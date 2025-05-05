https://ukraina.ru/20250505/glavnoe-za-noch-5-maya-1062927966.html
Главное за ночь 5 мая
Главное за ночь 5 мая - 05.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 5 мая
Двадцать шесть украинских БПЛА уничтожено за ночь над российскими регионами, об этом сообщает Минобороны России. Над Брянской областью сбили 17 дронов, над... Украина.ру, 05.05.2025
2025-05-05T08:09
2025-05-05T08:09
2025-05-05T08:09
новости
донецкая народная республика
россия
брянская область
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
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Двадцать шесть украинских БПЛА уничтожено за ночь над российскими регионами, об этом сообщает Минобороны России. Над Брянской областью сбили 17 дронов, над Калужской - пять, еще четыре - над Московским регионом. Над крупными городами ДНР за неделю сорвали 266 воздушных атак со стороны ВСУ, сообщают в УФСБ по ДНР.Трамп заявил об идущих переговорах с Путиным, но отказался сообщать детали, поскольку вопрос был адресован ему со стороны представителя Wall Street Journal.Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приедет в Москву на празднование юбилея Победы, сообщило агентство Монцамэ.Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, россия, брянская область, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины