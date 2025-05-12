Требование Трампа от Украины, Зеленский и его примитивная манипуляция. Главное на утро 12 мая - 12.05.2025 Украина.ру
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Требование Трампа от Украины, Зеленский и его примитивная манипуляция. Главное на утро 12 мая
Требование Трампа от Украины, Зеленский и его примитивная манипуляция. Главное на утро 12 мая - 12.05.2025 Украина.ру
Требование Трампа от Украины, Зеленский и его примитивная манипуляция. Главное на утро 12 мая
Президент США Дональд Трамп потребовал от украинского руководства немедленно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле. Владимир Зеленский заявил, что приедет в Стамбул на переговоры, и предложил сделать то же самое Путину
2025-05-12T09:52
2025-05-12T10:05
эксклюзив
хроники
россия
украина
стамбул
дональд трамп
владимир зеленский
трамп и зеленский
ес
рада
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине должна согласиться на переговоры в Стамбуле 15 мая, которые ранее предложил президент России Владимир Путин."Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, вместо этого он хочет провести встречу в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна согласиться на это немедленно", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Он добавил, что по итогам переговоров в Стамбуле будет понятно, смогут стороны договориться или нет. В таком случае, по его словам, ЕС и США будут понимать, как им действовать дальше.Таким образом, Трамп поставил точку в спорах о том, поддерживает ли американская администрация украинские требования об установлении перемирия перед переговорами.Ранее заявление, схожее по духу с заявлениями украинских власть имущих, сделал спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог."Сначала безоговорочное прекращение огня на 30 дней, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", — писал Келлог в X.Заявление Трампа прокомментировали в России. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поддержал слова американского Трампа, что Украина должна "немедленно" согласиться на предложение Путина."Хорошо сказано", — прокомментировал Дмитриев в социальной сети X скриншот поста Трампа в соцсети Truth Social.При этом некоторые эксперты уверены: Путин и Трамп согласовали свою позицию по Украине."Многие не верили, что всё происходящее — согласованная игра Владимира Путина и Дональда Трампа. Теперь понятно, почему начало пресс-конференции Путина откладывали — понятно теперь, с кем согласовывали её тезисы", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Украинский политолог и историк Константин Бондаренко указал, что украинское руководство вынуждено будет послушаться Трампа."Украина, к сожалению, статист. Ослушаться Трампа Зеленский точно не сможет. Надежды на Европу призрачны (самое слабое звено — Британия, которая ещё вчера казалась самым сильным игроком по эту сторону Атлантики)", — отметил Бондаренко.Он подчеркнул, что любой исход переговоров будет болезненным для Зеленского."Любой исход переговоров вызовет крайне болезненные последствия для Зеленского. В случае успеха возникнет вопрос: почему были сорваны переговоры в Стамбуле весной 2022 года? К чему потеря людей и территорий, разрушения и как результат - фактически стократно ухудшенный вариант Стамбула-1 (извините, но в гений украинской дипломатии я не верю). В случае провала переговоров — не менее неудобный вопрос: а чем и кем воевать? И ради чего — ради Стамбула-3, который будет еще более драконовским, чем Стамбул-2? Не идти на переговоры Зеленский не может — Трамп не одобрит такой шаг (а не стоит забывать, что с прошлого четверга у Украины официально поменялся хозяин и Рада ратифицировала договор о добровольном отказе от независимости в пользу США). Остается пока что заявлять о том, что мы согласимся на переговоры, но гарантируйте перемирие (хотя все чудесно знают, какие условия перемирия выдвигает Россия)", — заявил политолог.По его словам, переговоры состоятся."Прогнозирую: переговоры в Стамбуле будут (Зеленский немного "поколупає піч" и согласится). Но они будут растянуты во времени. Более интенсивно и результативно они будут развиваться после личной встречи Трампа и Путина, которая уже не за горами", — подытожил Бондаренко.Однако Зеленский решил повысить ставки и выдвинул новое предложение по переговорам."На слабо"После того как Трамп потребовал от Украины согласиться на переговоры в Стамбуле без предварительных условий, Зеленский решил повысить ставки."Мы ожидаем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимое основание дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что в этот раз россияне не будут искать причин, почему они не могут", — заявил Зеленский вечером 11 мая.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X написал, что это — "поступок настоящего лидера"."