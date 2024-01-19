https://ukraina.ru/20240119/1052779700.html

Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января

Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января - 19.01.2024 Украина.ру

Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января

Украина.ру, 19.01.2024

2024-01-19T09:00

2024-01-19T09:00

2024-01-19T09:00

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спецоперация

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сша

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На Украине хотят официально разрешить мобилизовывать судимых. ВСУ понесли потери под Часовым Яром. Киев изучает вероятную команду по иностранным делам Трампа на случай его победы на выборахМинистерство юстиции Украины направило в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. Об этом сообщила замминистра Елена Высоцкая.По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.По ее мнению, при этом не стоит на законодательном уровне вводить ограничения - "какие категории из осужденных могут мобилизоваться, а кто - нет".По словам Высоцкой, в Минюсте предлагают "предоставить возможность всем", "чтобы само желание приобщиться было главным".Высоцкая говорит, что мобилизация может быть "очень полезна". По ее данным, новые изменения в закон о мобилизации могут принять в январе-феврале, но неизвестно, будет ли к этому времени решен вопрос с судимыми.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что украинскому правительству необходимо внести коррективы в закон о мобилизации, чтобы сделать процесс призыва на военную службу более справедливым.Замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая указывала, что ВСУ без радикальных преобразований могут превратиться в конвейер по утилизации украинских граждан.Главред сайта Donbass Insider, французская журналистка, живущая уже несколько лет в Донбассе, Кристель Неан вообще рассказала, что в ВСУ остались только французы, приехавшие воевать "как на сафари", большинство из них придерживаются неонацистских взглядов и воюют в запрещенных в РФ террористических организациях.Потери ВСУУкраинские военные понесли потери в людях и технике из-за "дружественного огня" под городом Часов Яр в Артемовском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко."В ходе объективного контроля боевых действий в районе населенного пункта Часов Яр выявлен факт "дружественного огня" по позициям украинских боевиков. Реактивной артиллерией были обстрелян район населенного пункта Богдановка, где находились позиции вооруженных формирований Украины", - сказал эксперт.С его слов, украинские войска понесли потерях в людях и технике.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска и провели его "зачистку". По данным, ведомства расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Костромских десантников уничтожили группу украинских военнослужащих в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска.ВСУ катастрофически не хватает не только бойцов, но и техники.При этом глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник пожаловался, что Киев наплевательски относится к производству дронов.По его словам, логистика занимает пять-шесть месяцев."А производственный цикл — это ж не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы", — посетовал он.По его словам, украинские власти не понимают, что им понадобится в будущем, и не могут правильно сформулировать свои требования. Он подчеркнул, что из-за этого страдают прогнозирование и планирование производителей, поскольку для них важно иметь запас времени для координации действий.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал причину провала контрнаступления ВСУ. По его словам, одной из самых больших сложностей в контрнаступлении стало то, что и российские, и украинские войска "использовали разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам".Несмотря на проблемы националисты не оставляют попыток обстреливать российские территории.Так, накануне вечером украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.О последствиях на данный момент не сообщается.Позже ВСУ выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов натовского калибра, из низ два - кассетного типа."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт. Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - указали в представительстве.Кроме того, ВСУ с 20.35 по 21.05 выпустили в общей сложности еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка и Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Зависимость от СШАГлава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев изучает возможных членов команды по иностранным делам бывшего президента США Дональда Трампа на случай его победы на предстоящих выборах."Мы изучаем, как вероятная команда, команда по иностранным делам Трампа может выглядеть. Мы изучаем эти имена. Не знаю, может мы еще поработали недостаточно. Но думаю это пока не определено точно даже для американских аналитиков и людей в США", - сказал Кулеба агентству Блумберг в Давосе.Он добавил, что Киев будет готов к любым результатам выборов в США и намерен продолжать работать со следующим американским президентом, даже в случае победы Трампа.Французская газета Le Figaro писала, что возвращение Трампа в Белый дом и сокращение поддержки Украины станут величайшим подарком Владимиру Путину в 2024 году.Ближайшие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют экс-глава государства Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред при ООН Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой действующего главы Штатов. Он заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Кроме того, в конце прошлого года он указал, что Европейские страны должны сравняться с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Украины, в противном случае США не смогут продолжать помогать Киеву.При этом Кулеба полагает, что США могут одобрить выделение новой помощи Киеву "в любой день", но никто не может сказать когда, несмотря на то, что в Белом доме заявляли о прекращении помощи до одобрения новых средств конгрессом, а конгрессу пока согласовать помощь не удается."Мы получили заверения, что помощь в пути... это может произойти в любой день. Это зависит от момента, когда законодатели договорятся по границе. Это может произойти сегодня, завтра, на следующей неделе, через две недели, никто не может сказать. Насколько мы понимаем, мы приближаемся к этой точке", - заявил Кулеба.Он также назвал хорошим показателем, что американский конгресс рассматривает одобрение помощи Украине совместно с вопросом по решению проблем на южной границе США, поэтому, по мнению Кулебы, время только в сроках.В свою очередь Байден признал, что помощь Украине может остаться заблокированной усилиями "небольшого меньшинства" членов конгресса, и назвал такой сценарий "катастрофой".Республиканская оппозиция увязала утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева с проведением масштабной миграционной реформы и требует также от Белого дома сформулировать стратегию действий на украинском направлении и обеспечить подотчетность выделяемых средств.Байден, который накануне обсуждал этот вопрос с руководством законодательной ветви власти, заявил журналистам, что "подавляющее большинство членов конгресса поддерживают помощь для Украины"."Вопрос в том, будет ли ее удерживать небольшое меньшинство, что было бы катастрофой", - сказал президент.Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.

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