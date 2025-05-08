https://ukraina.ru/20250508/do-moskvy-oni-ne-dotyanutsya-sorokin-o-tom-pochemu-zelenskiy-otkazalsya-ot-peremiriya-v-chest-dnya-pobedy-1062998706.html
"До Москвы не дотянутся": Сорокин рассказал, почему Зеленский отказался от перемирия в честь Дня Победы
"До Москвы не дотянутся": Сорокин рассказал, почему Зеленский отказался от перемирия в честь Дня Победы - 07.05.2025 Украина.ру
"До Москвы не дотянутся": Сорокин рассказал, почему Зеленский отказался от перемирия в честь Дня Победы
Европа уламывает Зеленского на то, чтобы он продолжал отказываться от предложенного Россией трехдневного перемирия. Потому что в таких условиях Европа рискует полностью потерять контроль над ситуацией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-05-08T05:30
2025-05-08T05:30
2025-05-07T23:45
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Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.От перемирия Зеленский уже отказался, и на то, чтобы согласиться, у него осталось очень мало времени. И сейчас Европа уламывает Зеленского на то, чтобы он продолжал отказываться, рассказал эксперт."Европе перемирие совершенно не нужно, потому что она попадает в ситуацию, когда мы начинаем банковать. Захотели – объявили перемирие, захотели – перешли в наступление", – подчеркнул Сорокин.И в таких условиях Европа рискует полностью потерять контроль над ситуацией, добавил он."При этом сам киевский режим хотел бы на 9 мая куда-то бахнуть. Тут к гадалке не ходи. Понятно, что до Москвы они не дотянутся, но парады же проходят в десятке городов. В Краснодаре его уже отменили именно по этой причине", – указал Сорокин.То есть только Трамп может заставить Зеленского пойти на праздничное перемирие. Если же президент США займет выжидательную позицию, Зеленский откажется, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250507/1062996279.html
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"До Москвы не дотянутся": Сорокин рассказал, почему Зеленский отказался от перемирия в честь Дня Победы
Европа уламывает Зеленского на то, чтобы он продолжал отказываться от предложенного Россией трехдневного перемирия. Потому что в таких условиях Европа рискует полностью потерять контроль над ситуацией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин