США намерены в следующие 100 дней организовать прямые переговоры по Украине — Вэнс
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Трамп постарается завершить войну в Украине в ближайшие 100 дней, об этом рассказал в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс
Рассказывая о достижениях Трампа за первые 100 дней президентства, Вэнс отметил, что Трамп в ближайшие 100 дней постарается завершить войну в Украине .
"Первые 100 дней — это вы почти исправляете и решаете все те вещи, которые очень легко сделать. В следующие 100 дней многое не изменится так быстро. Очевидно, у нас есть много вопросов внешней политики, над которыми мы работали, и, как мне кажется, они так или иначе дадут результат в течение следующих 100 дней", — сказал вице-президент.
Президент США Дональд Трамп хотел бы добиться прочного решения конфликта между Россией и Украиной, при котором не будут с обеих сторон гибнуть люди, заявил Вэнс.
Он отметил, что на данном этапе обе стороны сказали, чего они хотят, "и теперь задача дипломатии — попытаться как-то сблизить эти две стороны, потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы".
Более подробно на тему первых 100 дней президентства Трампа — в материале Евгении Кондаковой "Это грязная работа. Почему Трамп не смог приблизить конец конфликта на Украине за 100 дней президентства"
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