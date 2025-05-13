Зеленский ищет повод сорвать переговоры в Стамбуле - Шеремет
12:01 13.05.2025 (обновлено: 12:43 13.05.2025)
Владимир Зеленский своими одиозными заявлениями ищет повод для срыва переговоров в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости
"Зеленский, находящийся в плену диктаторских амбиций, лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу и параллельно сорвать мирные переговоры, делая свои неискренние одиозные запоздалые публичные заявления, позабыв, что с юридической стороны у него очень сомнительная легитимность и основательно подмоченная репутация", - сказал Шеремет.
По его словам, целью ультимативных заявлений Зеленского является попытка сорвать очередные мирные переговоры или же самоутвердиться в международном политикуме за счет авторитета президента России Владимира Путина.
"Зеленский, узурпировав власть в стране и отказываясь проводить новые выборы президента, старается добиться личной встречи с лидером России, чтобы придать себе вес и легитимность", - подчеркнул депутат.
Путин на днях предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Подробнее о вероятных переговорах - в материале Евгении Кондаковой Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад на сайте Украина.ру.
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