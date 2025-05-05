https://ukraina.ru/20250505/na-9-maya-kiev-priglasil-prakticheski-analog-gitlerovskoy-koalitsii--svr-1062946384.html
На 9 мая Киев пригласил практически аналог гитлеровской коалиции — СВР
На 9 мая Киев пригласил практически аналог гитлеровской коалиции — СВР - 05.05.2025 Украина.ру
На 9 мая Киев пригласил практически аналог гитлеровской коалиции — СВР
Украинские власти пригласили к себе на 9 мая представителей ряда европейских стран, который практически полностью соответствует гитлеровской коалиции. Такое заявление 5 мая сделала служба внешней разведки (СВР) России
2025-05-05T17:29
2025-05-05T17:29
2025-05-05T17:30
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владимир зеленский
служба внешней разведки
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Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров собраться в Киеве на День Победы, рассчитывая "продемонстрировать единство и решительность" против России. Однако, по данным газеты Politico, планируемый Киевом саммит европейских лидеров 9 мая не состоится, так как многие лидеры стран ЕС имеют другие планы на этот день.В ведомстве подчеркнули, что сходка, задуманная Киевом как "альтернатива" торжествам 9 мая в Москве, может оказаться существенным ударом по имиджу государств ЕС, выступающих за якобы "европейские ценности".Также в СВР отметили, что цинизм представителей Европы усугубляется предостережениями в адрес государств-членов и кандидатов на вступление в ЕС в случае приезда их представителей на торжественные мероприятия в России.О том, на какие еще провокации идет украинская сторона, — в публикации "Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ.
https://ukraina.ru/20250505/svr-zayavila-o-popytkakh-evropy-i-kieva-omrachit-yubiley-pobedy-1062939523.html
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новости, украина, киев, владимир зеленский, служба внешней разведки , ес, европа, евросоюз
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки , ЕС, Европа, Евросоюз
На 9 мая Киев пригласил практически аналог гитлеровской коалиции — СВР
17:29 05.05.2025 (обновлено: 17:30 05.05.2025)
Украинские власти пригласили к себе на 9 мая представителей ряда европейских стран, который практически полностью соответствует гитлеровской коалиции. Такое заявление 5 мая сделала служба внешней разведки (СВР) России