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Война будет продолжаться. До поздней осени ВСУ хватает оружия и боеприпасов — Стаценко

Война будет продолжаться. До поздней осени ВСУ хватает оружия и боеприпасов — Стаценко - 03.05.2025 Украина.ру

Война будет продолжаться. До поздней осени ВСУ хватает оружия и боеприпасов — Стаценко

Даже учитывая нынешний переговорный процесс вокруг Украины, не стоит ожидать накануне летней кампании принятия никаких политических решений, которые бы кардинальным образом поменяли ситуацию на фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и публицист Алексей Стаценко

2025-05-03T06:45

2025-05-03T06:45

2025-05-03T06:45

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По его словам, сейчас сложилась такая геополитическая конъюнктура, что продолжение войны неизбежно.Он также отметил, что личный состав ВСУ все еще сражается, несмотря на то, что с каждым месяцем увеличивается количество убегающих с фронта людей, а тренды в соцсетях говорят, что быть уклонистом уже не зазорно.“Тем не менее, массового дезертирства и сдачи в плен пока нет. Поэтому я считаю, что до поздней осени война точно продолжится”, — резюмировал собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса заявил, что Большой войны — все против всех — не избежать. Рассуждая на тему того, какие карты разыграет Европа, он заявил, что НАТО вполне может оказаться в войне против России.Подробнее о том, какие страны сойдутся в схватке, и останется ли кто-нибудь в стороне, — в публикации Временное перемирие возможно, но Большой войны не избежать — Губарев.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250427/budut-vesti-oboronitelnuyu-kampaniyu-ugolnyy-rasskazal-chto-vsu-budut-uderzhivat-etim-letom---1062758110.html

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