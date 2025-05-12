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СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в ДНР, Херсонской и Белгородской областях

СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в ДНР, Херсонской и Белгородской областях - 12.05.2025 Украина.ру

СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в ДНР, Херсонской и Белгородской областях

Расследование обстоятельств гибели и ранения мирных жителей в результате киевской агрессии в Херсонской, Белгородской областях, а также в Донецкой Народной Республике проведёт Следственный комитет России. Об этом ведомство сообщило 12 мая.

2025-05-12T12:43

2025-05-12T12:43

2025-05-12T12:43

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В ряде населенных пунктов Херсонской области погибли четверо мирных жителей в результате агрессии вооружённых формирований Украины (ВФУ), рассказали в СК РФ со ссылкой на сообщения органов исполнительной власти."Вследствие обстрела ВСУ Горловки один мирный житель погиб, также ранение получил подросток", - констатировали в ведомстве.Там также сообщили, что на участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка Белгородского района Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. Движущийся автомобиль атакован в селе Борки Валуйского округа – в результате пострадал подросток, находившийся в машине.Из-за удара дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района ранен мирный житель.Следственный комитет пообещал установить детали произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к указанным деяниям.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Требование Трампа от Украины, Зеленский и его примитивная манипуляция. Главное на утро 12 мая

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