https://ukraina.ru/20250513/vs-prodat-ubit-i-sdokhnut-ukrainskie-eksperty-ob-uchasti-naseleniya-strany-1063060218.html

"Всё продать, убить и сдохнуть". Украинские эксперты об участи населения страны

"Всё продать, убить и сдохнуть". Украинские эксперты об участи населения страны - 13.05.2025 Украина.ру

"Всё продать, убить и сдохнуть". Украинские эксперты об участи населения страны

В украинском экспертном сообществе уверены, что по итогам конфликта Украина сохранит свою государственность, хотя при этом очень многое потеряет. И уже сейчас спорят о том, как следует правильно обустраивать послевоенную жизнь.

2025-05-13T05:14

2025-05-13T05:14

2025-05-13T05:14

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Среди потерь не только территории, но и демократия - в послевоенное будущее Украина рискует войти авторитарным государством, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. В эфире одного из ютуб-каналов он сравнил нынешнюю Украину почему-то с "совком" и отметил, что сейчас в жизнь украинцев вернулись такие вещи, как жесткая бюрократическая вертикаль, "использование силы для реализации своего корпоративного интереса, всевластие силовых структур, отсутствие полноценных гражданских свобод… отсутствие свободомыслия, которое рассматривается сразу как оппонирование и вражество".Отмечу, что эксперт перечислил реальные и придуманные минусы жизни при советском строе, забыв упомянуть о плюсах. Кто жил в Союзе – тот поймет. Не говоря уже о том, что никакого нацизма в Союзе и в помине не было, людей воспитывали в духе интернационализма.А что сейчас? Ермолаев рассказал, что сегодня на Украине "люди побаиваются друг друга" (чего в советской Украине точно не было – Авт.). В целом же в стране сейчас "не просто автократический режим, который действует на основе неполитических методов управления, но и само общество автократизировано, подчинено единовластию и единоцентрию".Само это общество из индустриального превратилось в общество военное, что радикально изменило всю социальную структуру. Многие надеются на "людей войны", на то, что они знают, как организовать страну после завершения конфликта. В то же время есть "люди тыла", многие из них просто не в состоянии уехать, дома же они "выключены из большинства социальных процессов". Есть огромное количество временно перемещенных лиц. (ВПЛ) – их, по мнению эксперта, 4-5 миллионов. Их можно назвать "временно обездоленными".Ермолаев продолжил: есть так называемые "уклонисты", скрывающиеся от властей. Их сотни тысяч, а то и миллионы – и это "партизаны рынка труда", они не имеют никаких гарантий, никаких социальных льгот, на них нацелена машина мобилизации, они оказались за пределами правового поля.Наконец, около 10 миллионов украинцев (или больше, точные цифры назвать трудно) по разным причинам эмигрировали. Возникает вопрос, захотят ли они вернуться после завершения войны в такую страну, какой Украина стала сейчас? И как потом "сшивать" общество, как вернуть внутреннее единство, чтобы страна не превратилась в "малую Украину" (такую перспективу Ермолаев назвал самой опасной), а могла бы после завершения войны иметь хотя бы надежду на возрождение в качестве "большой" (какой и была до госпереворота 2014 года – Ред.) – это тема для дискуссий.Дискуссии на эту тему, как видим, уже идут, но что будет с завершением войны (точнее – спецоперации)? Украинские эксперты в этом вопросе склонны оглядываться на Америку.Фактически позиция Вашингтона сводится к замораживанию конфликта по линии боевого соприкосновения, тогда как Кремль пока не отказался от требования освобождения от ВСУ всей территории Херсонской, Запорожской областей, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарев."Это что означает (для Киева — Ред.) — сдать Херсон, сдать Запорожье", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала UkrLife. Он добавил, что, по его мнению, Кремль настроен воевать и дальше, ресурсы для этого у РФ есть.Обсуждают и перспективы переговоров в Стамбуле. Зеленский заявил, что полетит туда лично. Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* в своем видеоблоге подчеркнул, что это заявление сделано для внутреннего потребителя, а вот Владимир Путин его просто не заметил.По словам экс-нардепа, главным вопросом будет вопрос территорий – если требования Москвы останутся прежними, то это означает продолжение войны. Поэтому на скорый мир рассчитывать не стоит, переговоры будут сорваны.При этом Мосийчук высказал уверенность в том, что "развязка очень и очень близко"."Развязка наступит тогда, когда на Украине будет сменена власть, когда власть будет мыслить национальными критериями и национальными интересами, когда зеленые гниды прекратят грабить и высасывать последние соки из нашей страны. Вот тогда будет развязка. И это будет очень, очень, я думаю, не за горами, в этом году – так точно", - заявил политик. Он, однако, добавил, что "небольшой шанс цементирования зеленой диктатуры остается".В России тем временем говорят о необходимости достижения всех целей СВО. Так, полковник российского спецназа запаса Анатолий Матвийчук отметил, что предложение президента РФ Владимира Путина провести в Стамбуле прямые переговоры Москвы и Киева без предварительных условий – это возвращение к тем условиям и требованиям, которые были продиктованы во время первых стамбульских переговоров."Это денацификация, демилитаризация, то бишь разоружение киевского режима. Западные страны прекращают поставку вооружений, Украина становится нейтральной державой и никаким боком не взаимодействует с НАТО", - сказал Матвийчук.По его словам, которые приводит издание "Политнавигатор", в дальнейшем "должны быть обеспечены безопасность границ, мир и дружеские отношения с соседом, который в перспективе когда-нибудь будет в виде независимой Украины".Но пока конфликт продолжается, о каком-либо "сшивании" общества и о возвращении миллионов уехавших говорить не приходится. Напротив, все, кто может, стараются Украину покинуть. Удивляться этому не приходится, считает находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Надо быть абсолютным безумцем, чтобы в XXI веке, когда мир предоставляет столько возможностей для развития, оставить своего ребенка жить в стране, где со школы приучают к тому, что будет война, а его главная задача все продать, убить и сдохнуть (с)", - написал он в своем блоге.И продолжил: "Ни один нормальный родитель не хочет, чтобы его ребенок стал "щитом для Европы". Поэтому дети Залужного в Лондоне, дети Умерова в США, дети Гетьманцева во Франции, а дети Зеленского в Израиле. А ваши - должны сдохнуть за их будущее и капиталы".Вопрос в том, как долго украинцы будут соглашаться с таким положением вещей.* Внесен в список террористов и экстремистов в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Украина на развилке - между миром и обманом. Эксперты гадают, на что еще способен режим Зеленского"

https://ukraina.ru/20250512/ukraina-za-nedelyu-vozvraschenie-v-stambul-1063047968.html

https://ukraina.ru/20250509/prazdnovanie-dnya-pobedy-v-stalingrade-dat-nadezhdu-na-osvobozhdenie-kieva-1063029485.html

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Сергей Зуев

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