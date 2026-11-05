Опубликован "секретный" мирный план Германии по Украине 2024 года - 05.11.2026 Украина.ру
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Опубликован "секретный" мирный план Германии по Украине 2024 года
Опубликован "секретный" мирный план Германии по Украине 2024 года - 05.11.2026 Украина.ру
Опубликован "секретный" мирный план Германии по Украине 2024 года
Посольство Германии в Москве в 2024 году разработало свой оригинальный план мирного урегулирования на Украине. Об этом по результатам собственного расследования вечером 4 ноября пишет Bild
2026-11-05T04:18
2026-11-05T04:22
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Авторы опубликованного в газете материала называют план "секретным"."План предусматривал передачу спорных территорий на востоке Украины под управление ООН на пять лет. По истечении этого периода в упомянутых регионах должны были состояться референдумы под независимым наблюдением, на которых население решило бы, в составе какой страны должны находиться территории — России или Украины", — говорится в публикации.Издания установило, что инициатором плана является немецкий дипломат Мартин Ниссен, на тот момент курировавший в посольстве ФРГ в России вопросы сельского хозяйства. Отмечается, что Ниссен в настоящее время находится на пенсии и проживает в Берлине.Президент Владимир Путин 22 октября напомнил о неуместности говорить о территориальных потерях Украины, поскольку в РФ вернулись территории исторической России и живущие там люди проголосовали за воссоединение.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Опубликован "секретный" мирный план Германии по Украине 2024 года

04:18 05.11.2026 (обновлено: 04:22 05.11.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПарашютисты бундесвера
Парашютисты бундесвера - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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Посольство Германии в Москве в 2024 году разработало свой оригинальный план мирного урегулирования на Украине. Об этом по результатам собственного расследования вечером 4 ноября пишет Bild
Авторы опубликованного в газете материала называют план "секретным".
"План предусматривал передачу спорных территорий на востоке Украины под управление ООН на пять лет. По истечении этого периода в упомянутых регионах должны были состояться референдумы под независимым наблюдением, на которых население решило бы, в составе какой страны должны находиться территории — России или Украины", — говорится в публикации.
Издания установило, что инициатором плана является немецкий дипломат Мартин Ниссен, на тот момент курировавший в посольстве ФРГ в России вопросы сельского хозяйства. Отмечается, что Ниссен в настоящее время находится на пенсии и проживает в Берлине.
Президент Владимир Путин 22 октября напомнил о неуместности говорить о территориальных потерях Украины, поскольку в РФ вернулись территории исторической России и живущие там люди проголосовали за воссоединение.
Иван Скориков интервью - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
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