"Россия — враг": перешедший на строну РФ солдат рассказал об идеологии ВСУ - 14.05.2025 Украина.ру
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"Россия — враг": перешедший на строну РФ солдат рассказал об идеологии ВСУ
"Россия — враг": перешедший на строну РФ солдат рассказал об идеологии ВСУ - 14.05.2025 Украина.ру
"Россия — враг": перешедший на строну РФ солдат рассказал об идеологии ВСУ
Единственная идеология, которая существует в рядах украинской армии, — это ненависть к России. Об этом 14 мая агентству РИА Новости рассказал бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону ВС РФ
2025-05-14T10:44
2025-05-14T10:44
новости
россия
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вс рф
украина
пропаганда
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По его словам, с 2014 года украинская пропаганда очень сильно развилась и разрослась, вытиснив другие идиллические идеи. Теперь ненависть к России — единственное "правильное" мировоззрение каждого украинца. По его мнению, такую ненависть к России в украинской армии выращивают, "чтобы вести людей на войну". Бывший боец ВСУ рассказал, что одним из тезисов украинской пропаганды является жестокое отношение к пленным сослуживцам. Командование ВСУ, отметил новоиспеченный солдат ВС РФ, вбивает военным в голову, что над пленными украинцами издеваются и "лучше умереть в окопе".Однако сам боец убедился в обратном: "Весь наш батальон, который попал через плен, испытал это, не было такого". Сейчас боец, который взял себе позывной "Прометей", воюет в составе отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса.
https://ukraina.ru/20250514/ukraina-ne-vyderzhit-zelenskiy-raskryl-chego-on-zhdet-ot-vstrechi-s-putinym--1063110980.html
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новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф, украина, пропаганда
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Украина, пропаганда

"Россия — враг": перешедший на строну РФ солдат рассказал об идеологии ВСУ

10:44 14.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Единственная идеология, которая существует в рядах украинской армии, — это ненависть к России. Об этом 14 мая агентству РИА Новости рассказал бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону ВС РФ
По его словам, с 2014 года украинская пропаганда очень сильно развилась и разрослась, вытиснив другие идиллические идеи. Теперь ненависть к России — единственное "правильное" мировоззрение каждого украинца.
"Есть идеология — Россия враг, и все", — заявил собеседник издания.
По его мнению, такую ненависть к России в украинской армии выращивают, "чтобы вести людей на войну". Бывший боец ВСУ рассказал, что одним из тезисов украинской пропаганды является жестокое отношение к пленным сослуживцам. Командование ВСУ, отметил новоиспеченный солдат ВС РФ, вбивает военным в голову, что над пленными украинцами издеваются и "лучше умереть в окопе".
Однако сам боец убедился в обратном: "Весь наш батальон, который попал через плен, испытал это, не было такого". Сейчас боец, который взял себе позывной "Прометей", воюет в составе отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса.
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