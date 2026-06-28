https://ukraina.ru/20260628/ekspert-frontovymi-dronami-mozhno-vybit-pvo-u-mostov-a-geranyami--bit-po-perepravam-1080720470.html

Эксперт: Фронтовыми дронами можно выбить ПВО у мостов, а "Геранями" — бить по переправам

Эксперт: Фронтовыми дронами можно выбить ПВО у мостов, а "Геранями" — бить по переправам - 28.06.2026 Украина.ру

Эксперт: Фронтовыми дронами можно выбить ПВО у мостов, а "Геранями" — бить по переправам

Перед ударами по мостам через Днепр необходимо выбить систему ПВО противника — для этого подойдут фронтовые дроны. Затем в дело вступят "Герани", которые перестанут нести большие потери при массовых налетах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-06-28T05:30

2026-06-28T05:30

2026-06-28T05:30

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Отвечая на вопрос о тактике ударов по мостам, Онуфриенко предложил двухэтапную схему. "Мы могли бы небольшими дронами кошмарить мосты через Днепр. Понятно, что ими нельзя повредить сам мост. Но они могут выбить систему ПВО. А по самим мостам можно наносить удары теми же "Геранями". Если мы повыбиваем систему ПВО, "Герани" уже не будут нести больших потерь при массовых налетах", — сказал эксперт.По словам Онуфриенко, помимо "Гераней", у России есть и другие средства для поражения мостов. Как пояснил эксперт, в распоряжении армии имеются РСЗО "Торнадо-С" с дальностью до 120 километров, а также корректируемые авиабомбы, способные поражать цели на расстоянии до 250 километров — с их помощью уже наносились удары по мосту в Затоке.Он подчеркнул, что эти средства позволяют бить не только по Запорожью. "Следовательно, ими можно бить не только по мостам в Запорожье, но и в Днепропетровске и Киеве", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.О том, что сейчас происходит на Украине — в материале Дмитрия Ковалевича "Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме" на сайте Украина.ру.

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