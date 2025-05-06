https://ukraina.ru/20250506/bpla-geran-2-porazili-sklad-boepripasov-vsu-v-sele-novotroitskoe-1062965674.html

БПЛА "Герань-2" поразили склад боеприпасов ВСУ в селе Новотроицкое

БПЛА "Герань-2" поразили склад боеприпасов ВСУ в селе Новотроицкое - 06.05.2025 Украина.ру

БПЛА "Герань-2" поразили склад боеприпасов ВСУ в селе Новотроицкое

Российские беспилотники нанесли удар по складу боеприпасов украинской армии в селе Новотроицкое. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан"

2025-05-06T14:56

2025-05-06T14:56

2025-05-06T14:56

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Удар по складу боеприпасов ВСУ был нанесён в ночь на 6 мая около 02:30, сообщил телеграм-канал."Целью атаки стал ангар, который использовался подразделениями ВСУ для хранения артиллерийских боеприпасов и боеприпасов к стрелковому оружию", - сказано в публикации.В ней казаны координаты поражённого склада боеприпасов украинской армии."По имеющимся данным, удар был нанесен ударными беспилотниками "Герань-2". В результате ангар был разрушен, а часть боекомплекта была уничтожена. Что может негативно сказаться на обеспечении боевых подразделений необходимым вооружением", - отметил "Донбасский Партизан".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ? Главное на 13:00Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область

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