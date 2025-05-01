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Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны

Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны - 01.05.2025 Украина.ру

Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны

На территорией России расчеты ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ

2025-05-01T10:06

2025-05-01T10:06

2025-05-01T10:06

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В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в пресс-службе военного ведомства.Отмечается, что беспилотники были сбиты над четырьмя российскими регионами — по два над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями. Утром 1 мая в Минобороны сообщили, что расчеты ПВО уничтожили еще два БПЛА над Белгородчиной.Украинские военные ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.

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