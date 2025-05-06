https://ukraina.ru/20250506/timofey-ermakov-dlya-nastupleniya-ot-tetkino-rossii-nado-reshit-vopros-s-belopolem-i-vorozhboy-1062951127.html
Тимофей Ермаков: для наступления от Теткино России надо решить вопрос с Белопольем и Ворожбой
Тимофей Ермаков: для наступления от Теткино России надо решить вопрос с Белопольем и Ворожбой - 06.05.2025 Украина.ру
Тимофей Ермаков: для наступления от Теткино России надо решить вопрос с Белопольем и Ворожбой
Для наступления от Теткино ВС РФ надо готовиться брать Белополье и Ворожбу – поселки, которые представляют собой хорошо укрепленную агломерацию. Буферная зона на территории Украины должна простираться до "Трех сестер". Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-05-06T05:20
2025-05-06T05:20
2025-05-06T05:20
новости
россия
украина
курская область
атака
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
граница
сумская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057695119_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_23f578f5db78e0bb7a880a517461aba0.jpg.webp
Сегодня, 5 мая, ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Боевые действия развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь, сообщил военкор."То, что сейчас делает киевский режим может быть отвлекающим маневром. Вопрос в том, куда они будут наступать дальше? На Рыльск? Но разведка не докладывала, что противник концентрировал там силы", – подчеркнул Ермаков.Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, с прощупыванием российской обороны и отвлечением войск от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни, отметил собеседник издания.Мне могут возразить, что для наступления от Теткино ВС РФ надо готовиться брать Белополье и Ворожбу – поселки, которые представляют собой хорошо укрепленную агломерацию, добавил Ермаков."Но у меня возникает встречный вопрос: почему мы позволили ВСУ укрепить Белополье и Ворожбу? У нас есть авиабомбы и ракеты. Мы могли бы этим заняться. Почему это не сделали раньше – не знаю. Но теперь с этим придется разбираться в любом случае", – указал военкор.Более того, буферная зона на украинской территории должна простираться вплоть до "Трех сестер" (пункт пропуска на стыке границ России, Украины и Белоруссии). Хотя бы потому, что сейчас активизировалось Константиновское направление, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и Ворожбой" на сайте Украина.ру.О ситуации на Запорожском направлении – в материале Александра Чаленко "Елена Бобкова: Китайцы, воюя на Запорожском фронте, хотят быть на стороне Света и уничтожать ад и чертей" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250505/elena-bobkova-kitaytsy-voyuya-na-zaporozhskom-fronte-khotyat-byt-na-storone-sveta-i-unichtozhat-ad-i-1062945156.html
россия
украина
курская область
сумская область
наступление на сумы
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057695119_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f720f43247915612e49869883cc4bff7.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, курская область, атака, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, граница, сумская область, наступление, наступление на сумы, наступление вс рф
Новости, Россия, Украина, Курская область, атака, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, граница, Сумская область, наступление, наступление на Сумы, наступление ВС РФ
Тимофей Ермаков: для наступления от Теткино России надо решить вопрос с Белопольем и Ворожбой
Для наступления от Теткино ВС РФ надо готовиться брать Белополье и Ворожбу – поселки, которые представляют собой хорошо укрепленную агломерацию. Буферная зона на территории Украины должна простираться до "Трех сестер". Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков