СВО продолжается потому, что Киев демонстрирует неготовность к миру – Песков - 07.05.2025 Украина.ру
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СВО продолжается потому, что Киев демонстрирует неготовность к миру – Песков
СВО продолжается потому, что Киев демонстрирует неготовность к миру – Песков - 07.05.2025 Украина.ру
СВО продолжается потому, что Киев демонстрирует неготовность к миру – Песков
Нынешнее руководство Украины продолжает демонстрировать неготовность к миру и приверженность терроризму, поэтому продолжение СВО оправдано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-05-07T19:14
2025-05-07T19:14
новости
украина
россия
киев
дмитрий песков
владимир путин
перемирие
перемирия не будет
сво
новости сво россия
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Президент России Владимир Путин выступил 28 апреля с объявлением о трёхдневном перемирии, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину указал на неготовность официального Киева к соблюдению этого перемирия."Киевский режим прекрасно знает об инициативе президента Путина об объявлении временного перемирия на праздничные дни", - констатировал Песков.Он также указал на неготовность военно-политического руководства Украины к перемирию 10-11 мая."Киевский режим до сих пор не сделал ни одного заявления, в котором говорилось бы о готовности присоединиться к этой инициативе. Слышали много двусмысленных разных заявлений на разных уровнях, и видим действия реальные", - сказал Песков.Руководитель пресс-службы Кремля в связи с этим указал на оправданность продолжения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.По его мнению, об этом говорят попытки ударов ВСУ по мирным объектам России."Это оправдывает продолжение специальной военной операции", - заявил пресс-секретарь российского президента.Накануне, 6 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог заверил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с Россией и отвести войска от линии соприкосновения. По его словам, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. После этого, 7 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва "пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая
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новости, украина, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, перемирие, перемирия не будет, сво, новости сво россия
Новости, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, перемирие, перемирия не будет, СВО, новости СВО Россия

СВО продолжается потому, что Киев демонстрирует неготовность к миру – Песков

19:14 07.05.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Нынешнее руководство Украины продолжает демонстрировать неготовность к миру и приверженность терроризму, поэтому продолжение СВО оправдано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин выступил 28 апреля с объявлением о трёхдневном перемирии, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину указал на неготовность официального Киева к соблюдению этого перемирия.
"Киевский режим прекрасно знает об инициативе президента Путина об объявлении временного перемирия на праздничные дни", - констатировал Песков.
Он также указал на неготовность военно-политического руководства Украины к перемирию 10-11 мая.
"Киевский режим до сих пор не сделал ни одного заявления, в котором говорилось бы о готовности присоединиться к этой инициативе. Слышали много двусмысленных разных заявлений на разных уровнях, и видим действия реальные", - сказал Песков.
Руководитель пресс-службы Кремля в связи с этим указал на оправданность продолжения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
"Они продолжают демонстрировать свою сущность. Они продолжают демонстрировать свою неготовность и нежелание к миру, склонность к террористическим действиям", - подчеркнул Песков.
По его мнению, об этом говорят попытки ударов ВСУ по мирным объектам России.
"Это оправдывает продолжение специальной военной операции", - заявил пресс-секретарь российского президента.
Накануне, 6 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог заверил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с Россией и отвести войска от линии соприкосновения. По его словам, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. После этого, 7 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва "пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая
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19:25Что почитать о Великой Отечественной войне? Полезные советы от Мединского о новых книгах в России
19:14СВО продолжается потому, что Киев демонстрирует неготовность к миру – Песков
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