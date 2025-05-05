Власти Сумской области проводят спешную эвакуацию двух городов - 05.05.2025 Украина.ру
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Власти Сумской области проводят спешную эвакуацию двух городов
Власти Сумской области проводят спешную эвакуацию двух городов - 05.05.2025 Украина.ру
Власти Сумской области проводят спешную эвакуацию двух городов
Жителям украинским городов Белополье и Ворожба следует немедленно уехать. К этому их призвал глава Сумской райадминистрации Михаил Мельник
2025-05-05T14:47
2025-05-05T14:50
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"Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место", - написал Мельник в своём аккаунте соцсети.Ранее власти Сумской области предупреждали местных жителей о перспективе эвакуации при наступлении российской армии.Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Из этой области в августе 2024 года началась масштабная интервенция ВСУ в Курскую область и серия набегов на Белгородскую область.Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. СК РФ возбудил уголовное дело по факту украинской интервенции в Курскую область.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).В апреле Курская область была полностью освобождена от вторгшихся с украинской территории подразделений ВСУ и приданных им иностранных наёмников, отличившихся особой жестокостью в отношении мирного населения.Больше новостей из зон КТО и СВО представлено в публикации Активное продвижение армии РФ, попытки ВСУ прорвать границу в Курской области: фронтовая сводка
https://ukraina.ru/20250505/armiya-rossii-gromit-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-i-priblizhaetsya-k-granitse-s-dnepropetrovskoy-1062937335.html
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новости, курская область, сумская область, россия, всу, потери всу, крах всу, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, кто, эвакуация
Новости, Курская область, Сумская область, Россия, ВСУ, потери ВСУ, крах ВСУ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, КТО, эвакуация

Власти Сумской области проводят спешную эвакуацию двух городов

14:47 05.05.2025 (обновлено: 14:50 05.05.2025)
 
© Сумська обласна військова адміністрація / Telegram
© Сумська обласна військова адміністрація / Telegram
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Жителям украинским городов Белополье и Ворожба следует немедленно уехать. К этому их призвал глава Сумской райадминистрации Михаил Мельник
"Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место", - написал Мельник в своём аккаунте соцсети.
Ранее власти Сумской области предупреждали местных жителей о перспективе эвакуации при наступлении российской армии.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Из этой области в августе 2024 года началась масштабная интервенция ВСУ в Курскую область и серия набегов на Белгородскую область.
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Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. СК РФ возбудил уголовное дело по факту украинской интервенции в Курскую область.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
В апреле Курская область была полностью освобождена от вторгшихся с украинской территории подразделений ВСУ и приданных им иностранных наёмников, отличившихся особой жестокостью в отношении мирного населения.
Больше новостей из зон КТО и СВО представлено в публикации Активное продвижение армии РФ, попытки ВСУ прорвать границу в Курской области: фронтовая сводка
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