Война будет продолжаться. До поздней осени ВСУ хватает оружия и боеприпасов — Стаценко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Даже учитывая нынешний переговорный процесс вокруг Украины, не стоит ожидать накануне летней кампании принятия никаких политических решений, которые бы кардинальным образом поменяли ситуацию на фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
По его словам, сейчас сложилась такая геополитическая конъюнктура, что продолжение войны неизбежно.
“[Владимир] Зеленский и его окружение в очередной раз поменяли хозяев. Сейчас они служат Лондону, который хочет, чтобы война продолжалась. Ресурсы на эту летнюю кампанию у киевского режима есть благодаря последнему пакету помощи от [экс-президента США Джо] Байдена. Во всяком случае, по оценкам различных экспертов, до сентября оружия и боеприпасов им хватит”, — пояснил Стаценко.
Он также отметил, что личный состав ВСУ все еще сражается, несмотря на то, что с каждым месяцем увеличивается количество убегающих с фронта людей, а тренды в соцсетях говорят, что быть уклонистом уже не зазорно.
“Тем не менее, массового дезертирства и сдачи в плен пока нет. Поэтому я считаю, что до поздней осени война точно продолжится”, — резюмировал собеседник издания.
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