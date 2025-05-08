Главное за ночь 8 мая - 08.05.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 8 мая
Главное за ночь 8 мая - 08.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 8 мая
Более 330 участников спецоперации удостоены звания Героя РФ, свыше 400 тыс. получили госнаграды, сообщил министр обороны Белоусов. Украина.ру, 08.05.2025
2025-05-08T09:02
2025-05-08T09:02
новости
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
андрей марочко
мария захарова
вооруженные силы украины
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Более 330 участников спецоперации удостоены звания Героя РФ, свыше 400 тыс. получили госнаграды, сообщил министр обороны Белоусов.ВСУ готовят провокации у Северска и Часова Яра ДНР для того, чтобы дискредитировать российские власти, предупредил военный эксперт Андрей Марочко.Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прилетел в Россию на празднование 9 мая, рассказали в эфире канала "Россия 24".Праздник Великой Победы для бойцов СВО неразрывно связан с настоящим днем, на передовой они видят, к чему приводит недоделанная работа по искоренению нацизма и фашизма, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дональд Трамп в социальной сети Truth Social анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки США: Автомобиль по неизвестным причинам въехал в толпу людей, праздновавших в Париже победу "Пари Сен-Жермен" над лондонским "Арсеналом" и выход французского футбольного клуба в финал Лиги чемпионов, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает Parisien.Подробнее о Дне Победы - в материале СССР победил в войне с фашизмом, спас Россию и всё человечество - президент Кубы на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, андрей марочко, мария захарова, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Андрей Марочко, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 8 мая

09:02 08.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРепетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Более 330 участников спецоперации удостоены звания Героя РФ, свыше 400 тыс. получили госнаграды, сообщил министр обороны Белоусов.
ВСУ готовят провокации у Северска и Часова Яра ДНР для того, чтобы дискредитировать российские власти, предупредил военный эксперт Андрей Марочко.
Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прилетел в Россию на празднование 9 мая, рассказали в эфире канала "Россия 24".
Праздник Великой Победы для бойцов СВО неразрывно связан с настоящим днем, на передовой они видят, к чему приводит недоделанная работа по искоренению нацизма и фашизма, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дональд Трамп в социальной сети Truth Social анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки США:
"Завтра утром в 10.00 (17.00 мск) в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция в связи с крупной торговой сделкой с представителями большой и очень уважаемой страны. Первая из многих!".
Автомобиль по неизвестным причинам въехал в толпу людей, праздновавших в Париже победу "Пари Сен-Жермен" над лондонским "Арсеналом" и выход французского футбольного клуба в финал Лиги чемпионов, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает Parisien.
Подробнее о Дне Победы - в материале СССР победил в войне с фашизмом, спас Россию и всё человечество - президент Кубы на сайте Украина.ру.
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