https://ukraina.ru/20250508/rossiyskie-voennye-osvobodili-troitskoe-v-dnr---minoborony-1063012177.html
Российские военные освободили Троицкое в ДНР - Минобороны
Российские военные освободили Троицкое в ДНР - Минобороны - 08.05.2025 Украина.ру
Российские военные освободили Троицкое в ДНР - Минобороны
Российская группировка "Центр" до начала перемирия освободила населенный пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ
2025-05-08T13:54
2025-05-08T13:54
2025-05-08T13:54
новости
донецкая народная республика
сша
россия
геннадий алехин
минобороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg
Отмечается, что также они нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Михайловка, Новая Полтавка, Новоалександровка, Котляровка и Алексеевка в ДНР.О других успехах россиян - в материале Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье на сайте Украина.ру.
донецкая народная республика
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c390fa25d4bc72906aa490f580d37dac.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, сша, россия, геннадий алехин, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, США, Россия, Геннадий Алехин, Минобороны, Вооруженные силы Украины
Российские военные освободили Троицкое в ДНР - Минобороны
Российская группировка "Центр" до начала перемирия освободила населенный пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