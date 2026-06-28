Ресурсов для ударов по мостам и боевой работы достаточно: Онуфриенко о средствах поражения - 28.06.2026 Украина.ру
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Ресурсов для ударов по мостам и боевой работы достаточно: Онуфриенко о средствах поражения
Ресурсов для ударов по мостам и боевой работы достаточно: Онуфриенко о средствах поражения - 28.06.2026 Украина.ру
Ресурсов для ударов по мостам и боевой работы достаточно: Онуфриенко о средствах поражения
Россия располагает достаточным количеством средств поражения, чтобы одновременно вести боевую работу и наносить системные удары по мостам через Днепр. Производство растет, и ресурсов хватит на всё. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2026-06-28T04:45
2026-06-28T04:45
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Отвечая на вопрос о достаточности ресурсов, Онуфриенко заявил, что их хватит. "Противник утверждает, что за три года войны количество ежемесячно используемых нами баллистических ракет выросло в 12 раз. То есть раньше мы применяли по 8 ракет в месяц, а сейчас – 74 ракеты", — сказал эксперт.По словам обозревателя, объемы производства впечатляют. "Дальних беспилотников мы запускаем около 9 тысяч в месяц. Примерно столько же мы сбрасываем ФАБов с УМПК. Это колоссальное количество. Оно будет расти и дальше", — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что выделение ресурсов на мосты не повредит остальным направлениям. "Мы можем из 18 тысяч ФАБов и "Гераней" выделить 9 тысяч боеприпасов для ударов по мостам. И если по мостам в одном только Запорожье ударят сотни авиабомб, результат будет очевиден", — резюмировал Михаил Онуфриенко.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.
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Ресурсов для ударов по мостам и боевой работы достаточно: Онуфриенко о средствах поражения

04:45 28.06.2026
 
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Минобороны России / Telegram
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Россия располагает достаточным количеством средств поражения, чтобы одновременно вести боевую работу и наносить системные удары по мостам через Днепр. Производство растет, и ресурсов хватит на всё. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Отвечая на вопрос о достаточности ресурсов, Онуфриенко заявил, что их хватит. "Противник утверждает, что за три года войны количество ежемесячно используемых нами баллистических ракет выросло в 12 раз. То есть раньше мы применяли по 8 ракет в месяц, а сейчас – 74 ракеты", — сказал эксперт.
По словам обозревателя, объемы производства впечатляют. "Дальних беспилотников мы запускаем около 9 тысяч в месяц. Примерно столько же мы сбрасываем ФАБов с УМПК. Это колоссальное количество. Оно будет расти и дальше", — пояснил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что выделение ресурсов на мосты не повредит остальным направлениям. "Мы можем из 18 тысяч ФАБов и "Гераней" выделить 9 тысяч боеприпасов для ударов по мостам. И если по мостам в одном только Запорожье ударят сотни авиабомб, результат будет очевиден", — резюмировал Михаил Онуфриенко.
Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.
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