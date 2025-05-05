https://ukraina.ru/20250505/polyanskiy-ukazal-na-vazhnost-usiliy-rf-i-ssha-po-normalizatsii-otnosheniy-1062927671.html
Полянский указал на важность усилий РФ и США по нормализации отношений
Полянский указал на важность усилий РФ и США по нормализации отношений - 05.05.2025 Украина.ру
Полянский указал на важность усилий РФ и США по нормализации отношений
Переговоры РФ и США по нормализации отношений гораздо шире, чем по разрешению украинского конфликта. На это указал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости
2025-05-05T07:53
2025-05-05T07:53
2025-05-05T07:53
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саудовская аравия
стив уиткофф
дмитрий полянский
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"Я думаю, что мы находимся в начале этого процесса, и этот процесс очень важен, и усилия России и США по нормализации гораздо больше, чем наши переговоры о возможном разрешении украинского кризиса. Это, конечно, приближает, потенциально могло бы приблизить наши две страны к нормализации отношений, что было бы в интересах не только России и Соединенных Штатов, но и всего мира. И я думаю, что это преобладающее мнение среди наших партнеров, с которыми мы обсуждаем эти вещи", – сказал Полянский.Он также указал, что РФ и США движутся в верном направлении по нормализации работы дипмиссий.Американский президент Дональд Трамп, вступив в должность, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, кроме того, российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются и визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.Подробнее - в материале Сейчас отношения России и США можно пересмотреть, заявил Уиткофф на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, саудовская аравия, стив уиткофф, дмитрий полянский, дональд трамп, оон
Новости, Россия, США, Саудовская Аравия, Стив Уиткофф, Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, ООН
Полянский указал на важность усилий РФ и США по нормализации отношений
Переговоры РФ и США по нормализации отношений гораздо шире, чем по разрешению украинского конфликта. На это указал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости
"Я думаю, что мы находимся в начале этого процесса, и этот процесс очень важен, и усилия России и США по нормализации гораздо больше, чем наши переговоры о возможном разрешении украинского кризиса. Это, конечно, приближает, потенциально могло бы приблизить наши две страны к нормализации отношений, что было бы в интересах не только России и Соединенных Штатов, но и всего мира. И я думаю, что это преобладающее мнение среди наших партнеров, с которыми мы обсуждаем эти вещи", – сказал Полянский.
Он также указал, что РФ
и США
движутся в верном направлении по нормализации работы дипмиссий.
Американский президент Дональд Трамп
, вступив в должность, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным
, кроме того, российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии
и Турции
.
Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются и визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева
в Соединенные Штаты.
Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.