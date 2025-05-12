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Российские военные освободили Котляровку в ДНР

Российские военные освободили Котляровку в ДНР - 12.05.2025 Украина.ру

Российские военные освободили Котляровку в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ

2025-05-12T12:34

2025-05-12T12:34

2025-05-12T12:34

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Кроме того, они нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка в ДНР.О других успехах россиян - в материале Российские военные освободили Троицкое в ДНР - Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, донецкая народная республика, минобороны, вооруженные силы украины, вс рф