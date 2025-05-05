https://ukraina.ru/20250505/vlasti-sumskoy-oblasti-provodyat-speshnuyu-evakuatsiyu-dvukh-gorodov-1062938013.html

Власти Сумской области проводят спешную эвакуацию двух городов

Власти Сумской области проводят спешную эвакуацию двух городов - 05.05.2025 Украина.ру

Власти Сумской области проводят спешную эвакуацию двух городов

Жителям украинским городов Белополье и Ворожба следует немедленно уехать. К этому их призвал глава Сумской райадминистрации Михаил Мельник

2025-05-05T14:47

2025-05-05T14:47

2025-05-05T14:50

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"Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место", - написал Мельник в своём аккаунте соцсети.Ранее власти Сумской области предупреждали местных жителей о перспективе эвакуации при наступлении российской армии.Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Из этой области в августе 2024 года началась масштабная интервенция ВСУ в Курскую область и серия набегов на Белгородскую область.Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. СК РФ возбудил уголовное дело по факту украинской интервенции в Курскую область.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).В апреле Курская область была полностью освобождена от вторгшихся с украинской территории подразделений ВСУ и приданных им иностранных наёмников, отличившихся особой жестокостью в отношении мирного населения.Больше новостей из зон КТО и СВО представлено в публикации Активное продвижение армии РФ, попытки ВСУ прорвать границу в Курской области: фронтовая сводка

https://ukraina.ru/20250505/armiya-rossii-gromit-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-i-priblizhaetsya-k-granitse-s-dnepropetrovskoy-1062937335.html

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