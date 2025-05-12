ЕС с Британией формируют "европейскую НАТО" на антироссийской основе - сенатор - 12.05.2025 Украина.ру
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ЕС с Британией формируют "европейскую НАТО" на антироссийской основе - сенатор
ЕС с Британией формируют "европейскую НАТО" на антироссийской основе - сенатор - 12.05.2025 Украина.ру
ЕС с Британией формируют "европейскую НАТО" на антироссийской основе - сенатор
Британия в военном отношении возвращается в Европу и вместе с Евросоюзом участвует в формировании нового военного альянса. Об этом 12 мая заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
2025-05-12T11:56
2025-05-12T11:56
новости
британия
европа
украина
алексей пушков
ес
евросоюз
нато
военная помощь
польша
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Евросоюз наращивает свою военную мощь с перспективой превращения ЕС в военный альянс, констатировал российский сенатор в своём телеграм-канале."Готовится подписание т.н. "оборонного пакта" между ЕС и Британией, по которому британские вооруженные силы могут стать частью" европейских вооруженных сил. Фактически Британия возвращается в Европу в военном отношении. Т.о., создаются условия для постепенного превращения ЕС в "европейскую НАТО", - констатировал Пушков.Он также указал на основу объединения ЕС с покинувшей этот союз Британией.По мнению Пушкова, у нового военно-политического блока есть определённая идеологическая ориентация."У европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента", - уверен глава комиссии Совета Федерации по информационной политике.Ранее на роль крупнейшей сухопутной армии ЕС претендовала Польша. Правительство этой страны заявляло соответствующие планы. После начала СВО руководство Украины стало претендовать на такую роль, настаивая на приёме в ЕС и НАТО.Британия входит в пул крупнейших поставщиков военной помощи нынешнему руководству Украины. В континентальной Европе крупнейшим военным спонсором Киева является Германия.Тем временем Глава МИД ФРГ рассказал о новых поставках немецкого оружия на Украину
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новости, британия, европа, украина, алексей пушков, ес, евросоюз, нато, военная помощь, польша, национальная безопасность, русофобия
Новости, Британия, Европа, Украина, Алексей Пушков, ЕС, Евросоюз, НАТО, военная помощь, Польша, национальная безопасность, Русофобия

ЕС с Британией формируют "европейскую НАТО" на антироссийской основе - сенатор

11:56 12.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Британия в военном отношении возвращается в Европу и вместе с Евросоюзом участвует в формировании нового военного альянса. Об этом 12 мая заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Евросоюз наращивает свою военную мощь с перспективой превращения ЕС в военный альянс, констатировал российский сенатор в своём телеграм-канале.
"Готовится подписание т.н. "оборонного пакта" между ЕС и Британией, по которому британские вооруженные силы могут стать частью" европейских вооруженных сил. Фактически Британия возвращается в Европу в военном отношении. Т.о., создаются условия для постепенного превращения ЕС в "европейскую НАТО", - констатировал Пушков.
Он также указал на основу объединения ЕС с покинувшей этот союз Британией.
"Причем усиление военного сотрудничества между Лондоном и Брюсселем осуществляется антироссийской основе: в будущем соглашении утверждается, будто Европа сталкивается "с самой большой угрозой со стороны России" за все нынешнее время", - заявил российский парламентарий.
По мнению Пушкова, у нового военно-политического блока есть определённая идеологическая ориентация.
"У европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента", - уверен глава комиссии Совета Федерации по информационной политике.
Ранее на роль крупнейшей сухопутной армии ЕС претендовала Польша. Правительство этой страны заявляло соответствующие планы. После начала СВО руководство Украины стало претендовать на такую роль, настаивая на приёме в ЕС и НАТО.
Британия входит в пул крупнейших поставщиков военной помощи нынешнему руководству Украины. В континентальной Европе крупнейшим военным спонсором Киева является Германия.
Тем временем Глава МИД ФРГ рассказал о новых поставках немецкого оружия на Украину
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