https://ukraina.ru/20250507/peskov-otvetil-na-predlozhenie-kelloga-razvesti-voyska-rossii-i-ukrainy-na-30-kilometrov--1062991440.html

Песков ответил на предложение Келлога развести войска России и Украины на 30 километров

Песков ответил на предложение Келлога развести войска России и Украины на 30 километров - 07.05.2025 Украина.ру

Песков ответил на предложение Келлога развести войска России и Украины на 30 километров

Накануне, 6 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог заверил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с Россией и отвести войска от... Украина.ру, 07.05.2025

2025-05-07T14:56

2025-05-07T14:56

2025-05-07T14:56

новости

россия

украина

киев

москва

кит келлог

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/19/1062752843_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_369551e33e05f76fbe84bebb75dca000.jpg

Накануне, 6 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог заверил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с Россией и отвести войска от линии соприкосновения. По его словам, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону."Они сказали буквально следующее: мы отступаем на 15 километров, и [Россия] отступает на 15 километров. В итоге получается 30-километровая зона, за которой можно будет реально наблюдать", — объяснил Келлог.Уже сегодня, 7 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва "пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения".Кроме того, Песков раскрыл, ответит ли Москва "Орешником" в случае провокаций Киева.

россия

украина

киев

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, киев, москва, кит келлог, дмитрий песков