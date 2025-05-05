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Трамп заверил, что провел "очень хорошие" разговоры по России и Украине

Трамп заверил, что провел "очень хорошие" разговоры по России и Украине - 05.05.2025 Украина.ру

Трамп заверил, что провел "очень хорошие" разговоры по России и Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам пула Белого дома о проведенных на прошедших выходных "очень хороших" разговорах по России и Украине

2025-05-05T07:15

2025-05-05T07:15

2025-05-05T07:16

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"У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле", - сказал он.Американский лидер добавил, что между сторонами сохраняется "много ненависти".До этого он заявлял журналистам об идущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но отказался сообщать детали, поскольку вопрос был адресован ему со стороны представителя газеты Wall Street Journal.Подробнее о планах США по Украине - в материале США намерены в следующие 100 дней организовать прямые переговоры по Украине — Вэнс на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, джей ди вэнс