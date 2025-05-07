Тысячи украинских заключенных могут пополнить ряды ВСУ - Минюст - 07.05.2025 Украина.ру
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Тысячи украинских заключенных могут пополнить ряды ВСУ - Минюст
Тысячи украинских заключенных могут пополнить ряды ВСУ - Минюст - 07.05.2025 Украина.ру
Тысячи украинских заключенных могут пополнить ряды ВСУ - Минюст
До 30 процентов осужденных могут вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 7 мая заместитель министра юстиции страны Евгений Пикалов, передает Укринформ
2025-05-07T12:33
2025-05-07T12:33
новости
украина
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
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"Сегодня в ряды ВСУ вступили более 8,3 тысячи осужденных, еще тысяча заявлений находится на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных на Украине могут воспользоваться этой возможностью и встать на защиту государства", - сказал Пикалов.По его словам, всего на Украине около 37 тысяч заключенных. Он напомнил, что не все они могут быть мобилизованы в ВСУ. В частности, речь идет об осужденных за тяжкие преступления, такие как терроризм и преступления против основ нацбезопасности.В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.Подробнее об уголовниках в ВСУ - в материале Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Тысячи украинских заключенных могут пополнить ряды ВСУ - Минюст

12:33 07.05.2025
 
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До 30 процентов осужденных могут вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 7 мая заместитель министра юстиции страны Евгений Пикалов, передает Укринформ
"Сегодня в ряды ВСУ вступили более 8,3 тысячи осужденных, еще тысяча заявлений находится на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных на Украине могут воспользоваться этой возможностью и встать на защиту государства", - сказал Пикалов.
По его словам, всего на Украине около 37 тысяч заключенных. Он напомнил, что не все они могут быть мобилизованы в ВСУ. В частности, речь идет об осужденных за тяжкие преступления, такие как терроризм и преступления против основ нацбезопасности.
В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Подробнее об уголовниках в ВСУ - в материале Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января на сайте Украина.ру.
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