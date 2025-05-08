https://ukraina.ru/20250508/glavnoe-za-noch-8-maya-1063008573.html

Главное за ночь 8 мая

Главное за ночь 8 мая - 08.05.2025 Украина.ру

Главное за ночь 8 мая

Более 330 участников спецоперации удостоены звания Героя РФ, свыше 400 тыс. получили госнаграды, сообщил министр обороны Белоусов. Украина.ру, 08.05.2025

2025-05-08T09:02

2025-05-08T09:02

2025-05-08T09:02

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Более 330 участников спецоперации удостоены звания Героя РФ, свыше 400 тыс. получили госнаграды, сообщил министр обороны Белоусов.ВСУ готовят провокации у Северска и Часова Яра ДНР для того, чтобы дискредитировать российские власти, предупредил военный эксперт Андрей Марочко.Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прилетел в Россию на празднование 9 мая, рассказали в эфире канала "Россия 24".Праздник Великой Победы для бойцов СВО неразрывно связан с настоящим днем, на передовой они видят, к чему приводит недоделанная работа по искоренению нацизма и фашизма, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дональд Трамп в социальной сети Truth Social анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки США: Автомобиль по неизвестным причинам въехал в толпу людей, праздновавших в Париже победу "Пари Сен-Жермен" над лондонским "Арсеналом" и выход французского футбольного клуба в финал Лиги чемпионов, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает Parisien.Подробнее о Дне Победы - в материале СССР победил в войне с фашизмом, спас Россию и всё человечество - президент Кубы на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, андрей марочко, мария захарова, вооруженные силы украины