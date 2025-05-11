Ермаков: у США появился повод продолжать войну на Украине – боевые действия развернутся с полной силой
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Владимир Зеленский недвусмысленно дал понять, что никакого перемирия не будет. Что касается США, то подписанная сделка по редкоземельным металлам тоже прямо говорит, что у Вашингтона появился основательный повод продолжать боевые действия
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков.
“Зеленский выполняет волю Британии и Евросоюза. А поскольку британская и европейская военная промышленность получила бюджет, его надо отрабатывать. Да и все бюджеты европейских стран сейчас сверстаны под войну. Никто ее останавливать не будет”, — заявил он.
По словам военкора, что касается США, то подписанная сделка по редкоземельным металлам тоже прямо говорит, что у Вашингтона появился основательный повод продолжать боевые действия.
“Якобы теперь они затраты на войну будут окупать этой сделкой. Тем более, это уже не совсем украинские металлы, а американские, которые Вашингтон будет защищать. Войска [президент США Дональд] Трамп, конечно, не введет. Но оружие поставлять будет”, — считает Ермаков.
Поэтому тут не то, что перемирия не будет — боевые действия развернутся с полной силой, резюмировал собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко подчеркнул, что даже учитывая нынешний переговорный процесс вокруг Украины, не стоит ожидать накануне летней кампании принятия никаких политических решений, которые бы кардинальным образом поменяли ситуацию на фронте. По его словам, до поздней осени война точно продолжится.
Подробнее о том, почему в ближайшие месяцы боевые действия еще не закончатся, — в публикации Война будет продолжаться. До поздней осени ВСУ хватает оружия и боеприпасов — Стаценко.
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