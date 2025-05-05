Полянский указал на важность усилий РФ и США по нормализации отношений - 05.05.2025 Украина.ру
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Полянский указал на важность усилий РФ и США по нормализации отношений
Полянский указал на важность усилий РФ и США по нормализации отношений - 05.05.2025 Украина.ру
Полянский указал на важность усилий РФ и США по нормализации отношений
Переговоры РФ и США по нормализации отношений гораздо шире, чем по разрешению украинского конфликта. На это указал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости
2025-05-05T07:53
2025-05-05T07:53
новости
россия
сша
саудовская аравия
стив уиткофф
дмитрий полянский
дональд трамп
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"Я думаю, что мы находимся в начале этого процесса, и этот процесс очень важен, и усилия России и США по нормализации гораздо больше, чем наши переговоры о возможном разрешении украинского кризиса. Это, конечно, приближает, потенциально могло бы приблизить наши две страны к нормализации отношений, что было бы в интересах не только России и Соединенных Штатов, но и всего мира. И я думаю, что это преобладающее мнение среди наших партнеров, с которыми мы обсуждаем эти вещи", – сказал Полянский.Он также указал, что РФ и США движутся в верном направлении по нормализации работы дипмиссий.Американский президент Дональд Трамп, вступив в должность, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, кроме того, российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются и визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.Подробнее - в материале Сейчас отношения России и США можно пересмотреть, заявил Уиткофф на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, саудовская аравия, стив уиткофф, дмитрий полянский, дональд трамп, оон
Новости, Россия, США, Саудовская Аравия, Стив Уиткофф, Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, ООН

Полянский указал на важность усилий РФ и США по нормализации отношений

07:53 05.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанк Дмитрий Полянский
 Дмитрий Полянский
© POOL
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Переговоры РФ и США по нормализации отношений гораздо шире, чем по разрешению украинского конфликта. На это указал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости
"Я думаю, что мы находимся в начале этого процесса, и этот процесс очень важен, и усилия России и США по нормализации гораздо больше, чем наши переговоры о возможном разрешении украинского кризиса. Это, конечно, приближает, потенциально могло бы приблизить наши две страны к нормализации отношений, что было бы в интересах не только России и Соединенных Штатов, но и всего мира. И я думаю, что это преобладающее мнение среди наших партнеров, с которыми мы обсуждаем эти вещи", – сказал Полянский.
Он также указал, что РФ и США движутся в верном направлении по нормализации работы дипмиссий.
Американский президент Дональд Трамп, вступив в должность, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, кроме того, российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции.
Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются и визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.
Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.
Подробнее - в материале Сейчас отношения России и США можно пересмотреть, заявил Уиткофф на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияСШАСаудовская АравияСтив УиткоффДмитрий ПолянскийДональд ТрампООН
 
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