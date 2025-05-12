https://ukraina.ru/20250512/ukraina-na-razvilke---mezhdu-mirom-i-obmanom-eksperty-gadayut-na-chto-esche-sposoben-rezhim-zelenskogo-1063048988.html

Украина на развилке - между миром и обманом. Эксперты гадают, на что еще способен режим Зеленского

Украина на развилке - между миром и обманом. Эксперты гадают, на что еще способен режим Зеленского - 12.05.2025 Украина.ру

Украина на развилке - между миром и обманом. Эксперты гадают, на что еще способен режим Зеленского

Сначала о прошлом и настоящем, как это понимают в нынешней Украине. В украинском обществе, скованном бандеровской властью, постепенно забывают о подвиге отцов и дедов. Вместо Дня Победы 9 мая украинцам велено отмечать День Европы - "исходя из осознания европейской идентичности украинского народа".

2025-05-12T06:50

2025-05-12T06:50

2025-05-12T06:50

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россия

киев

трамп и зеленский

владимир зеленский

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мид

верховная рада

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Произошло это в 2023 году. Тогда в МИД РФ заявили, что Зеленский своим указом об отмене празднования 9 мая Дня Победы на Украине предал украинцев и предал своих предков из желания выслужиться перед Западом.Но выяснилось, что беспамятством страдают не все даже в нынешней Верховной Раде. Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем блоге поздравил сограждан с Днем Победы, напомнив, что Великая Отечественная война — это история почти каждой украинской семьи - "и это история победителей".Поздравление не осталось незамеченным. Сразу же нардеп Марьяна Безуглая написала донос в СБУ, о чем с гордостью сообщила в своем телеграм-канале. "Пусть только не отреагируют", пригрозила депутатша.Отреагируют или нет — увидим, Бужанский все же парламентарий. А вот с простыми людьми украинские правоохранители не церемонятся. Полицаи в Киеве задержали у Вечного огня пожилую женщину за то, что она одела пилотку с красной звездочкой.ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯСимволика Победы бандеровским режимом запрещена. Надо признать, что пропагандистская машина Запада, подкрепленная украинским репрессивным аппаратом, работает вполне эффективно. Такое задержание невозможно было себе и представить ещё несколько лет назад. Во всяком случае, киевляне могли бы тогда выйти протестовать. Могли бы, конечно, хотя бы попытаться протестовать и сегодня, но, видимо, нет уже тех киевлян.А есть другие. Один известный киевский видеоблогер, интересующийся, в основном, ценами на рынках и в супермаркетах, рассказал, что в этом году 9 мая у Вечного огня почти никого не было, а те, кто был, устраивали, по его мнению, "провокации" - то советские песни включили на телефоне, то вот звёздочка обнаружилась на пилотке…"В общем, несколько человек туда пришло, и там была такая перепалка… Больше шума, чем людей", - сообщил блогер, пояснив, что сам он там не был, говорит то, о чем сообщают украинские телеграм-каналы.По мнению этого уже вполне состоявшегося продукта выращивания "квалифицированного потребителя", с каждым годом всё меньше и меньше людей приходят 9 мая к Вечному огню и скоро — через год или два - вообще никто туда не придёт, поскольку в этот день в стране отмечают другой праздник. Блогер говорит об этом равнодушно, а затем переключается снова на исследование цен и заполняемости заведений.А вот день Европы, по его словам — это да, это для украинцев настоящий праздник, он символизирует, в частности, "отказ от советского прошлого".Так и хочется спросить знаменитого исследователя цен — Антон, а твои деды на чьей стороне воевали в Великой Отечественной войне?Думается, те киевляне, которые покинули Украину и которые теперь в разных странах смотрят его видеозарисовки просто из чувства ностальгии (тот показывает киевские улицы и людей), должны бы после этого от этого видеоблога просто отписаться… Но это, впрочем, ничего не изменит — система "перевоспитания" украинцев, как видим, работает очень системно и без остановки.Более подробно описывает этот инцидент бывший депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв."В Киеве у Вечного огня праздновать людям мешала полиция. Была задержана пенсионерка Галина Савченко, которая пришла возложить цветы в советской пилотке. Когда полицейские потребовали снять с пилотки красную звезду, женщина отказалась, а на угрозу доставить её в полицию ответила, что была там уже шесть раз. Ещё одна женщина включила песню "День победы". Полиция потребовала выключить, заявив, что прослушивание этой песни запрещено в публичных местах. А когда женщина ответила, что её дед воевал в Бресте, ей посоветовали слушать такую музыку дома. Также задержали пожилого мужчину. Он исполнял песню на церковнославянском языке, но бдительные полицаи заподозрили что он поёт по-русски", - написал аналитик.В Одессе у мемориалов советским воинам дежурили машины ТЦК (так на Украине называют военкоматы — Ред.), был введен пропускной режим. Как сообщает телеграм-канал "Одесский партизан", накануне празднования Дня Победы 9 мая в областные ТЦК прошла разнарядка на усиление мобилизационных мероприятий.И всё же нашлись смельчаки, которые принесли цветы к памятникам советским воинам-освободителям. Публикуя фото, издание "Политнавигатор" отмечает, что украинские власти и провластные СМИ "не понимают, что для концлагеря — это не так уж и мало". И это действительно так.Сейчас информацию об арестах и о запрете на празднование 80-летия Победы на Украине проверяет управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Что ж, посмотрим, какие будут сделаны выводы.Но пока у власти на Украине неонацисты, ожидать каких-то изменений к лучшему не приходится. Нацисты пытались сорвать и празднование Дня победы в Москве, да не вышло — ПВО работала в эти дни эффективно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.По словам Пескова, главное — даже не беспилотники, а "беспрецедентно провокационные заявления Зеленского, которые можно считать проявлениями государственного терроризма.Что дальше? В Киев 9-10 мая съехались европейские лидеры (о некоторых особенностях этого визита информирует популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада) и предъявили фактически ультиматум России — объявить 30-дневное перемирие. Сделано это было в достаточно агрессивной манере.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал это требование европейских руководителей."Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсудить мир в Киеве. Вместо этого они выпаливают угрозы в адрес России. Либо перемирие для передышки бандеровских орд, либо новые санкции", - заявил Медведев. И предложил евролидерам "засунуть эти мирные планы в свои пангендерные задницы".Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига по итогам встречи в Киеве Зеленского, Макрона, Мерца и Туска сообщил, что Украина готова к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника 12 мая.РФ согласна на перемирие только при условии прекращения западными странами поставок оружия киевскому режиму.А в целом ситуацию кратко и верно обрисовал Анатолий Шарий."Европейские лидеры: мы выделяем миллиард на военную промышленность УкраиныТе же лидеры на следующий день: мы за тридцатидневное перемириеНикто не догадается", - иронично отметил журналист.Он же высказал предположение, что перемирие нужно Зеленскому для того, чтобы ВСУ могли перевести дух."Русские давят. Все делают вид, что 30-дневное перемирие – это о мире.Это о войне.Потому что через 30 дней Зеленский рассчитывает продолжать с новыми силами", - обосновал Шарий свое предположение.И закончил так: "...По ходу, война будет до последнего украинца, не успевшего свинтить".Добавим, что российский лидер Владимир Путин в ответ на предложение объявить 30-дневное перемирие предложил Киеву возобновить прямые мирные переговоры 15 мая в Стамбуле — и без всяких предварительных условий."Мы настроены на серьёзные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причём о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооружённого конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов", - сказал президент РФ, добавив: "Кому нужен такой мир?".По словам Путина, те, кто действительно хочет мира, не может это предложение не поддержать.Но в Киеве, похоже, будут настаивать на своём. Как заявил глава ОП Андрей Ермак, сначала - перемирие на 30 дней, а затем все остальное.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Новые "крылья Родины". Украинские и российские эксперты и военные о том, как выиграть эту войну"

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, трамп и зеленский, владимир зеленский, максим бужанский, мид, верховная рада, вооруженные силы украины, эксклюзив