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Мир или война? Украина в международном контексте

Мир или война? Украина в международном контексте - 08.05.2025 Украина.ру

Мир или война? Украина в международном контексте

Президент США Дональд Трамп добился от Владимира Зеленского подписания ресурсной сделки. Мировые СМИ пытаются ответить на вопрос, как это повлияет на ход украинского конфликта и будет ли теперь Вашингтон снабжать Киев новым оружием для продления боевых действий

2025-05-08T08:00

2025-05-08T08:00

2025-05-08T08:00

эксклюзив

украина

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мир с украиной

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Как отреагирует Москва и сможет ли американо-украинская сделка по ресурсам заставить ее пересмотреть цели специальной военной операции на Украине?Западная разведка утверждает: Путин поменял целиАмериканский телеканал CNN утверждает, что официальные лица Запада уже получили новые разведданные, которые указывают на то, что президент России Владимир Путин якобы решил переключиться на более краткосрочные цели. Это укрепление позиций на подконтрольных Москве территориях и решение экономических проблем в стране, сообщает телеканал со ссылкой на собственные источники.Мнение о том, что Путин, возможно, изменил свою позицию, сыграло на руку президенту Трампу и его переговорщикам, которые считают, что российский лидер теперь более охотно рассмотрит возможность заключения мирного соглашения, чем раньше, допускают источники, опрошенные CNN.Однако среди высокопоставленных американских представителей все еще широко распространено мнение, что даже если Россия согласиться на предложенный вариант соглашения, в долгосрочной перспективе она может возобновить боевые действия и попытаться взять под контроль большую часть Украины, отмечает телеканал.CNN ссылается на слова одного из высокопоставленных сотрудников западной разведки, который считает, что российский лидер, вероятно, рассматривает достижение краткосрочных целей, но в долгосрочной перспективе не готов согласиться на меньше, чем на всю территорию Украины."Все зависит от того, что США готовы предложить, чтобы Путин мог не просто заявить о своей победе внутри страны, а понять, что он достиг чего-то важного, поэтому можно взять паузу, а затем, возможно, продолжить борьбу позже", - цитирует телеканал слова сотрудника разведки.CNN также ссылается на мнение конгрессмена-демократа Джейсона Кроу, который является членом комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса. По его словам, отношение Путина к урегулированию украинского конфликта изменилось, потому что он рассчитывает на поддержку президента США, который не думает о своих действиях и больше заинтересован в краткосрочных победах. Путин "надеется на достижение соглашения, которое затем не будет соблюдаться", утверждает Кроу.Американский телеканал при этом полностью игнорирует тот факт, что взятие под контроль всей территории Украины никогда не было целью специальной военной операции. Авторы публикации также не касаются гарантий безопасности, которые российская сторона считает важным условием для достижения мира с Украиной. Поэтому напрашивается вопрос о том, какая из сторон на самом деле рассчитывает на достижение краткосрочных целей во имя продолжения боевых действий в долгосрочной перспективе.От ресурсной сделки зависит мир на УкраинеХорватское издание Advance тем временем предупреждает, что заключение ресурсной сделки с Украиной может стать для США поводом и дальше оказывать военную помощь Киеву. По мнению автора статьи, опубликованной изданием, исход украинского конфликта зависит от будущего американско-украинской сделки.Договор о добыче украинских полезных ископаемых привлек большое внимание, так как это единственный ощутимый результат дипломатических усилий Дональда Трампа и Владимира Зеленского с тех пор, как Вашингтон, по собственным заявлениям, вложил сотни миллиардов долларов в военную помощь Киеву, говорится в статье."Украинские представители подчеркнули, что договор получился "справедливым" и привлечет американские инвестиции, но в то же время оставит Украине полный контроль над национальными богатствами. Тем не менее в публичном поле все больше вопросов насчет подлинных мотивов этого договора и возможных последствий для геополитического соотношения сил, в особенности с Россией", - пишет хорватское издание.Аналитики издания опасаются, что США, получив экономическую долю на Украине, еще активнее продолжат вооружать режим Зеленского. Это может произойти, если американцы посчитают, что для защиты инвестиций им необходимо изгнать российские войска из регионов с важнейшими месторождениями на востоке Украины, полагают они."Как бы ситуация ни развивалась, факт в том, что значительная часть украинских полезных ископаемых, включая литий, редкоземельные металлы и многие месторождения нефти и газа, находится в регионах, которые сейчас заняты русскими или очень близки к линии фронта. Значит, все выгоды договора раскроются только тогда, когда в регионах ситуация улучшится и станут возможными крупные вложения. Все это во многом зависит от результатов конфликта", - констатирует издание, подчеркивая, что добыча пока возможна в западных и центральных областях Украины, но месторождения там куда скромнее, чем на востоке."Теперь украинский народ может получить худшее: часть страны оккупирована, а другая экономически изъята!", - сокрушаются хорватские журналисты.Ресурсную сделку, заключенную между Трампом и Зеленским, они характеризуют как "типичный пример экономического империализма", когда сильное государство предлагает военную защиту или финансовые вложения слабому государству, а в обмен требует эксклюзивный доступ к природным богатствам.Этот договор повлияет не только на экономическое будущее Украины, но решит и ход конфликта: или будет мир, или вооруженный конфликт с Россией ожесточится, полагает хорватский Advance.“И те, и другие понимают, что полезные ископаемые, особенно те, которые важны для высоких технологий (литий и редкоземельные металлы), могут коренным образом изменить мировое соотношение сил. Поэтому сотрудничество Вашингтона с Киевом может создать условия как для компромисса, так и для конфронтации — в зависимости от того, совпадут или разойдутся интересы двух главных сил: США и России", - подчеркивается в статье.По мнению хорватских авторов, если ситуация урегулируется и восстановление Украины начнется, договор может дать импульс экономике страны, даже несмотря на то, что значительная доля прибыли окажется в американских карманах. Но если конфликт продолжится и США сочтут, что нужно добиться возвращения вложенных средств, то, возможно, мы увидим очередной виток эскалации, отмечают они."Ни то, ни другое нельзя спрогнозировать с точностью, что еще раз подтверждает, насколько данный договор, который, на первый взгляд, кажется "победой для всех", не определен и скрывает в себе потенциальные конфликты", - резюмирует издание.Инструкция по установлению мира для Дональда ТрампаThe American Conservative предлагает ответ на вопрос, почему Дональду Трампу за сто дней нахождения у власти так и не удалось осуществить прорыв в урегулировании украинского конфликта. По мнению автора статьи, опубликованной на страницах издания, объяснение лежит на поверхности: в Белом доме до сих пор не понимают, как много подлостей Вашингтон сделал Москве в прошлом.Своей неразумной политикой со времен холодной войны, в том числе расширением НАТО на Восток и обещанием включить в альянс Киев, США сами разожгли в России "реваншистские настроения" и "имперские претензии", говорится в статье.Американские авторы также признают, что даже специальная операция на Украине могла быть продиктована обычными соображениями безопасности. У России могло возникнуть стремление восстановить в той или иной степени контроль над своей исторической сферой влияния, не говоря уже о международных границах, отмечают они.Но теперь, когда конфликт уже разгорелся, у Вашингтона нет такого "кнута", который заставит Россию прекратить военные действия, так как "однополярный момент" действительно закончился, констатирует издание."К счастью, Трампу удалось испечь большой “пряник”, который может склонить Москву к миру. В первые недели работы администрации Белый дом не только восстановил дипломатические контакты с Кремлем, но и выложил на стол грандиозное сближение США и России — чего, похоже, и желает Путин. На прошлой неделе на неформальных переговорах русские выразили живой интерес к улучшению двусторонних отношений", - пишет The American Conservative.По мнению американских аналитиков, Трамп должен развивать более тесные связи между Вашингтоном и Москвой, но при этом дать понять, что в случае, если конфликт на Украине будет урегулирован, то это обширное дипломатическое начинание окажется под угрозой. С другой стороны он должен объяснить американским ястребам, что в случае прекращения боевых действий Москва получит послабление санкций, советуют они."Что же касается демилитаризации, то США должны быть открыты для требований к Украине отказаться от ракет большой дальности, но при этом противостоять призывам к Киеву распрощаться с системами ПВО, противопехотными минами и другими оборонительными боеприпасами. Вашингтон также может предложить разместить наступательное вооружение на юго-востоке Польши для передачи Украине сугубо в случае дальнейшей российской агрессии", - отмечается в статье.Авторы издания считают, что США пока не следует устраняться из российско-украинского конфликта. Отправной точной для переговоров по-прежнему может послужить одностраничное мирное предложение, представленное Белым домом в апреле, полагают они."Если США заручатся согласием Москвы и Киева, то Трамп действительно выступит в роли “миротворца и объединителя”, как и обещал в своей инаугурационной речи. Разумеется, это остается политической целью, к которой необходимо стремиться, как бы сложно ни было ее достичь", - резюмирует The American Conservative.Больше о "ресурсной сделке" между США и Украиной в материале Ивана Лизана Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке"

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, cnn, нато, когда будет мир, мир с украиной