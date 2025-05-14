Константинов заявил о непредсказуемости исхода переговоров в Стамбуле
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Итог переговоров в Стамбуле непредсказуем. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"В Стамбуле может произойти все что угодно. Итог переговоров непредсказуем. Украинский кризис сложный, есть масса технических и технологических вопросов, в том числе с поставками оружия Украине западными странами. Предстоит сложная дипломатическая работа. Мир точно будет, если не в эту попытку, то в другую. Это целая история. Одномоментно ее остановить не получится. Запад сильно распустил машину помощи Украине. Речь не только об оружии, но о политике, коррупции", - сказал Константинов.
"Но вероятность того, что американцы будут давить с нами в одном направлении, крайне мала и точно не возрастает", - добавил глава парламента.
На днях президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Позднее Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Подробнее - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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