https://ukraina.ru/20250507/vsu-otkatyvayutsya-nazad-alekhin-rasskazal-kak-faby-molnii-i-gerani-utyuzhat-vraga-pod-kupyanskom-1062976310.html

ВСУ откатываются назад: Алехин рассказал, как ФАБы, "Молнии" и "Герани" утюжат врага под Купянском

ВСУ откатываются назад: Алехин рассказал, как ФАБы, "Молнии" и "Герани" утюжат врага под Купянском - 07.05.2025 Украина.ру

ВСУ откатываются назад: Алехин рассказал, как ФАБы, "Молнии" и "Герани" утюжат врага под Купянском

Судя по радиоперехватам и видеокадрам объективного контроля, ВС РФ применяют дроны "Герань-2" даже в светлое время суток по целям в тактической глубине. Также бойцы применяют БПЛА "Молния-2" при поражении целей в районе Купянска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-05-07T04:30

2025-05-07T04:30

2025-05-07T04:30

новости

вс рф

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сво

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харьковская область

дроны

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На Купянском участке фронта, пожалуй, самом активном и динамичном на Харьковском направлении, российские войска продолжают наступление, а ВСУ все чаще откатываются назад и занимают новые линии обороны вдоль ЛБС, рассказал эксперт.Плюс постоянные удары барражирующими боеприпасами, артиллерией и минометами. ВС РФ утюжат украинские линии снабжения, чтобы парализовать оборону ВСУ, уточнил он.По словам Алехина, сейчас на долю беспилотников приходится 70% уничтоженных солдат ВСУ. Судя по радиоперехватам и видеокадрам объективного контроля, ВС РФ применяют дроны "Герань-2" даже в светлое время суток по целям в тактической глубине, сообщил он.Также российские бойцы применяют ударные БПЛА "Молния-2" при поражении целей противника в районе Купянска, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250506/yuriy-knutov-esli-vsu-udaryat-po-moskve-v-den-pobedy-10-maya-v-tsentre-kieva-poyavitsya-oreshnik-1062973649.html

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