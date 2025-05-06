Попытка прорыва ВСУ в Теткино: Ермаков о том, как враг пытается отвлечь ВС РФ от Сумского плацдарма - 06.05.2025 Украина.ру
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Попытка прорыва ВСУ в Теткино: Ермаков о том, как враг пытается отвлечь ВС РФ от Сумского плацдарма
Попытка прорыва ВСУ в Теткино: Ермаков о том, как враг пытается отвлечь ВС РФ от Сумского плацдарма - 06.05.2025 Украина.ру
Попытка прорыва ВСУ в Теткино: Ермаков о том, как враг пытается отвлечь ВС РФ от Сумского плацдарма
Новая неудачная попытка прорыва ВСУ в Теткино Курской области может быть отвлекающим маневром. Пока это нечто вроде разведки боем, с прощупыванием обороны и отвлечением ВС РФ от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-05-06T05:40
2025-05-06T05:40
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Сегодня, 5 мая, ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Боевые действия развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь, сообщил военкор."Честно говоря, я не совсем понимаю смысл этих маневров. Разве что срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок фактически находится в полуокружении", – подчеркнул Ермаков.Кстати, также пока непонятно, почему с этим ничего не делали в плане наступления от Теткино, чтобы сделать там буферную зону. Потому что поселок расположен так, что его не очень удобно оборонять, отметил журналист."Да, его с двух сторон огибает река Сейм, но в целом об этом надо было думать раньше, поскольку ВСУ уже заходили в этот поселок и форсировали Сейм", – указал Ермаков.Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, с прощупыванием российской обороны и отвлечением от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и Ворожбой" на сайте Украина.ру.О ситуации на Запорожском направлении – в материале Александра Чаленко "Елена Бобкова: Китайцы, воюя на Запорожском фронте, хотят быть на стороне Света и уничтожать ад и чертей" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250505/obkatka-armii-na-pole-boya-sorokin-rasskazal-vozmozhno-li-rasshirenie-gruppirovki-kndr-na-svo-1062950403.html
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Новости, Россия, Курская область, атака, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Сумская область, оборона, КТО, Спецоперация, Теткино, ВСУ, война, война на Украине

Попытка прорыва ВСУ в Теткино: Ермаков о том, как враг пытается отвлечь ВС РФ от Сумского плацдарма

05:40 06.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Новая неудачная попытка прорыва ВСУ в Теткино Курской области может быть отвлекающим маневром. Пока это нечто вроде разведки боем, с прощупыванием обороны и отвлечением ВС РФ от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Сегодня, 5 мая, ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Боевые действия развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь, сообщил военкор.
"Честно говоря, я не совсем понимаю смысл этих маневров. Разве что срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок фактически находится в полуокружении", – подчеркнул Ермаков.
Кстати, также пока непонятно, почему с этим ничего не делали в плане наступления от Теткино, чтобы сделать там буферную зону. Потому что поселок расположен так, что его не очень удобно оборонять, отметил журналист.
"Да, его с двух сторон огибает река Сейм, но в целом об этом надо было думать раньше, поскольку ВСУ уже заходили в этот поселок и форсировали Сейм", – указал Ермаков.
Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, с прощупыванием российской обороны и отвлечением от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и Ворожбой" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Запорожском направлении – в материале Александра Чаленко "Елена Бобкова: Китайцы, воюя на Запорожском фронте, хотят быть на стороне Света и уничтожать ад и чертей" на сайте Украина.ру.
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