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СССР победил в войне с фашизмом, спас Россию и всё человечество - президент Кубы

СССР победил в войне с фашизмом, спас Россию и всё человечество - президент Кубы - 07.05.2025 Украина.ру

СССР победил в войне с фашизмом, спас Россию и всё человечество - президент Кубы

Победа народа СССР над фашизмом 80 лет назад спасла не только Россию, но и всё человечество. Об этом 7 мая в Кремле заявил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес

2025-05-07T20:31

2025-05-07T20:31

2025-05-07T20:31

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Российский президент Владимир Путин провёл переговоры в Кремле с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, прибывшим в Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Для нас особенно символично присутствовать на этот раз по случаю этих праздников, так как все наши усилия – для того, чтобы спасти историческую память в нынешнем контексте, когда растут попытки минимизировать лидирующую роль и героический подвиг Советского Союза, советского народа, Красной армии в Победе над фашизмом. Это Победа не только была в сохранении России, страны, но и Победа была для всего человечества. Думаю, что это большая заслуга – спасти человечество", - сказал Мигель Диас-Канель Бермудес.Кубинский президент в беседе с российским коллегой отметил попытки ревизионизма, принижения роли СССР и советского народа во Второй мировой войне.Он передал президенту России приветствия от кубинского генерала армии Рауля Кастро."В части 65-летия восстановления дипломатических отношений: это отношения, которые, несмотря на все вызовы, преодолели испытания временем. Мы разделили вызовы, эмоции, программы, совместные проекты, и мы дошли до сегодняшнего дня – мы отмечаем 65-летие этих отношений, - продолжил президент Кубы. - История показала, что только единство, основанное на сотрудничестве, солидарности и дружбе, позволит нам противостоять текущим вызовам и вызовам будущего".Диас-Канель Бермудес заявил также, что кубинская делегация очень рада здесь и сейчас находится с главой государства российского.Также 7 мая президент России Владимир Путин рассказал о вкладе кубинцев в борьбу с нацизмом на встрече с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, прибывшим в Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробности в публикации Путин рассказал, как и где кубинцы воевали на Великой Отечественной войне

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