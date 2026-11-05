Дрон ВСУ убил семью с маленьким ребёнком под Белгородом - 05.11.2026 Украина.ру
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Дрон ВСУ убил семью с маленьким ребёнком под Белгородом
Дрон ВСУ убил семью с маленьким ребёнком под Белгородом - 05.11.2026 Украина.ру
Дрон ВСУ убил семью с маленьким ребёнком под Белгородом
При атаке дрона ВСУ на микроавтобус в районе села Солдатское Ракитянского округа Белгородской области погибли три мирных жителя, включая восьмилетнего ребёнка. Об этом губернатор Александр Шуваев вечером 4 ноября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-11-05T01:59
2026-11-05T01:59
украина.ру
россия
белгородская область
белгород
губернатор
убийство
военные преступления
всу
вооруженные силы украины
украина
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Губернатор подчеркнул, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал гражданский микроавтобус."Очередное чудовищное преступление киевского режима: погибли три мирных жителя, в том числе восьмилетний ребёнок... Украинские террористы хладнокровно нанесли удар по машине, в которой находились обычные люди. От полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина, женщина и маленький мальчик погибли на месте до приезда скорой помощи. Били прицельно, зная, что уничтожают мирную семью", — написал Шуваев."Этот бесчеловечный террор против мирного населения Белгородской области не останется безнаказанным", — добавил он.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, белгородская область, белгород, губернатор, убийство, военные преступления, всу, вооруженные силы украины, украина, бпла, атака бпла, атака украины сегодня, удары дронами, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Белгородская область, Белгород, губернатор, убийство, Военные преступления, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, БПЛА, атака БПЛА, атака Украины сегодня, Удары дронами, СВО, Спецоперация

Дрон ВСУ убил семью с маленьким ребёнком под Белгородом

01:59 05.11.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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При атаке дрона ВСУ на микроавтобус в районе села Солдатское Ракитянского округа Белгородской области погибли три мирных жителя, включая восьмилетнего ребёнка. Об этом губернатор Александр Шуваев вечером 4 ноября сообщил в канале на платформе "Макс"
Губернатор подчеркнул, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал гражданский микроавтобус.
"Очередное чудовищное преступление киевского режима: погибли три мирных жителя, в том числе восьмилетний ребёнок... Украинские террористы хладнокровно нанесли удар по машине, в которой находились обычные люди. От полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина, женщина и маленький мальчик погибли на месте до приезда скорой помощи. Били прицельно, зная, что уничтожают мирную семью", — написал Шуваев.
"Этот бесчеловечный террор против мирного населения Белгородской области не останется безнаказанным", — добавил он.
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