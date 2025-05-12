https://ukraina.ru/20250512/trebovanie-trampa-ot-ukrainy-zelenskiy-i-ego-primitivnaya-manipulyatsiya-glavnoe-na-utro-12-maya-1063053675.html

Требование Трампа от Украины, Зеленский и его примитивная манипуляция. Главное на утро 12 мая

Требование Трампа от Украины, Зеленский и его примитивная манипуляция. Главное на утро 12 мая - 12.05.2025 Украина.ру

Требование Трампа от Украины, Зеленский и его примитивная манипуляция. Главное на утро 12 мая

Президент США Дональд Трамп потребовал от украинского руководства немедленно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле. Владимир Зеленский заявил, что приедет в Стамбул на переговоры, и предложил сделать то же самое Путину

2025-05-12T09:52

2025-05-12T09:52

2025-05-12T10:05

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине должна согласиться на переговоры в Стамбуле 15 мая, которые ранее предложил президент России Владимир Путин."Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, вместо этого он хочет провести встречу в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна согласиться на это немедленно", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Он добавил, что по итогам переговоров в Стамбуле будет понятно, смогут стороны договориться или нет. В таком случае, по его словам, ЕС и США будут понимать, как им действовать дальше.Таким образом, Трамп поставил точку в спорах о том, поддерживает ли американская администрация украинские требования об установлении перемирия перед переговорами.Ранее заявление, схожее по духу с заявлениями украинских власть имущих, сделал спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог."Сначала безоговорочное прекращение огня на 30 дней, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", — писал Келлог в X.Заявление Трампа прокомментировали в России. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поддержал слова американского Трампа, что Украина должна "немедленно" согласиться на предложение Путина."Хорошо сказано", — прокомментировал Дмитриев в социальной сети X скриншот поста Трампа в соцсети Truth Social.При этом некоторые эксперты уверены: Путин и Трамп согласовали свою позицию по Украине."Многие не верили, что всё происходящее — согласованная игра Владимира Путина и Дональда Трампа. Теперь понятно, почему начало пресс-конференции Путина откладывали — понятно теперь, с кем согласовывали её тезисы", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Украинский политолог и историк Константин Бондаренко указал, что украинское руководство вынуждено будет послушаться Трампа."Украина, к сожалению, статист. Ослушаться Трампа Зеленский точно не сможет. Надежды на Европу призрачны (самое слабое звено — Британия, которая ещё вчера казалась самым сильным игроком по эту сторону Атлантики)", — отметил Бондаренко.Он подчеркнул, что любой исход переговоров будет болезненным для Зеленского."Любой исход переговоров вызовет крайне болезненные последствия для Зеленского. В случае успеха возникнет вопрос: почему были сорваны переговоры в Стамбуле весной 2022 года? К чему потеря людей и территорий, разрушения и как результат - фактически стократно ухудшенный вариант Стамбула-1 (извините, но в гений украинской дипломатии я не верю). В случае провала переговоров — не менее неудобный вопрос: а чем и кем воевать? И ради чего — ради Стамбула-3, который будет еще более драконовским, чем Стамбул-2? Не идти на переговоры Зеленский не может — Трамп не одобрит такой шаг (а не стоит забывать, что с прошлого четверга у Украины официально поменялся хозяин и Рада ратифицировала договор о добровольном отказе от независимости в пользу США). Остается пока что заявлять о том, что мы согласимся на переговоры, но гарантируйте перемирие (хотя все чудесно знают, какие условия перемирия выдвигает Россия)", — заявил политолог.По его словам, переговоры состоятся."Прогнозирую: переговоры в Стамбуле будут (Зеленский немного "поколупає піч" и согласится). Но они будут растянуты во времени. Более интенсивно и результативно они будут развиваться после личной встречи Трампа и Путина, которая уже не за горами", — подытожил Бондаренко.Однако Зеленский решил повысить ставки и выдвинул новое предложение по переговорам."На слабо"После того как Трамп потребовал от Украины согласиться на переговоры в Стамбуле без предварительных условий, Зеленский решил повысить ставки."Мы ожидаем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимое основание дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что в этот раз россияне не будут искать причин, почему они не могут", — заявил Зеленский вечером 11 мая.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X написал, что это — "поступок настоящего лидера"."Именно так поступает настоящий лидер: он не прячется ни за кого и ни за что. Очень маловероятно, что российская сторона обладает таким мужеством", — прокомментировал он высказывание Зеленского.Многие расценили это как довольно примитивную манипуляцию.""На слабо" в стиле 12-летних", — отметил по поводу заявлений Зеленского и Сибиги медиаэксперт Анатолий Шарий.Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц указал, что Зеленский снова пытается устроить низкопробное шоу."Вообще, готовность Зеленского лететь в Стамбул после окрика из Вашингтона я бы не рассматривал как прогиб просроченного. Трамп уже наговорил столько, что всерьез его мало кто воспринимает. Просто Зеля знает, что Путин не полетит с ним встречаться. Прежде всего потому, что нет еще сути договоренностей, которые можно было бы обсуждать на высшем уровне. Встреча ради встречи — это несерьёзный разговор. А Путин подчеркнул, что мы готовы к серьёзным переговорам", — указал Коц.Он напомнил, что в 2022 году в Стамбуле также не было первых лиц государств."Ушаков уже сказал, что мы готовим переговорную команду в Турцию. В Киеве это не могли не услышать", — подчеркнул Коц.Он также напомнил о существующем на Украине запрете на переговоры с Путиным."Если они всерьёз хотели бы встретиться с Путиным, для начала надо было бы отменить свой же запрет на такие встречи. Вот оно, решение Совбеза Украины о невозможности переговоров с президентом России. Так что, все эти потуги Зеленского — его любимая игра х***м по пианино. Серьёзные люди над таким не смеются", — подытожил Коц.Примечательно, что в графике визитов Зеленского указано, что 15 мая он будет находиться в Черногории. Кроме того, как заявили РИА Новости в администрации президента Турции, у них нет информации о планах Зеленского посетить Турцию 15 мая.О событиях минувшей недели — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Возвращение в Стамбул".

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https://ukraina.ru/20250511/reaktsiya-na-predlozhenie-putina-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-11-maya-1063043398.html

https://ukraina.ru/20250511/nochnoe-zayavlenie-putina-glavnoe-na-utro-11-maya-1063039195.html

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