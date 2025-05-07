ВСУ откатываются назад: Алехин рассказал, как ФАБы, "Молнии" и "Герани" утюжат врага под Купянском - 07.05.2025 Украина.ру
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ВСУ откатываются назад: Алехин рассказал, как ФАБы, "Молнии" и "Герани" утюжат врага под Купянском
ВСУ откатываются назад: Алехин рассказал, как ФАБы, "Молнии" и "Герани" утюжат врага под Купянском - 07.05.2025 Украина.ру
ВСУ откатываются назад: Алехин рассказал, как ФАБы, "Молнии" и "Герани" утюжат врага под Купянском
Судя по радиоперехватам и видеокадрам объективного контроля, ВС РФ применяют дроны "Герань-2" даже в светлое время суток по целям в тактической глубине. Также бойцы применяют БПЛА "Молния-2" при поражении целей в районе Купянска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-05-07T04:30
2025-05-07T04:30
новости
вс рф
наступление вс рф
сво
спецоперация
геннадий алехин
купянск
купянское направление
харьковская область
дроны
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На Купянском участке фронта, пожалуй, самом активном и динамичном на Харьковском направлении, российские войска продолжают наступление, а ВСУ все чаще откатываются назад и занимают новые линии обороны вдоль ЛБС, рассказал эксперт.Плюс постоянные удары барражирующими боеприпасами, артиллерией и минометами. ВС РФ утюжат украинские линии снабжения, чтобы парализовать оборону ВСУ, уточнил он.По словам Алехина, сейчас на долю беспилотников приходится 70% уничтоженных солдат ВСУ. Судя по радиоперехватам и видеокадрам объективного контроля, ВС РФ применяют дроны "Герань-2" даже в светлое время суток по целям в тактической глубине, сообщил он.Также российские бойцы применяют ударные БПЛА "Молния-2" при поражении целей противника в районе Купянска, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250506/yuriy-knutov-esli-vsu-udaryat-po-moskve-v-den-pobedy-10-maya-v-tsentre-kieva-poyavitsya-oreshnik-1062973649.html
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новости, вс рф, наступление вс рф, сво, спецоперация, геннадий алехин, купянск, купянское направление, харьковская область, дроны, герань, оборона, всу, разгром всу, потери всу
Новости, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, Спецоперация, Геннадий Алехин, Купянск, Купянское направление, Харьковская область, дроны, Герань, оборона, ВСУ, разгром ВСУ, потери ВСУ

ВСУ откатываются назад: Алехин рассказал, как ФАБы, "Молнии" и "Герани" утюжат врага под Купянском

04:30 07.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Боевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Судя по радиоперехватам и видеокадрам объективного контроля, ВС РФ применяют дроны "Герань-2" даже в светлое время суток по целям в тактической глубине. Также бойцы применяют БПЛА "Молния-2" при поражении целей в районе Купянска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Купянском участке фронта, пожалуй, самом активном и динамичном на Харьковском направлении, российские войска продолжают наступление, а ВСУ все чаще откатываются назад и занимают новые линии обороны вдоль ЛБС, рассказал эксперт.
"Об этом свидетельствуют и признания наиболее подготовленных командиров украинских отрядов БПЛА. Они отмечают, что в ежесуточном режиме на позиции ВСУ под Купянском обрушивается до 30 управляемых ФАБов", — подчеркнул Алехин.
Плюс постоянные удары барражирующими боеприпасами, артиллерией и минометами. ВС РФ утюжат украинские линии снабжения, чтобы парализовать оборону ВСУ, уточнил он.
По словам Алехина, сейчас на долю беспилотников приходится 70% уничтоженных солдат ВСУ. Судя по радиоперехватам и видеокадрам объективного контроля, ВС РФ применяют дроны "Герань-2" даже в светлое время суток по целям в тактической глубине, сообщил он.
Также российские бойцы применяют ударные БПЛА "Молния-2" при поражении целей противника в районе Купянска, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 19:30
Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник"Европейцы сделают все, чтобы Зеленский испортил праздник, который намечен в Москве. Дмитрий Медведев уже жестко высказался по поводу возможных действий Украины. Если киевский режим решится на такой шаг, то 10 мая в центре столицы Украины появится "Орешник". Такое предупреждение должно быть, нам стесняться здесь нечего.
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