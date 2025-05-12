https://ukraina.ru/20250512/kak-dolgo-ukraina-esch-smozhet-provoevat-i-kakie-tendentsii-poyavilis-v-ryadakh-vsu--statsenko-1063054834.html

Как долго Украина ещё сможет провоевать и какие тенденции появились в рядах ВСУ — Стаценко

Как долго Украина ещё сможет провоевать и какие тенденции появились в рядах ВСУ — Стаценко - 12.05.2025 Украина.ру

Как долго Украина ещё сможет провоевать и какие тенденции появились в рядах ВСУ — Стаценко

Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру дал прогноз на летнюю военную кампанию и рассказал, есть ли у ВСУ ресурсы для продолжения... Украина.ру, 12.05.2025

2025-05-12T11:02

2025-05-12T11:02

2025-05-12T11:02

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Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру дал прогноз на летнюю военную кампанию и рассказал, есть ли у ВСУ ресурсы для продолжения боевых действий.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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