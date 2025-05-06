https://ukraina.ru/20250506/kto-zhelaet-zamenit-ssha-komu-ugrozhaet-zelenskiy-i-kak-vsu-namereny-ostanovit-armiyu-rf-glavnoe-na-1062956882.html

Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ? Главное на 13:00

Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ? Главное на 13:00 - 06.05.2025 Украина.ру

Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ? Главное на 13:00

Бразилия желает заменить США в роли посредника на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Виктор Орбан решил пойти на открытый конфликт с Владимиром Зеленским. ВСУ надеются остановить продвижение ВС России при помощи нового проекта "Линия дронов"

2025-05-06T13:00

2025-05-06T13:00

2025-05-06T15:21

эксклюзив

россия

украина

сша

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

виктор орбан

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062861049_0:27:1824:1053_1920x0_80_0_0_cf2f9024660ba72dd67a17251c3bbc52.jpg.webp

Что происходит на международно аренеГазета O Globo со ссылкой на источники в правительстве написала, что администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы хотела бы заменить США в роли посредника на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Издание утверждает, что попытки Вашингтона добиться прекращения огня до сих пор не привели к конкретным результатам.Отмечается, что визит Лулы да Силвы в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы должен продемонстрировать независимость внешнеполитического курса Бразилии. Именно во время визита, утверждает газета, Лула да Сильва и намерен предложить российской стороне возможности бразильской дипломатии для урегулирования ситуации на Украине.В настоящее время известно о том, что на парад по случаю победы в Великой Отечественной войне прибудут более 20 политиков мирового уровня. В их числе — премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, генсек Вьетнама То Лам, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, уже упомянутый президент Бразилии, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что объявленое РФ перемирие в мае — "это многое", если учитывать, с чего пришлось начать урегулирование конфликта, "хотя и не звучит как что-то значительное". Он также заверил, что Россия и Украина нацелены добиться урегулирования продолжающегося конфликта.Кроме того, накануне Трамп обсудил конфликт с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил о намерении совместно работать над его завершением. Президент Турции ответил своему американскому коллеге, что высоко ценит его "усилия по прекращению продолжающихся конфликтов и войн в нашем мире", а также заверил его, что Анкара готова "оказать необходимую поддержку для установления мира, стабильности и спокойствия".Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер, в свою очередь, заявил, что пока Россия призывала к сотрудничеству Запад, там ей врали о "невозможности" расширения НАТО на восток и одновременно вооружали Украину. "Администрация Трампа признала, что Россия была права. В США сами заявили, что расширение НАТО спровоцировало украинский конфликт. Запад также признал, что России врали, а то, что Украина делала с русскоговорящим населением на Донбассе, было преступлением", — подчеркнул Риттер. По его словам, "России не нужна вся Украина, ей нужна Украина, которая перестанет считать себя базой для продвижения интересов США и НАТО. России ничего не нужно, кроме мира".Ранее Москва действительно не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий и к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на слушаниях в венгерском парламенте заявил, что решил пойти на открытый конфликт с Владимиром Зеленским, поскольку услышал угрозу в его словах. "Мне пришлось пойти на открытый конфликт [с Зеленским], я знаю, что у этого будут последствия. До последнего времени я успешно избегал ссоры [с ним]: как открытых пикировок, так и закулисных потасовок", — заявил Орбан.Венгерский премьер уточнил, что старался сохранять с Киевом нормальные отношения, несмотря на "несогласие по ключевым вопросам" из-за живущих на территории Украины закарпатских венгров."От этого привычного поведения мне в выходные пришлось отказаться, потому что я услышал в словах [Зеленского] угрозу, он угрожал нам. Его слова в международной политической жизни можно интерпретировать только как прямую угрозу. А венграм угрожать нельзя, мы этого не приемлем", — отметил Орбан.Ранее Зеленский, по сообщениям СМИ, утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС, а большинство венгров, по опросам, якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Орбан в ответ заявил, что ни Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают, что думает венгерский народ, и что без Венгрии Украина не вступит в ЕС.В то же время венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в Евросоюз. По его словам, в Брюсселе "проложили для Украины скоростную трассу вступления в ЕС", что повлечет два серьезных последствия."С одной стороны, десятки или даже сотни тысяч украинских рабочих наводнили бы венгерский рынок труда, лишив возможности трудоустройства десятки или сотни тысяч венгров. А украинская мафия, печально известная украинская мафия, могла бы использовать Венгрию как ворота", — пояснил Сийярто.Он призвал граждан Венгрии, желающих предотвратить эти последствия, принять участие в опросе о вступлении Украины в ЕС.В Германии, тем временем, развернулся новый скандал. Газета Die Zeit написала о том, что Фридрих Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который провалил первый тур выборов в бундестаге. "Это первый случай: никогда ранее кандидат в канцлеры не терпел неудачу на выборах в бундестаге после федеральных выборов и успешных коалиционных переговоров", — сообщило издание. По данным газеты, парламентские фракции теперь обсуждают, что делать дальше.