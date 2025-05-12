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Российские военные освободили Котляровку в ДНР
Российские военные освободили Котляровку в ДНР - 12.05.2025 Украина.ру
Российские военные освободили Котляровку в ДНР
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ
2025-05-12T12:34
2025-05-12T12:34
2025-05-12T12:34
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Кроме того, они нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка в ДНР.О других успехах россиян - в материале Российские военные освободили Троицкое в ДНР - Минобороны на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, минобороны, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
Российские военные освободили Котляровку в ДНР
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ
Кроме того, они нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка в ДНР.
"Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия", - перечислили в ведомстве.
О других успехах россиян - в материале Российские военные освободили Троицкое в ДНР - Минобороны на сайте Украина.ру.