Как долго Украина ещё сможет провоевать и какие тенденции появились в рядах ВСУ — Стаценко - 12.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250512/kak-dolgo-ukraina-esch-smozhet-provoevat-i-kakie-tendentsii-poyavilis-v-ryadakh-vsu--statsenko-1063054834.html
Как долго Украина ещё сможет провоевать и какие тенденции появились в рядах ВСУ — Стаценко
Как долго Украина ещё сможет провоевать и какие тенденции появились в рядах ВСУ — Стаценко - 12.05.2025 Украина.ру
Как долго Украина ещё сможет провоевать и какие тенденции появились в рядах ВСУ — Стаценко
Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру дал прогноз на летнюю военную кампанию и рассказал, есть ли у ВСУ ресурсы для продолжения... Украина.ру, 12.05.2025
2025-05-12T11:02
2025-05-12T11:02
видео
новости
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
всу
ресурсы
боевые действия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063054712_0:406:720:811_1920x0_80_0_0_0a79bfbb2110f59fa55431768972d497.jpg
Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру дал прогноз на летнюю военную кампанию и рассказал, есть ли у ВСУ ресурсы для продолжения боевых действий.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063054712_0:338:720:878_1920x0_80_0_0_88515a8981ceb4479410910e9f64aa30.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, новости, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, ресурсы, боевые действия, видео
Видео, Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, ресурсы, боевые действия

Как долго Украина ещё сможет провоевать и какие тенденции появились в рядах ВСУ — Стаценко

11:02 12.05.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру дал прогноз на летнюю военную кампанию и рассказал, есть ли у ВСУ ресурсы для продолжения боевых действий.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоНовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.руВСУресурсыбоевые действия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского
14:02Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за терроризм в Курской области
14:00Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве
13:48СК РФ расследует удар ВСУ по Рыльску из РСЗО HIMARS
13:24Польша высылает трёх российских дипломатов, Россия готовит ответ
13:12Неприемлемый подход к прекращению огня, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 12 мая
13:10Косачев назвал спектаклем заявление Зеленского о готовности приехать на переговоры
12:43СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в ДНР, Херсонской и Белгородской областях
12:34Российские военные освободили Котляровку в ДНР
12:21Войдут в пищевую цепочку. Киселев о том, какие угрозы таит в себе милитаризация Германии
12:07Песков объяснил, что необходимо для достижения прекращения огня на Украине
11:56ЕС с Британией формируют "европейскую НАТО" на антироссийской основе - сенатор
11:29Глава МИД ФРГ рассказал о новых поставках немецкого оружия на Украину
11:02Как долго Украина ещё сможет провоевать и какие тенденции появились в рядах ВСУ — Стаценко
11:00Пушилин прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина о переговорах
10:29Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам — СМИ
09:52Требование Трампа от Украины, Зеленский и его примитивная манипуляция. Главное на утро 12 мая
09:32Если вы нас читаете, вы и есть сопротивление: Замдыханов о ТГ-канале Украина.ру и его подписчиках
09:00Япония считает важным, чтобы шаги вокруг Украины привели к устойчивому миру
08:29Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения "Бронзового солдата" в Таллине
Лента новостейМолния