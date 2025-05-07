СВО продолжается потому, что Киев демонстрирует неготовность к миру – Песков
Нынешнее руководство Украины продолжает демонстрировать неготовность к миру и приверженность терроризму, поэтому продолжение СВО оправдано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин выступил 28 апреля с объявлением о трёхдневном перемирии, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину указал на неготовность официального Киева к соблюдению этого перемирия.
Он также указал на неготовность военно-политического руководства Украины к перемирию 10-11 мая.
"Киевский режим до сих пор не сделал ни одного заявления, в котором говорилось бы о готовности присоединиться к этой инициативе. Слышали много двусмысленных разных заявлений на разных уровнях, и видим действия реальные", - сказал Песков.
"Они продолжают демонстрировать свою сущность. Они продолжают демонстрировать свою неготовность и нежелание к миру, склонность к террористическим действиям", - подчеркнул Песков.
По его мнению, об этом говорят попытки ударов ВСУ по мирным объектам России.
"Это оправдывает продолжение специальной военной операции", - заявил пресс-секретарь российского президента.
Накануне, 6 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог заверил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с Россией и отвести войска от линии соприкосновения. По его словам, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. После этого, 7 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва "пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая
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