https://ukraina.ru/20250508/glavnoe-za-noch-8-maya-1063008573.html
Главное за ночь 8 мая
Главное за ночь 8 мая - 08.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 8 мая
Более 330 участников спецоперации удостоены звания Героя РФ, свыше 400 тыс. получили госнаграды, сообщил министр обороны Белоусов. Украина.ру, 08.05.2025
2025-05-08T09:02
2025-05-08T09:02
2025-05-08T09:02
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Более 330 участников спецоперации удостоены звания Героя РФ, свыше 400 тыс. получили госнаграды, сообщил министр обороны Белоусов.ВСУ готовят провокации у Северска и Часова Яра ДНР для того, чтобы дискредитировать российские власти, предупредил военный эксперт Андрей Марочко.Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прилетел в Россию на празднование 9 мая, рассказали в эфире канала "Россия 24".Праздник Великой Победы для бойцов СВО неразрывно связан с настоящим днем, на передовой они видят, к чему приводит недоделанная работа по искоренению нацизма и фашизма, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дональд Трамп в социальной сети Truth Social анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки США: Автомобиль по неизвестным причинам въехал в толпу людей, праздновавших в Париже победу "Пари Сен-Жермен" над лондонским "Арсеналом" и выход французского футбольного клуба в финал Лиги чемпионов, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает Parisien.Подробнее о Дне Победы - в материале СССР победил в войне с фашизмом, спас Россию и всё человечество - президент Кубы на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, андрей марочко, мария захарова, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Андрей Марочко, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины