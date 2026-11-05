https://ukraina.ru/20261105/dron-vsu-ubil-semyu-s-malenkim-rebnkom-pod-belgorodom-1084280904.html

Дрон ВСУ убил семью с маленьким ребёнком под Белгородом

Дрон ВСУ убил семью с маленьким ребёнком под Белгородом - 05.11.2026 Украина.ру

Дрон ВСУ убил семью с маленьким ребёнком под Белгородом

При атаке дрона ВСУ на микроавтобус в районе села Солдатское Ракитянского округа Белгородской области погибли три мирных жителя, включая восьмилетнего ребёнка. Об этом губернатор Александр Шуваев вечером 4 ноября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-11-05T01:59

2026-11-05T01:59

2026-11-05T01:59

украина.ру

россия

белгородская область

белгород

губернатор

убийство

военные преступления

всу

вооруженные силы украины

украина

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Губернатор подчеркнул, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал гражданский микроавтобус."Очередное чудовищное преступление киевского режима: погибли три мирных жителя, в том числе восьмилетний ребёнок... Украинские террористы хладнокровно нанесли удар по машине, в которой находились обычные люди. От полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина, женщина и маленький мальчик погибли на месте до приезда скорой помощи. Били прицельно, зная, что уничтожают мирную семью", — написал Шуваев."Этот бесчеловечный террор против мирного населения Белгородской области не останется безнаказанным", — добавил он.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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