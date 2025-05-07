ВСУ откатываются назад: Алехин рассказал, как ФАБы, "Молнии" и "Герани" утюжат врага под Купянском
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Судя по радиоперехватам и видеокадрам объективного контроля, ВС РФ применяют дроны "Герань-2" даже в светлое время суток по целям в тактической глубине. Также бойцы применяют БПЛА "Молния-2" при поражении целей в районе Купянска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Купянском участке фронта, пожалуй, самом активном и динамичном на Харьковском направлении, российские войска продолжают наступление, а ВСУ все чаще откатываются назад и занимают новые линии обороны вдоль ЛБС, рассказал эксперт.
Плюс постоянные удары барражирующими боеприпасами, артиллерией и минометами. ВС РФ утюжат украинские линии снабжения, чтобы парализовать оборону ВСУ, уточнил он.
По словам Алехина, сейчас на долю беспилотников приходится 70% уничтоженных солдат ВСУ. Судя по радиоперехватам и видеокадрам объективного контроля, ВС РФ применяют дроны "Герань-2" даже в светлое время суток по целям в тактической глубине, сообщил он.
Также российские бойцы применяют ударные БПЛА "Молния-2" при поражении целей противника в районе Купянска, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.
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