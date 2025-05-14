"Россия — враг": перешедший на строну РФ солдат рассказал об идеологии ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Единственная идеология, которая существует в рядах украинской армии, — это ненависть к России. Об этом 14 мая агентству РИА Новости рассказал бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону ВС РФ
По его словам, с 2014 года украинская пропаганда очень сильно развилась и разрослась, вытиснив другие идиллические идеи. Теперь ненависть к России — единственное "правильное" мировоззрение каждого украинца.
"Есть идеология — Россия враг, и все", — заявил собеседник издания.
По его мнению, такую ненависть к России в украинской армии выращивают, "чтобы вести людей на войну". Бывший боец ВСУ рассказал, что одним из тезисов украинской пропаганды является жестокое отношение к пленным сослуживцам. Командование ВСУ, отметил новоиспеченный солдат ВС РФ, вбивает военным в голову, что над пленными украинцами издеваются и "лучше умереть в окопе".
Однако сам боец убедился в обратном: "Весь наш батальон, который попал через плен, испытал это, не было такого". Сейчас боец, который взял себе позывной "Прометей", воюет в составе отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса.
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