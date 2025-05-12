Глава МИД ФРГ рассказал о новых поставках немецкого оружия на Украину - 12.05.2025 Украина.ру
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Глава МИД ФРГ рассказал о новых поставках немецкого оружия на Украину
Глава МИД ФРГ рассказал о новых поставках немецкого оружия на Украину - 12.05.2025 Украина.ру
Глава МИД ФРГ рассказал о новых поставках немецкого оружия на Украину
Правительство Германии готово к дополнительным поставкам оружия на Украину в ситуации, когда на переговорах решение о прекращении огня не будет принято. Об этом 12 мая заявил в понедельник глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль
2025-05-12T11:29
2025-05-12T11:29
новости
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сша
владимир зеленский
эммануэль макрон
фридрих мерц
военная помощь
военная помощь украине
сво
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Министр иностранных дел в новом правительстве Германии высказался о новых поставках оружия для ВСУ на пресс-конференции в Лондоне, сообщает РИА Новости. Йоханн Вадефуль указал на продолжение милитаризации Украины в ходе СВО со ссылкой на парламентское большинство парламента ФРГ."Федеративная республика Германия всегда четко показывала свою готовность к дальнейшим поставкам вооружений. К этому есть широкая готовность среди парламентариев. Это также было продемонстрировано в конце срока работы парламента предыдущего созыва, когда мы проявили большую солидарность и показали, что при необходимости мы можем принять еще один пакет помощи на 3 миллиарда евро. И вполне может быть так, что если переговоры не начнутся и не вступит в силу режим прекращения огня, то Германия почти наверняка будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи. У меня нет в этом никаких сомнений", - заявил глава МИД ФРГ.Незадолго до этого Владимир Зеленский не соглашался с идеей президента России о трёхдневном перемирии 8-11 мая, настаивая на 30-дневном прекращении огня в зоне СВО. Затем, 10 мая в Киеве на встрече "коалиции желающих" ввести войска на Украину идею 30-дневного прекращения огня поддержали французский президент Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер и польский премьер-министр Дональд Туск.Также о 30-дневном перемирии для перехода к переговорам о мире на Украине заявил 11 мая спецпосланник президента США Кит Келлог. Подробности в публикации Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине
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Украина.ру
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новости, украина, германия, сша, владимир зеленский, эммануэль макрон, фридрих мерц, военная помощь, военная помощь украине, сво, переговоры по украине 2025, ес, украина-ес, нато
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Глава МИД ФРГ рассказал о новых поставках немецкого оружия на Украину

11:29 12.05.2025
 
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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Правительство Германии готово к дополнительным поставкам оружия на Украину в ситуации, когда на переговорах решение о прекращении огня не будет принято. Об этом 12 мая заявил в понедельник глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль
Министр иностранных дел в новом правительстве Германии высказался о новых поставках оружия для ВСУ на пресс-конференции в Лондоне, сообщает РИА Новости. Йоханн Вадефуль указал на продолжение милитаризации Украины в ходе СВО со ссылкой на парламентское большинство парламента ФРГ.
"Федеративная республика Германия всегда четко показывала свою готовность к дальнейшим поставкам вооружений. К этому есть широкая готовность среди парламентариев. Это также было продемонстрировано в конце срока работы парламента предыдущего созыва, когда мы проявили большую солидарность и показали, что при необходимости мы можем принять еще один пакет помощи на 3 миллиарда евро. И вполне может быть так, что если переговоры не начнутся и не вступит в силу режим прекращения огня, то Германия почти наверняка будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи. У меня нет в этом никаких сомнений", - заявил глава МИД ФРГ.
Незадолго до этого Владимир Зеленский не соглашался с идеей президента России о трёхдневном перемирии 8-11 мая, настаивая на 30-дневном прекращении огня в зоне СВО. Затем, 10 мая в Киеве на встрече "коалиции желающих" ввести войска на Украину идею 30-дневного прекращения огня поддержали французский президент Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер и польский премьер-министр Дональд Туск.
Также о 30-дневном перемирии для перехода к переговорам о мире на Украине заявил 11 мая спецпосланник президента США Кит Келлог. Подробности в публикации Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине
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