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России достаточно сил и средств для завершения СВО - Путин

России достаточно сил и средств для завершения СВО - Путин - 04.05.2025 Украина.ру

России достаточно сил и средств для завершения СВО - Путин

Россия располагает достаточными силами и средствами для спецоперации на Украине с желаемым результатом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

2025-05-04T11:03

2025-05-04T11:03

2025-05-04T11:03

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В общении с прессой российский лидер рассказал о возможностях государства добиться желаемых целей в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Отвечая на вопрос журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина, президент России отметил, что попытки спровоцировать Россию были, в том числе на применение ядерного оружия в ходе СВО."Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки, - сказал Путин. - Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, не потребуется".Глава государства отметил, что Россия обладает достаточными ресурсами для успешного достижения цели СВО.Президент России угостил журналиста шоколадками от Александра Лукашенко и российским кефиром. Вместе они осмотрели кремлёвскую квартиру главы государства и поговорили о сущности русского человека.Тем временем стало известно, что Председатель КНР 7-10 мая будет в России по приглашению Путина

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