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Евросоюзу нечего делать на российско-украинских переговорах - Джабаров

Евросоюзу нечего делать на российско-украинских переговорах - Джабаров - 14.05.2025 Украина.ру

Евросоюзу нечего делать на российско-украинских переговорах - Джабаров

Участие Евросоюза в переговорах России и Украины не приведет ни к чему хорошему. Об этом заявил сенатор РФ Владимир Джабаров в своем телеграм-канале

2025-05-14T13:57

2025-05-14T13:57

2025-05-14T13:57

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"Требуя для себя место за столом переговоров, Европа тем самым подтверждает, что вовлечена в конфликт. И у России есть право относиться к этому соответственно. Поэтому делать им на переговорах нечего, ничего хорошего их участие никому не сулит", - написал сенатор.Он отметил, что страны Евросоюза потеряли ориентиры, "начали считать, что могут по-хамски говорить с Россией, диктовать условия", ставить Москве ультиматумы.В то же время газета Pais пишет, что европейские лидеры обеспокоены высокой степенью неопределенности, окружающей возможную встречу представителей РФ и Украины в Стамбуле, от которой, по их словам, зависит "будущее Европы".По данным издания, еще одним источником неопределенности для Европы является явное намерение президента США Дональда Трампа, "открыто презирающего ЕС", достичь мирного соглашения любой ценой. По словам ряда европейских источников, даже если соглашение будет плохим для Украины и, следовательно, для Европы, Трамп просто хочет заявить перед своей аудиторией, что ему удалось добиться сделки.На днях президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.Подробнее - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.

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