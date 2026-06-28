https://ukraina.ru/20260628/ustraivaem-vsu-vyrvannye-gody-onufrienko-pro-midl-strayk-na-trasse-sumy--kharkov-1080719523.html

"Устраиваем ВСУ вырванные годы": Онуфриенко про "мидл-страйк" на трассе Сумы — Харьков

"Устраиваем ВСУ вырванные годы": Онуфриенко про "мидл-страйк" на трассе Сумы — Харьков - 28.06.2026 Украина.ру

"Устраиваем ВСУ вырванные годы": Онуфриенко про "мидл-страйк" на трассе Сумы — Харьков

Российские подразделения БПЛА активно работают по трассе Сумы — Богодухов — Харьков, создавая серьезные проблемы для логистики ВСУ. Войска последовательно продвигаются вперед, и противник вынужден отказываться от этой важной дороги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-06-28T05:15

2026-06-28T05:15

2026-06-28T05:15

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Отвечая на вопрос журналиста о "мидл-страйке" на трассе Сумы — Богодухов — Харьков, Онуфриенко заявил, что российские войска действуют эффективно."Это прифронтовая трасса. Здесь мы можем кошмарить противника значительно эффективнее, чем он нас на нашем сухопутном коридоре в Крым", — подчеркнул эксперт.По мнению Онуфриенко, преимущество России — в большом количестве фронтовых дронов. "У нас фронтовых дронов гораздо больше, чем дронов среднего и дальнего радиуса действия. У нас на несколько десятков километров летает практически все", — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что противнику приходится отказываться от этой трассы. "Им от этой трассы придется отказываться. Тем более, наши войска хоть и небыстро, но последовательно продвигаются вперед", — резюмировал Михаил Онуфриенко.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.

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