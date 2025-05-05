https://ukraina.ru/20250505/tramp-zaveril-chto-provel-ochen-khoroshie-razgovory-po-rossii-i-ukraine-1062927412.html
Трамп заверил, что провел "очень хорошие" разговоры по России и Украине
Трамп заверил, что провел "очень хорошие" разговоры по России и Украине - 05.05.2025 Украина.ру
Трамп заверил, что провел "очень хорошие" разговоры по России и Украине
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам пула Белого дома о проведенных на прошедших выходных "очень хороших" разговорах по России и Украине
2025-05-05T07:15
2025-05-05T07:15
2025-05-05T07:16
новости
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
джей ди вэнс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060725352_499:0:2737:1259_1920x0_80_0_0_dde3db9652670d67982d1ca9e85d6b6d.jpg
"У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле", - сказал он.Американский лидер добавил, что между сторонами сохраняется "много ненависти".До этого он заявлял журналистам об идущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но отказался сообщать детали, поскольку вопрос был адресован ему со стороны представителя газеты Wall Street Journal.Подробнее о планах США по Украине - в материале США намерены в следующие 100 дней организовать прямые переговоры по Украине — Вэнс на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060725352_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c816d6b461abef9459aa403ee8350db8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, джей ди вэнс
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джей Ди Вэнс
Трамп заверил, что провел "очень хорошие" разговоры по России и Украине
07:15 05.05.2025 (обновлено: 07:16 05.05.2025)
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам пула Белого дома о проведенных на прошедших выходных "очень хороших" разговорах по России и Украине
"У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле", - сказал он.
Американский лидер добавил, что между сторонами сохраняется "много ненависти".
До этого он заявлял журналистам об идущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным
, но отказался сообщать детали, поскольку вопрос был адресован ему со стороны представителя газеты Wall Street Journal.