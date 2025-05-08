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Российские военные освободили Троицкое в ДНР - Минобороны

Российские военные освободили Троицкое в ДНР - Минобороны - 08.05.2025 Украина.ру

Российские военные освободили Троицкое в ДНР - Минобороны

Российская группировка "Центр" до начала перемирия освободила населенный пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ

2025-05-08T13:54

2025-05-08T13:54

2025-05-08T13:54

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Отмечается, что также они нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Михайловка, Новая Полтавка, Новоалександровка, Котляровка и Алексеевка в ДНР.О других успехах россиян - в материале Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, сша, россия, геннадий алехин, минобороны, вооруженные силы украины