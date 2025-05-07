СССР победил в войне с фашизмом, спас Россию и всё человечество - президент Кубы - 07.05.2025 Украина.ру
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СССР победил в войне с фашизмом, спас Россию и всё человечество - президент Кубы
СССР победил в войне с фашизмом, спас Россию и всё человечество - президент Кубы - 07.05.2025 Украина.ру
СССР победил в войне с фашизмом, спас Россию и всё человечество - президент Кубы
Победа народа СССР над фашизмом 80 лет назад спасла не только Россию, но и всё человечество. Об этом 7 мая в Кремле заявил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
2025-05-07T20:31
2025-05-07T20:31
новости
россия
куба
ссср
владимир путин
красная армия
ркка
великая отечественная война
ревизионизм
вторая мировая война
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Российский президент Владимир Путин провёл переговоры в Кремле с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, прибывшим в Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Для нас особенно символично присутствовать на этот раз по случаю этих праздников, так как все наши усилия – для того, чтобы спасти историческую память в нынешнем контексте, когда растут попытки минимизировать лидирующую роль и героический подвиг Советского Союза, советского народа, Красной армии в Победе над фашизмом. Это Победа не только была в сохранении России, страны, но и Победа была для всего человечества. Думаю, что это большая заслуга – спасти человечество", - сказал Мигель Диас-Канель Бермудес.Кубинский президент в беседе с российским коллегой отметил попытки ревизионизма, принижения роли СССР и советского народа во Второй мировой войне.Он передал президенту России приветствия от кубинского генерала армии Рауля Кастро."В части 65-летия восстановления дипломатических отношений: это отношения, которые, несмотря на все вызовы, преодолели испытания временем. Мы разделили вызовы, эмоции, программы, совместные проекты, и мы дошли до сегодняшнего дня – мы отмечаем 65-летие этих отношений, - продолжил президент Кубы. - История показала, что только единство, основанное на сотрудничестве, солидарности и дружбе, позволит нам противостоять текущим вызовам и вызовам будущего".Диас-Канель Бермудес заявил также, что кубинская делегация очень рада здесь и сейчас находится с главой государства российского.Также 7 мая президент России Владимир Путин рассказал о вкладе кубинцев в борьбу с нацизмом на встрече с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, прибывшим в Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробности в публикации Путин рассказал, как и где кубинцы воевали на Великой Отечественной войне
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новости, россия, куба, ссср, владимир путин, красная армия, ркка, великая отечественная война, ревизионизм, вторая мировая война, фашизм, история ссср, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Куба, СССР, Владимир Путин, Красная Армия, РККА, Великая Отечественная война, Ревизионизм, Вторая мировая война, фашизм, история СССР, международные отношения, Международная политика

СССР победил в войне с фашизмом, спас Россию и всё человечество - президент Кубы

20:31 07.05.2025
 
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Кремль на встречу с Владимиром Путиным
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Кремль на встречу с Владимиром Путиным
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Победа народа СССР над фашизмом 80 лет назад спасла не только Россию, но и всё человечество. Об этом 7 мая в Кремле заявил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Российский президент Владимир Путин провёл переговоры в Кремле с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, прибывшим в Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Для нас особенно символично присутствовать на этот раз по случаю этих праздников, так как все наши усилия – для того, чтобы спасти историческую память в нынешнем контексте, когда растут попытки минимизировать лидирующую роль и героический подвиг Советского Союза, советского народа, Красной армии в Победе над фашизмом. Это Победа не только была в сохранении России, страны, но и Победа была для всего человечества. Думаю, что это большая заслуга – спасти человечество", - сказал Мигель Диас-Канель Бермудес.
Кубинский президент в беседе с российским коллегой отметил попытки ревизионизма, принижения роли СССР и советского народа во Второй мировой войне.
"Сейчас пытаются переписать историю и отказаться от этого наследия. Есть новые проявления фашизма на мировом уровне, и я считаю, что мы должны задаться целью рассказывать настоящую историю. Это лучшая дань памяти, которую мы можем преподнести. Поэтому мы выполняем долг, участвуя в торжественных мероприятиях и находясь вместе с Вами", - сказал Путину кубинский президент.
Он передал президенту России приветствия от кубинского генерала армии Рауля Кастро.
"В части 65-летия восстановления дипломатических отношений: это отношения, которые, несмотря на все вызовы, преодолели испытания временем. Мы разделили вызовы, эмоции, программы, совместные проекты, и мы дошли до сегодняшнего дня – мы отмечаем 65-летие этих отношений, - продолжил президент Кубы. - История показала, что только единство, основанное на сотрудничестве, солидарности и дружбе, позволит нам противостоять текущим вызовам и вызовам будущего".
Диас-Канель Бермудес заявил также, что кубинская делегация очень рада здесь и сейчас находится с главой государства российского.
Также 7 мая президент России Владимир Путин рассказал о вкладе кубинцев в борьбу с нацизмом на встрече с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, прибывшим в Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробности в публикации Путин рассказал, как и где кубинцы воевали на Великой Отечественной войне
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20:31СССР победил в войне с фашизмом, спас Россию и всё человечество - президент Кубы
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