БПЛА "Герань-2" поразили склад боеприпасов ВСУ в селе Новотроицкое - 06.05.2025 Украина.ру
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БПЛА "Герань-2" поразили склад боеприпасов ВСУ в селе Новотроицкое
БПЛА "Герань-2" поразили склад боеприпасов ВСУ в селе Новотроицкое - 06.05.2025 Украина.ру
БПЛА "Герань-2" поразили склад боеприпасов ВСУ в селе Новотроицкое
Российские беспилотники нанесли удар по складу боеприпасов украинской армии в селе Новотроицкое. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан"
2025-05-06T14:56
2025-05-06T14:56
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Удар по складу боеприпасов ВСУ был нанесён в ночь на 6 мая около 02:30, сообщил телеграм-канал."Целью атаки стал ангар, который использовался подразделениями ВСУ для хранения артиллерийских боеприпасов и боеприпасов к стрелковому оружию", - сказано в публикации.В ней казаны координаты поражённого склада боеприпасов украинской армии."По имеющимся данным, удар был нанесен ударными беспилотниками "Герань-2". В результате ангар был разрушен, а часть боекомплекта была уничтожена. Что может негативно сказаться на обеспечении боевых подразделений необходимым вооружением", - отметил "Донбасский Партизан".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ? Главное на 13:00Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область
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Новости, Россия, ВСУ, потери ВСУ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Донбасс, Новости Донбасса, боеприпасы, БПЛА, Герань, беспилотники

БПЛА "Герань-2" поразили склад боеприпасов ВСУ в селе Новотроицкое

14:56 06.05.2025
 
© Донбасский Партизан / Telegram
© Донбасский Партизан / Telegram
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Российские беспилотники нанесли удар по складу боеприпасов украинской армии в селе Новотроицкое. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан"
Удар по складу боеприпасов ВСУ был нанесён в ночь на 6 мая около 02:30, сообщил телеграм-канал.
"Целью атаки стал ангар, который использовался подразделениями ВСУ для хранения артиллерийских боеприпасов и боеприпасов к стрелковому оружию", - сказано в публикации.
В ней казаны координаты поражённого склада боеприпасов украинской армии.
"По имеющимся данным, удар был нанесен ударными беспилотниками "Герань-2". В результате ангар был разрушен, а часть боекомплекта была уничтожена. Что может негативно сказаться на обеспечении боевых подразделений необходимым вооружением", - отметил "Донбасский Партизан".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ? Главное на 13:00
Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область
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