Константинов заявил о непредсказуемости исхода переговоров в Стамбуле - 14.05.2025 Украина.ру
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Константинов заявил о непредсказуемости исхода переговоров в Стамбуле
Константинов заявил о непредсказуемости исхода переговоров в Стамбуле - 14.05.2025 Украина.ру
Константинов заявил о непредсказуемости исхода переговоров в Стамбуле
Итог переговоров в Стамбуле непредсказуем. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
2025-05-14T12:08
2025-05-14T12:08
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"В Стамбуле может произойти все что угодно. Итог переговоров непредсказуем. Украинский кризис сложный, есть масса технических и технологических вопросов, в том числе с поставками оружия Украине западными странами. Предстоит сложная дипломатическая работа. Мир точно будет, если не в эту попытку, то в другую. Это целая история. Одномоментно ее остановить не получится. Запад сильно распустил машину помощи Украине. Речь не только об оружии, но о политике, коррупции", - сказал Константинов.По его словам, пока отдельные европейские страны вставляют палки в колеса реальным мирным инициативам, Россия и США могли бы "продавить надежные условия мира".На днях президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Позднее Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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новости, стамбул, владимир константинов, россия, украина, владимир путин, дональд трамп
Новости, Стамбул, Владимир Константинов, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп

Константинов заявил о непредсказуемости исхода переговоров в Стамбуле

12:08 14.05.2025
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Итог переговоров в Стамбуле непредсказуем. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"В Стамбуле может произойти все что угодно. Итог переговоров непредсказуем. Украинский кризис сложный, есть масса технических и технологических вопросов, в том числе с поставками оружия Украине западными странами. Предстоит сложная дипломатическая работа. Мир точно будет, если не в эту попытку, то в другую. Это целая история. Одномоментно ее остановить не получится. Запад сильно распустил машину помощи Украине. Речь не только об оружии, но о политике, коррупции", - сказал Константинов.
По его словам, пока отдельные европейские страны вставляют палки в колеса реальным мирным инициативам, Россия и США могли бы "продавить надежные условия мира".
"Но вероятность того, что американцы будут давить с нами в одном направлении, крайне мала и точно не возрастает", - добавил глава парламента.
На днях президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Позднее Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Подробнее - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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