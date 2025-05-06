https://ukraina.ru/20250506/timofey-ermakov-dlya-nastupleniya-ot-tetkino-rossii-nado-reshit-vopros-s-belopolem-i-vorozhboy-1062951127.html

Тимофей Ермаков: для наступления от Теткино России надо решить вопрос с Белопольем и Ворожбой

Тимофей Ермаков: для наступления от Теткино России надо решить вопрос с Белопольем и Ворожбой - 06.05.2025 Украина.ру

Тимофей Ермаков: для наступления от Теткино России надо решить вопрос с Белопольем и Ворожбой

Для наступления от Теткино ВС РФ надо готовиться брать Белополье и Ворожбу – поселки, которые представляют собой хорошо укрепленную агломерацию. Буферная зона на территории Украины должна простираться до "Трех сестер". Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-05-06T05:20

2025-05-06T05:20

2025-05-06T05:20

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Сегодня, 5 мая, ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Боевые действия развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь, сообщил военкор."То, что сейчас делает киевский режим может быть отвлекающим маневром. Вопрос в том, куда они будут наступать дальше? На Рыльск? Но разведка не докладывала, что противник концентрировал там силы", – подчеркнул Ермаков.Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, с прощупыванием российской обороны и отвлечением войск от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни, отметил собеседник издания.Мне могут возразить, что для наступления от Теткино ВС РФ надо готовиться брать Белополье и Ворожбу – поселки, которые представляют собой хорошо укрепленную агломерацию, добавил Ермаков."Но у меня возникает встречный вопрос: почему мы позволили ВСУ укрепить Белополье и Ворожбу? У нас есть авиабомбы и ракеты. Мы могли бы этим заняться. Почему это не сделали раньше – не знаю. Но теперь с этим придется разбираться в любом случае", – указал военкор.Более того, буферная зона на украинской территории должна простираться вплоть до "Трех сестер" (пункт пропуска на стыке границ России, Украины и Белоруссии). Хотя бы потому, что сейчас активизировалось Константиновское направление, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и Ворожбой" на сайте Украина.ру.О ситуации на Запорожском направлении – в материале Александра Чаленко "Елена Бобкова: Китайцы, воюя на Запорожском фронте, хотят быть на стороне Света и уничтожать ад и чертей" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250505/elena-bobkova-kitaytsy-voyuya-na-zaporozhskom-fronte-khotyat-byt-na-storone-sveta-i-unichtozhat-ad-i-1062945156.html

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