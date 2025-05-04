России достаточно сил и средств для завершения СВО - Путин
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Россия располагает достаточными силами и средствами для спецоперации на Украине с желаемым результатом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
В общении с прессой российский лидер рассказал о возможностях государства добиться желаемых целей в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Отвечая на вопрос журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина, президент России отметил, что попытки спровоцировать Россию были, в том числе на применение ядерного оружия в ходе СВО.
"Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки, - сказал Путин. - Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, не потребуется".
Глава государства отметил, что Россия обладает достаточными ресурсами для успешного достижения цели СВО.
"У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", - заявил Путин.
Президент России угостил журналиста шоколадками от Александра Лукашенко и российским кефиром. Вместе они осмотрели кремлёвскую квартиру главы государства и поговорили о сущности русского человека.
Тем временем стало известно, что Председатель КНР 7-10 мая будет в России по приглашению Путина
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