Обещанного миллиона не будет: Минобороны Украины обмануло молодых солдат ВСУ
Обещанного миллиона не будет: Минобороны Украины обмануло молодых солдат ВСУ - 14.05.2025 Украина.ру
Обещанного миллиона не будет: Минобороны Украины обмануло молодых солдат ВСУ
Украинские военные младше 25 лет, заключившие контракт до запуска молодежных контрактов, жалуются, что не получили обещанный миллион гривен. Об этом 14 мая сообщил военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов
2025-05-14T12:35
2025-05-14T12:35
новости
украина
киев
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
контракт
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По его словам, он уже не раз слышал, что "кто-то где-то получал эту выплату", но не в его подразделении. Сам Бунятов тоже попадает под критерии этих выплат. Он уже несколько раз спрашивал о получении миллиона.В феврале этого года из-за проблем с мобилизацией и нехватки солдат на Украине был запущен специальный молодежный контракт ВСУ для людей в возрасте 18-24 лет. Новобранцам обещали миллион гривен, ряд льгот и право покинуть Украину через год службы. Уже к середине апреля такой контракт подписали около 500 человек.Минобороны Украины продолжает активно пиарить молодежные контракты в соцсетях, предлагая интернет-подписки, валюту из видеоигр, чизбургеры и обувь на все сезоны.Накануне депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что денег на войну в бюджете Украины в этом году не хватает. По его словам, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов - Ред.). "В этом году (как и в 2024-м, и 2023-м) в бюджете не хватает денег на армию️. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен", — написал Железняк в своем Телеграм-канале. О том, какое мировоззрение прививается в рядах ВСУ, в публикации "Россия — враг": перешедший на строну РФ солдат рассказал об идеологии ВСУ.
https://ukraina.ru/20250513/bpla-so-svastikoy-intervyu-uitkoffa-antirossiyskie-sanktsii-i-frontovye-svodki-glavnoe-na-1300-1063086011.html
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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, контракт
Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, контракт

Обещанного миллиона не будет: Минобороны Украины обмануло молодых солдат ВСУ

12:35 14.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Украинские военные младше 25 лет, заключившие контракт до запуска молодежных контрактов, жалуются, что не получили обещанный миллион гривен. Об этом 14 мая сообщил военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов
По его словам, он уже не раз слышал, что "кто-то где-то получал эту выплату", но не в его подразделении. Сам Бунятов тоже попадает под критерии этих выплат. Он уже несколько раз спрашивал о получении миллиона.
"Однако дежурная по строевой даже не понимает, о чем идет речь, потому что никаких официальных документов или приказов не поступало — слышали только из интернета", — заявил Бунятов.
В феврале этого года из-за проблем с мобилизацией и нехватки солдат на Украине был запущен специальный молодежный контракт ВСУ для людей в возрасте 18-24 лет. Новобранцам обещали миллион гривен, ряд льгот и право покинуть Украину через год службы. Уже к середине апреля такой контракт подписали около 500 человек.
Минобороны Украины продолжает активно пиарить молодежные контракты в соцсетях, предлагая интернет-подписки, валюту из видеоигр, чизбургеры и обувь на все сезоны.
Накануне депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что денег на войну в бюджете Украины в этом году не хватает. По его словам, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов - Ред.).
"В этом году (как и в 2024-м, и 2023-м) в бюджете не хватает денег на армию️. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен", — написал Железняк в своем Телеграм-канале.
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