СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в ДНР, Херсонской и Белгородской областях - 12.05.2025 Украина.ру
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СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в ДНР, Херсонской и Белгородской областях
СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в ДНР, Херсонской и Белгородской областях - 12.05.2025 Украина.ру
СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в ДНР, Херсонской и Белгородской областях
Расследование обстоятельств гибели и ранения мирных жителей в результате киевской агрессии в Херсонской, Белгородской областях, а также в Донецкой Народной Республике проведёт Следственный комитет России. Об этом ведомство сообщило 12 мая.
2025-05-12T12:43
2025-05-12T12:43
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В ряде населенных пунктов Херсонской области погибли четверо мирных жителей в результате агрессии вооружённых формирований Украины (ВФУ), рассказали в СК РФ со ссылкой на сообщения органов исполнительной власти."Вследствие обстрела ВСУ Горловки один мирный житель погиб, также ранение получил подросток", - констатировали в ведомстве.Там также сообщили, что на участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка Белгородского района Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. Движущийся автомобиль атакован в селе Борки Валуйского округа – в результате пострадал подросток, находившийся в машине.Из-за удара дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района ранен мирный житель.Следственный комитет пообещал установить детали произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к указанным деяниям.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Требование Трампа от Украины, Зеленский и его примитивная манипуляция. Главное на утро 12 мая
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новости, россия, белгородская область, донецкая народная республика, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ск рф, всу, мирные жители, обстрелы, дроны, беспилотники, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новые регионы, донбасс
Новости, Россия, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СК РФ, ВСУ, мирные жители, обстрелы, дроны, беспилотники, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Новые регионы, Донбасс

СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в ДНР, Херсонской и Белгородской областях

12:43 12.05.2025
 
© Украина.ру / Владимир ЗотовМарьинка
Марьинка - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Украина.ру / Владимир Зотов
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Расследование обстоятельств гибели и ранения мирных жителей в результате киевской агрессии в Херсонской, Белгородской областях, а также в Донецкой Народной Республике проведёт Следственный комитет России. Об этом ведомство сообщило 12 мая.
В ряде населенных пунктов Херсонской области погибли четверо мирных жителей в результате агрессии вооружённых формирований Украины (ВФУ), рассказали в СК РФ со ссылкой на сообщения органов исполнительной власти.
"Вследствие обстрела ВСУ Горловки один мирный житель погиб, также ранение получил подросток", - констатировали в ведомстве.
Там также сообщили, что на участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка Белгородского района Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. Движущийся автомобиль атакован в селе Борки Валуйского округа – в результате пострадал подросток, находившийся в машине.
Из-за удара дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района ранен мирный житель.
Следственный комитет пообещал установить детали произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к указанным деяниям.
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