https://ukraina.ru/20260628/onufrienko-pro-zaschitu-ot-bpla-nuzhna-primitivnaya-massovost-a-ne-tolko-dorogie-sistemy-1080720226.html

Онуфриенко про защиту от БПЛА: "Нужна примитивная массовость, а не только дорогие системы"

Онуфриенко про защиту от БПЛА: "Нужна примитивная массовость, а не только дорогие системы" - 28.06.2026 Украина.ру

Онуфриенко про защиту от БПЛА: "Нужна примитивная массовость, а не только дорогие системы"

Для надежной защиты тылов от массированных ударов дронов необходимы качественно новые решения на федеральном уровне. Нужно четкое подчинение единому руководящему органу всех средств ПВО — огневых групп, добровольцев и техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-06-28T04:20

2026-06-28T04:20

2026-06-28T04:20

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Отвечая на вопрос о готовности ПВО к массированным ударам, Онуфриенко заявил, что противник наращивает возможности. "Противник это делать сможет. Вопрос в сроках. То, что невозможно сегодня, возможно послезавтра. В прошлом году на Украине даже не мечтали, что могут запускать по нашим тылам больше 100 дронов в сутки. А сейчас в самом массированном налете они применили 1000 БПЛА" , — сказал эксперт.По мнению обозревателя, для защиты от массированных ударов украинских БПЛА нужны принципиально новые решения на федеральном уровне, касающиеся перестройки систем ПВО. Как пояснил эксперт, необходимо четкое подчинение всех средств противовоздушной обороны — огневых групп, добровольцев и техники — единому руководящему органу.Говоря о конкретных мерах, эксперт предложил использовать акустические датчики. "И, конечно, надо производить акустические датчики обнаружения дронов. Они позволяют на расстоянии в несколько километров определить направление БПЛА. Нам нужна примитивная массовость, которая позволяет закрывать тысячи и тысячи объектов" , — резюмировал Онуфриенко.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.

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