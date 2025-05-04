"Это вопрос времени": Путин уверен в неизбежности примирения с Украиной - 04.05.2025 Украина.ру
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"Это вопрос времени": Путин уверен в неизбежности примирения с Украиной
"Это вопрос времени": Путин уверен в неизбежности примирения с Украиной - 04.05.2025 Украина.ру
"Это вопрос времени": Путин уверен в неизбежности примирения с Украиной
Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
2025-05-04T11:49
2025-05-04T11:49
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Примирение после СВО является вопросом времени, сказал Владимир Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Глава государства назвал конфликт между Россией и Украиной трагедией и высказал уверенность в неизбежности примирения."Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - сказал Путин.Заявление российского лидера приводит телеканал "Вести". Интервью является частью документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".Ранее в новостях: России достаточно сил и средств для завершения СВО - Путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, владимир путин, сво, прогнозы сво, завершение сво, новости сво россия, постсоветское пространство
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, СВО, прогнозы СВО, завершение СВО, новости СВО Россия, постсоветское пространство

"Это вопрос времени": Путин уверен в неизбежности примирения с Украиной

11:49 04.05.2025
 
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Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Примирение после СВО является вопросом времени, сказал Владимир Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Глава государства назвал конфликт между Россией и Украиной трагедией и высказал уверенность в неизбежности примирения.
"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - сказал Путин.
Заявление российского лидера приводит телеканал "Вести". Интервью является частью документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
Ранее в новостях: России достаточно сил и средств для завершения СВО - Путин
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