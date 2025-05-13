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Песков рассказал о подготовке России к переговорам

Песков рассказал о подготовке России к переговорам - 13.05.2025 Украина.ру

Песков рассказал о подготовке России к переговорам

Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в Стамбуле. Об этом сообщил журналистам 13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-05-13T13:09

2025-05-13T13:09

2025-05-13T13:09

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"Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг", - сказал Песков.Отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию, он указал, что Кремль сообщит, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным объявить об этом.На днях Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Позднее Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее о вероятных переговорах - в материале Евгении Кондаковой Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад на сайте Украина.ру.

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новости, россия, стамбул, кремль, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский