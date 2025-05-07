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Тысячи украинских заключенных могут пополнить ряды ВСУ - Минюст

Тысячи украинских заключенных могут пополнить ряды ВСУ - Минюст - 07.05.2025 Украина.ру

Тысячи украинских заключенных могут пополнить ряды ВСУ - Минюст

До 30 процентов осужденных могут вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 7 мая заместитель министра юстиции страны Евгений Пикалов, передает Укринформ

2025-05-07T12:33

2025-05-07T12:33

2025-05-07T12:33

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"Сегодня в ряды ВСУ вступили более 8,3 тысячи осужденных, еще тысяча заявлений находится на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных на Украине могут воспользоваться этой возможностью и встать на защиту государства", - сказал Пикалов.По его словам, всего на Украине около 37 тысяч заключенных. Он напомнил, что не все они могут быть мобилизованы в ВСУ. В частности, речь идет об осужденных за тяжкие преступления, такие как терроризм и преступления против основ нацбезопасности.В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.Подробнее об уголовниках в ВСУ - в материале Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины