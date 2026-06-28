https://ukraina.ru/20260628/resursov-dlya-udarov-po-mostam-i-boevoy-raboty-dostatochno-onufrienko-o-sredstvakh-porazheniya-1080719047.html

Ресурсов для ударов по мостам и боевой работы достаточно: Онуфриенко о средствах поражения

Ресурсов для ударов по мостам и боевой работы достаточно: Онуфриенко о средствах поражения - 28.06.2026 Украина.ру

Ресурсов для ударов по мостам и боевой работы достаточно: Онуфриенко о средствах поражения

Россия располагает достаточным количеством средств поражения, чтобы одновременно вести боевую работу и наносить системные удары по мостам через Днепр. Производство растет, и ресурсов хватит на всё. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-06-28T04:45

2026-06-28T04:45

2026-06-28T04:45

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Отвечая на вопрос о достаточности ресурсов, Онуфриенко заявил, что их хватит. "Противник утверждает, что за три года войны количество ежемесячно используемых нами баллистических ракет выросло в 12 раз. То есть раньше мы применяли по 8 ракет в месяц, а сейчас – 74 ракеты", — сказал эксперт.По словам обозревателя, объемы производства впечатляют. "Дальних беспилотников мы запускаем около 9 тысяч в месяц. Примерно столько же мы сбрасываем ФАБов с УМПК. Это колоссальное количество. Оно будет расти и дальше", — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что выделение ресурсов на мосты не повредит остальным направлениям. "Мы можем из 18 тысяч ФАБов и "Гераней" выделить 9 тысяч боеприпасов для ударов по мостам. И если по мостам в одном только Запорожье ударят сотни авиабомб, результат будет очевиден", — резюмировал Михаил Онуфриенко.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.

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