России достаточно сил и средств для завершения СВО - Путин - 04.05.2025 Украина.ру
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России достаточно сил и средств для завершения СВО - Путин
России достаточно сил и средств для завершения СВО - Путин - 04.05.2025 Украина.ру
России достаточно сил и средств для завершения СВО - Путин
Россия располагает достаточными силами и средствами для спецоперации на Украине с желаемым результатом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
2025-05-04T11:03
2025-05-04T11:03
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В общении с прессой российский лидер рассказал о возможностях государства добиться желаемых целей в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Отвечая на вопрос журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина, президент России отметил, что попытки спровоцировать Россию были, в том числе на применение ядерного оружия в ходе СВО."Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки, - сказал Путин. - Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, не потребуется".Глава государства отметил, что Россия обладает достаточными ресурсами для успешного достижения цели СВО.Президент России угостил журналиста шоколадками от Александра Лукашенко и российским кефиром. Вместе они осмотрели кремлёвскую квартиру главы государства и поговорили о сущности русского человека.Тем временем стало известно, что Председатель КНР 7-10 мая будет в России по приглашению Путина
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новости, россия, украина, владимир путин, сво, прогнозы сво, завершение сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво сейчас, новости сво россия, президент
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, СВО, прогнозы СВО, завершение СВО, когда закончится СВО: прогнозы, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, президент

России достаточно сил и средств для завершения СВО - Путин

11:03 04.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Россия располагает достаточными силами и средствами для спецоперации на Украине с желаемым результатом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
В общении с прессой российский лидер рассказал о возможностях государства добиться желаемых целей в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Отвечая на вопрос журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина, президент России отметил, что попытки спровоцировать Россию были, в том числе на применение ядерного оружия в ходе СВО.
"Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки, - сказал Путин. - Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, не потребуется".
Глава государства отметил, что Россия обладает достаточными ресурсами для успешного достижения цели СВО.
"У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", - заявил Путин.
Президент России угостил журналиста шоколадками от Александра Лукашенко и российским кефиром. Вместе они осмотрели кремлёвскую квартиру главы государства и поговорили о сущности русского человека.
Тем временем стало известно, что Председатель КНР 7-10 мая будет в России по приглашению Путина
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