Песков ответил на предложение Келлога развести войска России и Украины на 30 километров - 07.05.2025 Украина.ру
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Песков ответил на предложение Келлога развести войска России и Украины на 30 километров
Песков ответил на предложение Келлога развести войска России и Украины на 30 километров - 07.05.2025 Украина.ру
Песков ответил на предложение Келлога развести войска России и Украины на 30 километров
Накануне, 6 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог заверил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с Россией и отвести войска от... Украина.ру, 07.05.2025
2025-05-07T14:56
2025-05-07T14:56
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Накануне, 6 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог заверил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с Россией и отвести войска от линии соприкосновения. По его словам, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону."Они сказали буквально следующее: мы отступаем на 15 километров, и [Россия] отступает на 15 километров. В итоге получается 30-километровая зона, за которой можно будет реально наблюдать", — объяснил Келлог.Уже сегодня, 7 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва "пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения".Кроме того, Песков раскрыл, ответит ли Москва "Орешником" в случае провокаций Киева.
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новости, россия, украина, киев, москва, кит келлог, дмитрий песков
Новости, Россия, Украина, Киев, Москва, Кит Келлог, Дмитрий Песков

Песков ответил на предложение Келлога развести войска России и Украины на 30 километров

14:56 07.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Накануне, 6 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог заверил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с Россией и отвести войска от линии соприкосновения. По его словам, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.
"Они сказали буквально следующее: мы отступаем на 15 километров, и [Россия] отступает на 15 километров. В итоге получается 30-километровая зона, за которой можно будет реально наблюдать", — объяснил Келлог.
Уже сегодня, 7 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва "пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения".
"Из Киева не было ни одного заявления на этот счет", — ответил он на вопрос о готовности России рассмотреть подобное предложение.
Кроме того, Песков раскрыл, ответит ли Москва "Орешником" в случае провокаций Киева.
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