Опубликован "секретный" мирный план Германии по Украине 2024 года
04:18 05.11.2026 (обновлено: 04:22 05.11.2026)
Посольство Германии в Москве в 2024 году разработало свой оригинальный план мирного урегулирования на Украине. Об этом по результатам собственного расследования вечером 4 ноября пишет Bild
Авторы опубликованного в газете материала называют план "секретным".
"План предусматривал передачу спорных территорий на востоке Украины под управление ООН на пять лет. По истечении этого периода в упомянутых регионах должны были состояться референдумы под независимым наблюдением, на которых население решило бы, в составе какой страны должны находиться территории — России или Украины", — говорится в публикации.
Издания установило, что инициатором плана является немецкий дипломат Мартин Ниссен, на тот момент курировавший в посольстве ФРГ в России вопросы сельского хозяйства. Отмечается, что Ниссен в настоящее время находится на пенсии и проживает в Берлине.
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