"До Москвы не дотянутся": Сорокин рассказал, почему Зеленский отказался от перемирия в честь Дня Победы - 07.05.2025 Украина.ру
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"До Москвы не дотянутся": Сорокин рассказал, почему Зеленский отказался от перемирия в честь Дня Победы
"До Москвы не дотянутся": Сорокин рассказал, почему Зеленский отказался от перемирия в честь Дня Победы - 07.05.2025 Украина.ру
"До Москвы не дотянутся": Сорокин рассказал, почему Зеленский отказался от перемирия в честь Дня Победы
Европа уламывает Зеленского на то, чтобы он продолжал отказываться от предложенного Россией трехдневного перемирия. Потому что в таких условиях Европа рискует полностью потерять контроль над ситуацией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-05-08T05:30
2025-05-07T23:45
новости
россия
европа
москва
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
перемирие
день победы
парад победы
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Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.От перемирия Зеленский уже отказался, и на то, чтобы согласиться, у него осталось очень мало времени. И сейчас Европа уламывает Зеленского на то, чтобы он продолжал отказываться, рассказал эксперт."Европе перемирие совершенно не нужно, потому что она попадает в ситуацию, когда мы начинаем банковать. Захотели – объявили перемирие, захотели – перешли в наступление", – подчеркнул Сорокин.И в таких условиях Европа рискует полностью потерять контроль над ситуацией, добавил он."При этом сам киевский режим хотел бы на 9 мая куда-то бахнуть. Тут к гадалке не ходи. Понятно, что до Москвы они не дотянутся, но парады же проходят в десятке городов. В Краснодаре его уже отменили именно по этой причине", – указал Сорокин.То есть только Трамп может заставить Зеленского пойти на праздничное перемирие. Если же президент США займет выжидательную позицию, Зеленский откажется, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250507/1062996279.html
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новости, россия, европа, москва, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, перемирие, день победы, парад победы, сво, дзен новости сво, новости россии, 9 мая
Новости, Россия, Европа, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, перемирие, День Победы, Парад Победы, СВО, дзен новости СВО, новости России, 9 мая

"До Москвы не дотянутся": Сорокин рассказал, почему Зеленский отказался от перемирия в честь Дня Победы

05:30 08.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Европа уламывает Зеленского на то, чтобы он продолжал отказываться от предложенного Россией трехдневного перемирия. Потому что в таких условиях Европа рискует полностью потерять контроль над ситуацией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
От перемирия Зеленский уже отказался, и на то, чтобы согласиться, у него осталось очень мало времени. И сейчас Европа уламывает Зеленского на то, чтобы он продолжал отказываться, рассказал эксперт.
"Европе перемирие совершенно не нужно, потому что она попадает в ситуацию, когда мы начинаем банковать. Захотели – объявили перемирие, захотели – перешли в наступление", – подчеркнул Сорокин.
И в таких условиях Европа рискует полностью потерять контроль над ситуацией, добавил он.
"При этом сам киевский режим хотел бы на 9 мая куда-то бахнуть. Тут к гадалке не ходи. Понятно, что до Москвы они не дотянутся, но парады же проходят в десятке городов. В Краснодаре его уже отменили именно по этой причине", – указал Сорокин.
То есть только Трамп может заставить Зеленского пойти на праздничное перемирие. Если же президент США займет выжидательную позицию, Зеленский откажется, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
Вчера, 15:54
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