Российские военные освободили Котляровку в ДНР - 12.05.2025 Украина.ру
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Российские военные освободили Котляровку в ДНР
Российские военные освободили Котляровку в ДНР - 12.05.2025 Украина.ру
Российские военные освободили Котляровку в ДНР
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ
2025-05-12T12:34
2025-05-12T12:34
новости
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Кроме того, они нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка в ДНР.О других успехах россиян - в материале Российские военные освободили Троицкое в ДНР - Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, минобороны, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Российские военные освободили Котляровку в ДНР

12:34 12.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ
Кроме того, они нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка в ДНР.
"Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия", - перечислили в ведомстве.
О других успехах россиян - в материале Российские военные освободили Троицкое в ДНР - Минобороны на сайте Украина.ру.
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