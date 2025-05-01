https://ukraina.ru/20250501/ssha-namereny-v-sleduyuschie-100-dney-organizovat-pryamye-peregovory-po-ukraine--vens-1062893927.html

США намерены в следующие 100 дней организовать прямые переговоры по Украине — Вэнс

США намерены в следующие 100 дней организовать прямые переговоры по Украине — Вэнс - 01.05.2025 Украина.ру

США намерены в следующие 100 дней организовать прямые переговоры по Украине — Вэнс

Трамп постарается завершить войну в Украине в ближайшие 100 дней, об этом рассказал в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс

2025-05-01T18:15

2025-05-01T18:15

2025-05-01T18:15

новости

украина

сша

россия

джей ди вэнс

дональд трамп

дипломатия

конфликт

переговоры

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058668110_0:0:3029:1703_1920x0_80_0_0_790b9c82983f2c1939efe62d833b051d.jpg

Рассказывая о достижениях Трампа за первые 100 дней президентства, Вэнс отметил, что Трамп в ближайшие 100 дней постарается завершить войну в Украине ."Первые 100 дней — это вы почти исправляете и решаете все те вещи, которые очень легко сделать. В следующие 100 дней многое не изменится так быстро. Очевидно, у нас есть много вопросов внешней политики, над которыми мы работали, и, как мне кажется, они так или иначе дадут результат в течение следующих 100 дней", — сказал вице-президент.Президент США Дональд Трамп хотел бы добиться прочного решения конфликта между Россией и Украиной, при котором не будут с обеих сторон гибнуть люди, заявил Вэнс.Он отметил, что на данном этапе обе стороны сказали, чего они хотят, "и теперь задача дипломатии — попытаться как-то сблизить эти две стороны, потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы". Более подробно на тему первых 100 дней президентства Трампа — в материале Евгении Кондаковой "Это грязная работа. Почему Трамп не смог приблизить конец конфликта на Украине за 100 дней президентства"

https://ukraina.ru/20250501/100-dney-trampa-uspekhi-i-porazheniya-1062890995.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, джей ди вэнс, дональд трамп, дипломатия, конфликт, переговоры, война, главные новости