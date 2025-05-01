США намерены в следующие 100 дней организовать прямые переговоры по Украине — Вэнс - 01.05.2025 Украина.ру
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США намерены в следующие 100 дней организовать прямые переговоры по Украине — Вэнс
США намерены в следующие 100 дней организовать прямые переговоры по Украине — Вэнс - 01.05.2025 Украина.ру
США намерены в следующие 100 дней организовать прямые переговоры по Украине — Вэнс
Трамп постарается завершить войну в Украине в ближайшие 100 дней, об этом рассказал в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс
2025-05-01T18:15
2025-05-01T18:15
новости
украина
сша
россия
джей ди вэнс
дональд трамп
дипломатия
конфликт
переговоры
война
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Рассказывая о достижениях Трампа за первые 100 дней президентства, Вэнс отметил, что Трамп в ближайшие 100 дней постарается завершить войну в Украине ."Первые 100 дней — это вы почти исправляете и решаете все те вещи, которые очень легко сделать. В следующие 100 дней многое не изменится так быстро. Очевидно, у нас есть много вопросов внешней политики, над которыми мы работали, и, как мне кажется, они так или иначе дадут результат в течение следующих 100 дней", — сказал вице-президент.Президент США Дональд Трамп хотел бы добиться прочного решения конфликта между Россией и Украиной, при котором не будут с обеих сторон гибнуть люди, заявил Вэнс.Он отметил, что на данном этапе обе стороны сказали, чего они хотят, "и теперь задача дипломатии — попытаться как-то сблизить эти две стороны, потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы". Более подробно на тему первых 100 дней президентства Трампа — в материале Евгении Кондаковой "Это грязная работа. Почему Трамп не смог приблизить конец конфликта на Украине за 100 дней президентства"
https://ukraina.ru/20250501/100-dney-trampa-uspekhi-i-porazheniya-1062890995.html
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новости, украина, сша, россия, джей ди вэнс, дональд трамп, дипломатия, конфликт, переговоры, война, главные новости
Новости, Украина, США, Россия, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, дипломатия, конфликт, переговоры, война, Главные новости

США намерены в следующие 100 дней организовать прямые переговоры по Украине — Вэнс

18:15 01.05.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP / Evan Vucci
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Трамп постарается завершить войну в Украине в ближайшие 100 дней, об этом рассказал в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс
Рассказывая о достижениях Трампа за первые 100 дней президентства, Вэнс отметил, что Трамп в ближайшие 100 дней постарается завершить войну в Украине .
"Первые 100 дней — это вы почти исправляете и решаете все те вещи, которые очень легко сделать. В следующие 100 дней многое не изменится так быстро. Очевидно, у нас есть много вопросов внешней политики, над которыми мы работали, и, как мне кажется, они так или иначе дадут результат в течение следующих 100 дней", — сказал вице-президент.
Президент США Дональд Трамп хотел бы добиться прочного решения конфликта между Россией и Украиной, при котором не будут с обеих сторон гибнуть люди, заявил Вэнс.
Он отметил, что на данном этапе обе стороны сказали, чего они хотят, "и теперь задача дипломатии — попытаться как-то сблизить эти две стороны, потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы".
Более подробно на тему первых 100 дней президентства Трампа — в материале Евгении Кондаковой "Это грязная работа. Почему Трамп не смог приблизить конец конфликта на Украине за 100 дней президентства"
- РИА Новости, 1920, 01.05.2025
13:59
100 дней Трампа: успехи и пораженияТанцуя, Трамп ворвался в свой второй срок президенства, танцуя – отметил свои первые 100 дней пребывания в Белом доме. Но политика – это не дискотека, а мировая площадка – не танцпол. Первые сто дней правления Трампа были точно неординарными, скандальными, противоречивыми. Были ли они эффективными – вопрос дискуссионный.
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