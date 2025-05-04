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"Это вопрос времени": Путин уверен в неизбежности примирения с Украиной
"Это вопрос времени": Путин уверен в неизбежности примирения с Украиной - 04.05.2025 Украина.ру
"Это вопрос времени": Путин уверен в неизбежности примирения с Украиной
Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
2025-05-04T11:49
2025-05-04T11:49
2025-05-04T11:49
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Примирение после СВО является вопросом времени, сказал Владимир Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Глава государства назвал конфликт между Россией и Украиной трагедией и высказал уверенность в неизбежности примирения."Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - сказал Путин.Заявление российского лидера приводит телеканал "Вести". Интервью является частью документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".Ранее в новостях: России достаточно сил и средств для завершения СВО - Путин
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, владимир путин, сво, прогнозы сво, завершение сво, новости сво россия, постсоветское пространство
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, СВО, прогнозы СВО, завершение СВО, новости СВО Россия, постсоветское пространство
"Это вопрос времени": Путин уверен в неизбежности примирения с Украиной
Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Примирение после СВО является вопросом времени, сказал Владимир Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Глава государства назвал конфликт между Россией
и Украиной
трагедией и высказал уверенность в неизбежности примирения.
"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - сказал Путин
.
Заявление российского лидера приводит
телеканал "Вести". Интервью является частью документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".