https://ukraina.ru/20250505/na-9-maya-kiev-priglasil-prakticheski-analog-gitlerovskoy-koalitsii--svr-1062946384.html

На 9 мая Киев пригласил практически аналог гитлеровской коалиции — СВР

На 9 мая Киев пригласил практически аналог гитлеровской коалиции — СВР - 05.05.2025 Украина.ру

На 9 мая Киев пригласил практически аналог гитлеровской коалиции — СВР

Украинские власти пригласили к себе на 9 мая представителей ряда европейских стран, который практически полностью соответствует гитлеровской коалиции. Такое заявление 5 мая сделала служба внешней разведки (СВР) России

2025-05-05T17:29

2025-05-05T17:29

2025-05-05T17:30

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Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров собраться в Киеве на День Победы, рассчитывая "продемонстрировать единство и решительность" против России. Однако, по данным газеты Politico, планируемый Киевом саммит европейских лидеров 9 мая не состоится, так как многие лидеры стран ЕС имеют другие планы на этот день.В ведомстве подчеркнули, что сходка, задуманная Киевом как "альтернатива" торжествам 9 мая в Москве, может оказаться существенным ударом по имиджу государств ЕС, выступающих за якобы "европейские ценности".Также в СВР отметили, что цинизм представителей Европы усугубляется предостережениями в адрес государств-членов и кандидатов на вступление в ЕС в случае приезда их представителей на торжественные мероприятия в России.О том, на какие еще провокации идет украинская сторона, — в публикации "Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ.

https://ukraina.ru/20250505/svr-zayavila-o-popytkakh-evropy-i-kieva-omrachit-yubiley-pobedy-1062939523.html

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