На 9 мая Киев пригласил практически аналог гитлеровской коалиции — СВР - 05.05.2025 Украина.ру
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На 9 мая Киев пригласил практически аналог гитлеровской коалиции — СВР
На 9 мая Киев пригласил практически аналог гитлеровской коалиции — СВР - 05.05.2025 Украина.ру
На 9 мая Киев пригласил практически аналог гитлеровской коалиции — СВР
Украинские власти пригласили к себе на 9 мая представителей ряда европейских стран, который практически полностью соответствует гитлеровской коалиции. Такое заявление 5 мая сделала служба внешней разведки (СВР) России
2025-05-05T17:29
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Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров собраться в Киеве на День Победы, рассчитывая "продемонстрировать единство и решительность" против России. Однако, по данным газеты Politico, планируемый Киевом саммит европейских лидеров 9 мая не состоится, так как многие лидеры стран ЕС имеют другие планы на этот день.В ведомстве подчеркнули, что сходка, задуманная Киевом как "альтернатива" торжествам 9 мая в Москве, может оказаться существенным ударом по имиджу государств ЕС, выступающих за якобы "европейские ценности".Также в СВР отметили, что цинизм представителей Европы усугубляется предостережениями в адрес государств-членов и кандидатов на вступление в ЕС в случае приезда их представителей на торжественные мероприятия в России.О том, на какие еще провокации идет украинская сторона, — в публикации "Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ.
https://ukraina.ru/20250505/svr-zayavila-o-popytkakh-evropy-i-kieva-omrachit-yubiley-pobedy-1062939523.html
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новости, украина, киев, владимир зеленский, служба внешней разведки , ес, европа, евросоюз
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки , ЕС, Европа, Евросоюз

На 9 мая Киев пригласил практически аналог гитлеровской коалиции — СВР

17:29 05.05.2025 (обновлено: 17:30 05.05.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украинские власти пригласили к себе на 9 мая представителей ряда европейских стран, который практически полностью соответствует гитлеровской коалиции. Такое заявление 5 мая сделала служба внешней разведки (СВР) России
Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров собраться в Киеве на День Победы, рассчитывая "продемонстрировать единство и решительность" против России. Однако, по данным газеты Politico, планируемый Киевом саммит европейских лидеров 9 мая не состоится, так как многие лидеры стран ЕС имеют другие планы на этот день.
"Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС", —отмечается в сообщении СВР.
В ведомстве подчеркнули, что сходка, задуманная Киевом как "альтернатива" торжествам 9 мая в Москве, может оказаться существенным ударом по имиджу государств ЕС, выступающих за якобы "европейские ценности".
Также в СВР отметили, что цинизм представителей Европы усугубляется предостережениями в адрес государств-членов и кандидатов на вступление в ЕС в случае приезда их представителей на торжественные мероприятия в России.
Подготовка Красной площади ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
15:14
СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей ПобедыЕвропа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея Победы. Об этом заявили 5 мая в пресс-бюро Службы внешней разведки России
О том, на какие еще провокации идет украинская сторона, — в публикации "Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ.
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