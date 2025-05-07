https://ukraina.ru/20250507/svo-prodolzhaetsya-potomu-chto-kiev-demonstriruet-negotovnost-k-miru--peskov-1063004879.html

СВО продолжается потому, что Киев демонстрирует неготовность к миру – Песков

СВО продолжается потому, что Киев демонстрирует неготовность к миру – Песков - 07.05.2025 Украина.ру

СВО продолжается потому, что Киев демонстрирует неготовность к миру – Песков

Нынешнее руководство Украины продолжает демонстрировать неготовность к миру и приверженность терроризму, поэтому продолжение СВО оправдано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2025-05-07T19:14

2025-05-07T19:14

2025-05-07T19:14

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Президент России Владимир Путин выступил 28 апреля с объявлением о трёхдневном перемирии, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину указал на неготовность официального Киева к соблюдению этого перемирия."Киевский режим прекрасно знает об инициативе президента Путина об объявлении временного перемирия на праздничные дни", - констатировал Песков.Он также указал на неготовность военно-политического руководства Украины к перемирию 10-11 мая."Киевский режим до сих пор не сделал ни одного заявления, в котором говорилось бы о готовности присоединиться к этой инициативе. Слышали много двусмысленных разных заявлений на разных уровнях, и видим действия реальные", - сказал Песков.Руководитель пресс-службы Кремля в связи с этим указал на оправданность продолжения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.По его мнению, об этом говорят попытки ударов ВСУ по мирным объектам России."Это оправдывает продолжение специальной военной операции", - заявил пресс-секретарь российского президента.Накануне, 6 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог заверил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с Россией и отвести войска от линии соприкосновения. По его словам, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. После этого, 7 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва "пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая

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новости, украина, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, перемирие, перемирия не будет, сво, новости сво россия