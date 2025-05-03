Война будет продолжаться. До поздней осени ВСУ хватает оружия и боеприпасов — Стаценко - 03.05.2025 Украина.ру
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Война будет продолжаться. До поздней осени ВСУ хватает оружия и боеприпасов — Стаценко
Война будет продолжаться. До поздней осени ВСУ хватает оружия и боеприпасов — Стаценко - 03.05.2025 Украина.ру
Война будет продолжаться. До поздней осени ВСУ хватает оружия и боеприпасов — Стаценко
Даже учитывая нынешний переговорный процесс вокруг Украины, не стоит ожидать накануне летней кампании принятия никаких политических решений, которые бы кардинальным образом поменяли ситуацию на фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
2025-05-03T06:45
2025-05-03T06:45
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По его словам, сейчас сложилась такая геополитическая конъюнктура, что продолжение войны неизбежно.Он также отметил, что личный состав ВСУ все еще сражается, несмотря на то, что с каждым месяцем увеличивается количество убегающих с фронта людей, а тренды в соцсетях говорят, что быть уклонистом уже не зазорно.“Тем не менее, массового дезертирства и сдачи в плен пока нет. Поэтому я считаю, что до поздней осени война точно продолжится”, — резюмировал собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса заявил, что Большой войны — все против всех — не избежать. Рассуждая на тему того, какие карты разыграет Европа, он заявил, что НАТО вполне может оказаться в войне против России.Подробнее о том, какие страны сойдутся в схватке, и останется ли кто-нибудь в стороне, — в публикации Временное перемирие возможно, но Большой войны не избежать — Губарев.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250427/budut-vesti-oboronitelnuyu-kampaniyu-ugolnyy-rasskazal-chto-vsu-budut-uderzhivat-etim-letom---1062758110.html
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, нато, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, НАТО, Владимир Зеленский

Война будет продолжаться. До поздней осени ВСУ хватает оружия и боеприпасов — Стаценко

06:45 03.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Даже учитывая нынешний переговорный процесс вокруг Украины, не стоит ожидать накануне летней кампании принятия никаких политических решений, которые бы кардинальным образом поменяли ситуацию на фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
По его словам, сейчас сложилась такая геополитическая конъюнктура, что продолжение войны неизбежно.
“[Владимир] Зеленский и его окружение в очередной раз поменяли хозяев. Сейчас они служат Лондону, который хочет, чтобы война продолжалась. Ресурсы на эту летнюю кампанию у киевского режима есть благодаря последнему пакету помощи от [экс-президента США Джо] Байдена. Во всяком случае, по оценкам различных экспертов, до сентября оружия и боеприпасов им хватит”, — пояснил Стаценко.
Он также отметил, что личный состав ВСУ все еще сражается, несмотря на то, что с каждым месяцем увеличивается количество убегающих с фронта людей, а тренды в соцсетях говорят, что быть уклонистом уже не зазорно.
“Тем не менее, массового дезертирства и сдачи в плен пока нет. Поэтому я считаю, что до поздней осени война точно продолжится”, — резюмировал собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса заявил, что Большой войны — все против всех — не избежать. Рассуждая на тему того, какие карты разыграет Европа, он заявил, что НАТО вполне может оказаться в войне против России.
Подробнее о том, какие страны сойдутся в схватке, и останется ли кто-нибудь в стороне, — в публикации Временное перемирие возможно, но Большой войны не избежать — Губарев.
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Будут вести оборонительную кампанию: Угольный рассказал, что ВСУ будут удерживать этим летом Украинские подразделения продолжат вести оборонительную кампанию в течении летнего сезона. После провала курской авантюры противник утратил свой наступательный потенциал. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность читайте на сайте Украина.ру.
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