Эксперт: Фронтовыми дронами можно выбить ПВО у мостов, а "Геранями" — бить по переправам - 28.06.2026 Украина.ру
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Эксперт: Фронтовыми дронами можно выбить ПВО у мостов, а "Геранями" — бить по переправам
Эксперт: Фронтовыми дронами можно выбить ПВО у мостов, а "Геранями" — бить по переправам - 28.06.2026 Украина.ру
Эксперт: Фронтовыми дронами можно выбить ПВО у мостов, а "Геранями" — бить по переправам
Перед ударами по мостам через Днепр необходимо выбить систему ПВО противника — для этого подойдут фронтовые дроны. Затем в дело вступят "Герани", которые перестанут нести большие потери при массовых налетах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2026-06-28T05:30
2026-06-28T05:30
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Отвечая на вопрос о тактике ударов по мостам, Онуфриенко предложил двухэтапную схему. "Мы могли бы небольшими дронами кошмарить мосты через Днепр. Понятно, что ими нельзя повредить сам мост. Но они могут выбить систему ПВО. А по самим мостам можно наносить удары теми же "Геранями". Если мы повыбиваем систему ПВО, "Герани" уже не будут нести больших потерь при массовых налетах", — сказал эксперт.По словам Онуфриенко, помимо "Гераней", у России есть и другие средства для поражения мостов. Как пояснил эксперт, в распоряжении армии имеются РСЗО "Торнадо-С" с дальностью до 120 километров, а также корректируемые авиабомбы, способные поражать цели на расстоянии до 250 километров — с их помощью уже наносились удары по мосту в Затоке.Он подчеркнул, что эти средства позволяют бить не только по Запорожью. "Следовательно, ими можно бить не только по мостам в Запорожье, но и в Днепропетровске и Киеве", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.О том, что сейчас происходит на Украине — в материале Дмитрия Ковалевича "Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме" на сайте Украина.ру.
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Эксперт: Фронтовыми дронами можно выбить ПВО у мостов, а "Геранями" — бить по переправам

05:30 28.06.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтаки на энергообъекты, инфраструктуру
Атаки на энергообъекты, инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Перед ударами по мостам через Днепр необходимо выбить систему ПВО противника — для этого подойдут фронтовые дроны. Затем в дело вступят "Герани", которые перестанут нести большие потери при массовых налетах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Отвечая на вопрос о тактике ударов по мостам, Онуфриенко предложил двухэтапную схему. "Мы могли бы небольшими дронами кошмарить мосты через Днепр. Понятно, что ими нельзя повредить сам мост. Но они могут выбить систему ПВО. А по самим мостам можно наносить удары теми же "Геранями". Если мы повыбиваем систему ПВО, "Герани" уже не будут нести больших потерь при массовых налетах", — сказал эксперт.
По словам Онуфриенко, помимо "Гераней", у России есть и другие средства для поражения мостов. Как пояснил эксперт, в распоряжении армии имеются РСЗО "Торнадо-С" с дальностью до 120 километров, а также корректируемые авиабомбы, способные поражать цели на расстоянии до 250 километров — с их помощью уже наносились удары по мосту в Затоке.
Он подчеркнул, что эти средства позволяют бить не только по Запорожью. "Следовательно, ими можно бить не только по мостам в Запорожье, но и в Днепропетровске и Киеве", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.
О том, что сейчас происходит на Украине — в материале Дмитрия Ковалевича "Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме" на сайте Украина.ру.
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