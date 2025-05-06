Пятый раз в 2025-м: Россия и Украина обменялись пленными - 06.05.2025 Украина.ру
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Пятый раз в 2025-м: Россия и Украина обменялись пленными
Пятый раз в 2025-м: Россия и Украина обменялись пленными - 06.05.2025 Украина.ру
Пятый раз в 2025-м: Россия и Украина обменялись пленными
Москва и Киев при посредничестве Арабских Эмиратов обменялись военнопленными по формуле 205 на 205. Об этом 6 мая сообщило Министерство обороны РФ
2025-05-06T14:54
2025-05-06T15:42
украина
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
рада
виктор орбан
обмен
обмен пленными
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"Состоялся обмен военнопленными по формуле "205 на 205". В данный момент освобожденные русские воины находятся в Белоруссии, им оказывается медицинская и психологическая помощь", - говорится в публикации ведомства, где также опубликованы кадры с российскими бойцами, возвращающимися на Родину.А вот такие снимки после обмена обнародовал Владимир Зеленский:Накануне депутат Верховной рады Украины Александр Ковалев сообщил, что очередной обмен пленными может состояться на днях при посредничестве ОАЭ: "Снова нас удивит": в Раде сделали заявление об обмене пленными.И это уже пятый обмен в текущем году. В апреле с подконтрольных Украине территорий вернулись 246 российских военнослужащих, Киеву передали столько же военнопленных. В Минобороны тогда также уточнили, что в качестве жеста доброй воли Россия передала 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Итого 538 человек с обеих сторон. В МИД ОАЭ, выступавшем посредником, назвали этот обмен самым крупным с начала СВО.В марте, также при посредничестве Абу-Даби, на родину были возвращены 175 российских военнослужащих взамен на такое же число военнопленных ВСУ. В качестве жеста доброй воли в тот раз Киеву были переданы 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.В феврале Россия и Украина в среду обменялись пленными на формате "150 на 150" при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько уточнил, что число обмениваемых граждан могло бы быть больше, однако "Украина вновь отказалась проводить большие обмены".В январе обменять удалось только 25 россиян на такое же количество граждан Украины, а до этого Киев вовсе саботировал обмены. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Москве и Киеву заключить при его посредничестве рождественское прекращение огня и праздничный обмен военными, однако Зеленский "отверг и исключил" это предложение. Речь тогда шла об обмене порядка 600-900 пленных с каждой из сторон.Долгое время киевский режим отказывался признавать также тот факт, что в сбитом ВСУ самолете Ил-76 находились украинские пленные. Однако в конце апреля заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко сделал соответствующее заявление: Через год и три месяца: Киев признал, что в сбитом ВСУ Ил-76 были украинские пленные.
https://ukraina.ru/20250324/1062010634.html
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украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, рада, виктор орбан, обмен, обмен пленными
Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Рада, Виктор Орбан, обмен, обмен пленными

Пятый раз в 2025-м: Россия и Украина обменялись пленными

14:54 06.05.2025 (обновлено: 15:42 06.05.2025)
 
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
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Москва и Киев при посредничестве Арабских Эмиратов обменялись военнопленными по формуле 205 на 205. Об этом 6 мая сообщило Министерство обороны РФ
"Состоялся обмен военнопленными по формуле "205 на 205". В данный момент освобожденные русские воины находятся в Белоруссии, им оказывается медицинская и психологическая помощь", - говорится в публикации ведомства, где также опубликованы кадры с российскими бойцами, возвращающимися на Родину.
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
А вот такие снимки после обмена обнародовал Владимир Зеленский:
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
Накануне депутат Верховной рады Украины Александр Ковалев сообщил, что очередной обмен пленными может состояться на днях при посредничестве ОАЭ: "Снова нас удивит": в Раде сделали заявление об обмене пленными.
И это уже пятый обмен в текущем году. В апреле с подконтрольных Украине территорий вернулись 246 российских военнослужащих, Киеву передали столько же военнопленных. В Минобороны тогда также уточнили, что в качестве жеста доброй воли Россия передала 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Итого 538 человек с обеих сторон. В МИД ОАЭ, выступавшем посредником, назвали этот обмен самым крупным с начала СВО.
В марте, также при посредничестве Абу-Даби, на родину были возвращены 175 российских военнослужащих взамен на такое же число военнопленных ВСУ. В качестве жеста доброй воли в тот раз Киеву были переданы 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
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В феврале Россия и Украина в среду обменялись пленными на формате "150 на 150" при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько уточнил, что число обмениваемых граждан могло бы быть больше, однако "Украина вновь отказалась проводить большие обмены".
В январе обменять удалось только 25 россиян на такое же количество граждан Украины, а до этого Киев вовсе саботировал обмены. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Москве и Киеву заключить при его посредничестве рождественское прекращение огня и праздничный обмен военными, однако Зеленский "отверг и исключил" это предложение. Речь тогда шла об обмене порядка 600-900 пленных с каждой из сторон.
Долгое время киевский режим отказывался признавать также тот факт, что в сбитом ВСУ самолете Ил-76 находились украинские пленные. Однако в конце апреля заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко сделал соответствующее заявление: Через год и три месяца: Киев признал, что в сбитом ВСУ Ил-76 были украинские пленные.
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