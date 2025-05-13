https://ukraina.ru/20250513/zelenskiy-ischet-povod-sorvat-peregovory-v-stambule---sheremet-1063087503.html

Зеленский ищет повод сорвать переговоры в Стамбуле - Шеремет

Зеленский ищет повод сорвать переговоры в Стамбуле - Шеремет - 13.05.2025 Украина.ру

Зеленский ищет повод сорвать переговоры в Стамбуле - Шеремет

Владимир Зеленский своими одиозными заявлениями ищет повод для срыва переговоров в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости

2025-05-13T12:01

2025-05-13T12:01

2025-05-13T12:43

новости

стамбул

россия

украина

трамп и зеленский

владимир путин

шеремет

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:197:2481:1592_1920x0_80_0_0_7bc777094ebaf3f1c62e2cd0d3634d2f.jpg

"Зеленский, находящийся в плену диктаторских амбиций, лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу и параллельно сорвать мирные переговоры, делая свои неискренние одиозные запоздалые публичные заявления, позабыв, что с юридической стороны у него очень сомнительная легитимность и основательно подмоченная репутация", - сказал Шеремет.По его словам, целью ультимативных заявлений Зеленского является попытка сорвать очередные мирные переговоры или же самоутвердиться в международном политикуме за счет авторитета президента России Владимира Путина.Путин на днях предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее о вероятных переговорах - в материале Евгении Кондаковой Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад на сайте Украина.ру.

стамбул

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, стамбул, россия, украина, трамп и зеленский, владимир путин, шеремет, госдума