Как отмечает газета, Мерц также может баллотироваться на пост главы правительства снова, как и другие кандидаты. Причем в течение этих двух недель может быть проведено любое количество голосований за разных кандидатов. Но для избрания им необходимо все то же абсолютное большинство — не менее 316 голосов.Если же и за этот срок никто не сможет стать канцлером, на следующем этапе требования будут снижены — и для выбора станет достаточно простого большинства. Однако в данном случае президент ФРГ получит право распустить бундестаг в течение семи дней и назначить новые выборы.Фронтовая сводкаТелеграм-канал "Северный ветер", связанный с группировкой войск ВС РФ "Север", сообщил о том, что российские бойцы уничтожили колонну ВСУ на квадроциклах, которая пыталась прорваться в Курскую область. По информации канала, колонна украинских военнослужащих на десяти квадроциклах выдвинулась по направлению к границе России из Павловки."Используя мобильную технику, враг рассчитывал незамеченным прорваться в окрестности приграничного поселка Новый Путь в Курской области", — говорится в публикации. Также отмечалось, что реализовать свой план украинским военным не удалось — по ним отработали артиллеристы ВС РФ, нанеся прицельное поражение по скоплению противника.На опубликованных каналом кадрах видно, как колонна на высокой скорости мчит по дороге, однако ее накрывают взрывы. Часть квадроциклов остается на месте, оставшиеся целыми украинцы разворачиваются в обратном направлении.Новости о попытках ВСУ прорваться на территорию России в Курской области были и накануне. В понедельник, 5 мая, российские военкоры заявили, украинская армия активизировалась в районе населенного пункта Теткино, который находится западнее Суджи. Так, военкор Александр Харченко в своем Телеграм-канале написал о том, что ВСУ наращивают удары в этом направлении."Резко выросла активность БПЛА противника. Дроны-перехватчики пытаются зачистить небо от наших разведывательных птиц. Также противник работает по переправам и логистике. На границе украинцы проделывают проходы в своих минных полях", — рассказал журналист.Кроме того, Харченко отметил, что активизация противника в районе Теткино может носить отвлекающий характер."Слишком уж демонстративны его действия и растянуты по времени. Но я не сомневаюсь в том, что противник будет атаковать в ближайшее время", — заявил он.Между тем российский телеведущий Руслан Осташко опубликовал своих соцсетях пост на ту же тему. По его словам, сейчас происходит "обострение на границе: ВСУ пытаются прорваться в Курской области".Тем временем, заместитель командира батальона 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Марик" рассказал, что ВСУ провоцировали российских военных на нанесение удара по мирной инфраструктуре в Курской области. Видео с его словами опубликовало Минобороны РФ.Марин заявил, что одну из таких провокаций украинцы пытались исполнить в курском селе Гончаровка — они разместили провода якобы от системы Старлинк, ведущие в подвал местного Дома культуры. При этом противник специально никак не замаскировал кабели, чтобы их смогли увидеть российские операторы беспилотников и затем навести огонь на здание. Подвал же, отметил Марик, на самом деле абсолютно пустой и не имеет никакой стратегической цели."Затем противник использовал бы информацию, что русские войска нанесли удар по Дому культуры", — пояснил замкомбата.В то же время издание "Украинская правда" сообщило, что ВСУ надеются остановить продвижение ВС России при помощи нового проекта "Линия дронов". Об этом стало известно от участников программы. Как выяснила газета, в рамках проекта оснащенные и подготовленные беспилотные подразделения ВСУ концентрированно поставят на самые тяжелые для украинской стороны участки, в частности, в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).Сами участники программы пояснили, что их задача — стать "второй линией" обороны за слабыми пехотными подразделениями ВСУ, чтобы таким образом держать фронт и не допускать прорыва российских войск.Кроме того, Киев планирует при помощи "Линии дронов" установить зону поражения шириной в 50 километров. По задумке авторов проекта, в общем итоге беспилотные подразделения "Линии" должны "остановить продвижение" российской армии.Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо отметил, что каждое военное поражения Украины приближает поражение киевского режима. "Военные поражения рано или поздно приведут к падению политического режима в Киеве", — считает он. По словам офицера, чем хуже ситуация на фронте для Киева, тем более жестким он становится в отношении собственных граждан.Однако, подчеркнул Бо, всякое действие имеет свое противодействие. Эксперт отметил рост количества операций подполья, сопротивления силовой мобилизации и перехода некоторых украинцев к партизанским действиям.Между тем Минобороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе СВО. Главное из брифинга военного ведомства:Командир штурмового отделения 430-го полка 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Фирс сообщил, что украинские войска отступают с ряда позиций на подступах к населенному пункту Богатырь на южнодонецком направлении. По его словам, на данном участке фронта ВСУ оказались не готовы к прямому боестолкновению с российскими штурмовиками.На днях глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Богатыре идут "горячие" бои. Он отметил, что в населенном пункте "достаточно серьезное противостояние" между подразделениями ВС РФ и противника.

https://ukraina.ru/20250506/usiliya-po-zaversheniyu-konflikta-provaly-vsu-podryvnaya-rabota-zapada-glavnoe-na-ukraine-na-utro-6-maya-1062952036.html

https://ukraina.ru/20250505/aktivnoe-prodvizhenie-armii-rf-popytki-vsu-prorvat-granitsu-v-kurskoy-oblasti-frontovaya-svodka-1062933370.html

россия

украина

сша

курская область

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, россия, украина, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, виктор орбан, вс рф, курская область, ес, нато, европа, луис инасиу лула да силва, всу, дроны, переговоры, день победы, си цзиньпин, александр лукашенко, николас мадуро, роберт фицо, александр вучич