Именно так поступает настоящий лидер: он не прячется ни за кого и ни за что. Очень маловероятно, что российская сторона обладает таким мужеством", — прокомментировал он высказывание Зеленского.Многие расценили это как довольно примитивную манипуляцию.""На слабо" в стиле 12-летних", — отметил по поводу заявлений Зеленского и Сибиги медиаэксперт Анатолий Шарий.Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц указал, что Зеленский снова пытается устроить низкопробное шоу."Вообще, готовность Зеленского лететь в Стамбул после окрика из Вашингтона я бы не рассматривал как прогиб просроченного. Трамп уже наговорил столько, что всерьез его мало кто воспринимает. Просто Зеля знает, что Путин не полетит с ним встречаться. Прежде всего потому, что нет еще сути договоренностей, которые можно было бы обсуждать на высшем уровне. Встреча ради встречи — это несерьёзный разговор. А Путин подчеркнул, что мы готовы к серьёзным переговорам", — указал Коц.Он напомнил, что в 2022 году в Стамбуле также не было первых лиц государств."Ушаков уже сказал, что мы готовим переговорную команду в Турцию. В Киеве это не могли не услышать", — подчеркнул Коц.Он также напомнил о существующем на Украине запрете на переговоры с Путиным."Если они всерьёз хотели бы встретиться с Путиным, для начала надо было бы отменить свой же запрет на такие встречи. Вот оно, решение Совбеза Украины о невозможности переговоров с президентом России. Так что, все эти потуги Зеленского — его любимая игра х***м по пианино. Серьёзные люди над таким не смеются", — подытожил Коц.Примечательно, что в графике визитов Зеленского указано, что 15 мая он будет находиться в Черногории. Кроме того, как заявили РИА Новости в администрации президента Турции, у них нет информации о планах Зеленского посетить Турцию 15 мая.О событиях минувшей недели — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Возвращение в Стамбул".
https://ukraina.ru/20250511/firmennoe-putinskoe-dzyudo-itogi-11-maya-na-ukraine-1063046832.html
https://ukraina.ru/20250511/reaktsiya-na-predlozhenie-putina-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-11-maya-1063043398.html
https://ukraina.ru/20250511/nochnoe-zayavlenie-putina-glavnoe-na-utro-11-maya-1063039195.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, россия, украина, стамбул, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, ес, рада, совбез
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Стамбул, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, ЕС, Рада, Совбез

Требование Трампа от Украины, Зеленский и его примитивная манипуляция. Главное на утро 12 мая

09:52 12.05.2025 (обновлено: 10:05 12.05.2025)
 
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп потребовал от украинского руководства немедленно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле. Владимир Зеленский заявил, что приедет в Стамбул на переговоры, и предложил сделать то же самое Путину
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине должна согласиться на переговоры в Стамбуле 15 мая, которые ранее предложил президент России Владимир Путин.
"Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, вместо этого он хочет провести встречу в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна согласиться на это немедленно", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он добавил, что по итогам переговоров в Стамбуле будет понятно, смогут стороны договориться или нет. В таком случае, по его словам, ЕС и США будут понимать, как им действовать дальше.
Таким образом, Трамп поставил точку в спорах о том, поддерживает ли американская администрация украинские требования об установлении перемирия перед переговорами.
Ранее заявление, схожее по духу с заявлениями украинских власть имущих, сделал спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.
"Сначала безоговорочное прекращение огня на 30 дней, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", — писал Келлог в X.
Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Вчера, 18:00
Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 маяНачалась подготовка над проведением переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле
Заявление Трампа прокомментировали в России. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поддержал слова американского Трампа, что Украина должна "немедленно" согласиться на предложение Путина.
"Хорошо сказано", — прокомментировал Дмитриев в социальной сети X скриншот поста Трампа в соцсети Truth Social.
При этом некоторые эксперты уверены: Путин и Трамп согласовали свою позицию по Украине.
"Многие не верили, что всё происходящее — согласованная игра Владимира Путина и Дональда Трампа. Теперь понятно, почему начало пресс-конференции Путина откладывали — понятно теперь, с кем согласовывали её тезисы", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.
Украинский политолог и историк Константин Бондаренко указал, что украинское руководство вынуждено будет послушаться Трампа.
"Украина, к сожалению, статист. Ослушаться Трампа Зеленский точно не сможет. Надежды на Европу призрачны (самое слабое звено — Британия, которая ещё вчера казалась самым сильным игроком по эту сторону Атлантики)", — отметил Бондаренко.
Он подчеркнул, что любой исход переговоров будет болезненным для Зеленского.
"Любой исход переговоров вызовет крайне болезненные последствия для Зеленского. В случае успеха возникнет вопрос: почему были сорваны переговоры в Стамбуле весной 2022 года? К чему потеря людей и территорий, разрушения и как результат - фактически стократно ухудшенный вариант Стамбула-1 (извините, но в гений украинской дипломатии я не верю). В случае провала переговоров — не менее неудобный вопрос: а чем и кем воевать? И ради чего — ради Стамбула-3, который будет еще более драконовским, чем Стамбул-2? Не идти на переговоры Зеленский не может — Трамп не одобрит такой шаг (а не стоит забывать, что с прошлого четверга у Украины официально поменялся хозяин и Рада ратифицировала договор о добровольном отказе от независимости в пользу США). Остается пока что заявлять о том, что мы согласимся на переговоры, но гарантируйте перемирие (хотя все чудесно знают, какие условия перемирия выдвигает Россия)", — заявил политолог.
По его словам, переговоры состоятся.
"Прогнозирую: переговоры в Стамбуле будут (Зеленский немного "поколупає піч" и согласится). Но они будут растянуты во времени. Более интенсивно и результативно они будут развиваться после личной встречи Трампа и Путина, которая уже не за горами", — подытожил Бондаренко.
Однако Зеленский решил повысить ставки и выдвинул новое предложение по переговорам.
Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Вчера, 13:10
Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 маяВ мире отреагировали на заявление президента России Владимира Путина по поводу переговоров с Украиной. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
"На слабо"
После того как Трамп потребовал от Украины согласиться на переговоры в Стамбуле без предварительных условий, Зеленский решил повысить ставки.
"Мы ожидаем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимое основание дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что в этот раз россияне не будут искать причин, почему они не могут", — заявил Зеленский вечером 11 мая.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X написал, что это — "поступок настоящего лидера".
"Именно так поступает настоящий лидер: он не прячется ни за кого и ни за что. Очень маловероятно, что российская сторона обладает таким мужеством", — прокомментировал он высказывание Зеленского.
Многие расценили это как довольно примитивную манипуляцию.
""На слабо" в стиле 12-летних", — отметил по поводу заявлений Зеленского и Сибиги медиаэксперт Анатолий Шарий.
Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц указал, что Зеленский снова пытается устроить низкопробное шоу.
"Вообще, готовность Зеленского лететь в Стамбул после окрика из Вашингтона я бы не рассматривал как прогиб просроченного. Трамп уже наговорил столько, что всерьез его мало кто воспринимает. Просто Зеля знает, что Путин не полетит с ним встречаться. Прежде всего потому, что нет еще сути договоренностей, которые можно было бы обсуждать на высшем уровне. Встреча ради встречи — это несерьёзный разговор. А Путин подчеркнул, что мы готовы к серьёзным переговорам", — указал Коц.
Он напомнил, что в 2022 году в Стамбуле также не было первых лиц государств.
"Ушаков уже сказал, что мы готовим переговорную команду в Турцию. В Киеве это не могли не услышать", — подчеркнул Коц.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Вчера, 08:57
Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 маяВ ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с заявлением для представителей средств массовой информации
Он также напомнил о существующем на Украине запрете на переговоры с Путиным.

"Если они всерьёз хотели бы встретиться с Путиным, для начала надо было бы отменить свой же запрет на такие встречи. Вот оно, решение Совбеза Украины о невозможности переговоров с президентом России. Так что, все эти потуги Зеленского — его любимая игра х***м по пианино. Серьёзные люди над таким не смеются", — подытожил Коц.
Примечательно, что в графике визитов Зеленского указано, что 15 мая он будет находиться в Черногории. Кроме того, как заявили РИА Новости в администрации президента Турции, у них нет информации о планах Зеленского посетить Турцию 15 мая.
О событиях минувшей недели — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Возвращение в Стамбул".
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