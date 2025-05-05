https://ukraina.ru/20250505/glavnoe-za-noch-5-maya-1062927966.html

Главное за ночь 5 мая

Главное за ночь 5 мая - 05.05.2025 Украина.ру

Главное за ночь 5 мая

Двадцать шесть украинских БПЛА уничтожено за ночь над российскими регионами, об этом сообщает Минобороны России. Над Брянской областью сбили 17 дронов, над... Украина.ру, 05.05.2025

2025-05-05T08:09

2025-05-05T08:09

2025-05-05T08:09

новости

донецкая народная республика

россия

брянская область

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg

Двадцать шесть украинских БПЛА уничтожено за ночь над российскими регионами, об этом сообщает Минобороны России. Над Брянской областью сбили 17 дронов, над Калужской - пять, еще четыре - над Московским регионом. Над крупными городами ДНР за неделю сорвали 266 воздушных атак со стороны ВСУ, сообщают в УФСБ по ДНР.Трамп заявил об идущих переговорах с Путиным, но отказался сообщать детали, поскольку вопрос был адресован ему со стороны представителя Wall Street Journal.Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приедет в Москву на празднование юбилея Победы, сообщило агентство Монцамэ.Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.

донецкая народная республика

россия

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, россия, брянская область, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины