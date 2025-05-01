Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны - 01.05.2025 Украина.ру
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Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны
Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны - 01.05.2025 Украина.ру
Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны
На территорией России расчеты ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ
2025-05-01T10:06
2025-05-01T10:06
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В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в пресс-службе военного ведомства.Отмечается, что беспилотники были сбиты над четырьмя российскими регионами — по два над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями. Утром 1 мая в Минобороны сообщили, что расчеты ПВО уничтожили еще два БПЛА над Белгородчиной.Украинские военные ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250411/operator-bpla-mark-posle-voyny-budu-uchit-drugikh-tomu-chemu-nauchilsya-zdes-sam-1062460163.html
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новости, россия, белгородская область, брянская область, минобороны, вооруженные силы украины, бпла, дроны, атака, дзен новости сво, сво, спецоперация, беспилотники, беспилотники сегодня, главные новости
Новости, Россия, Белгородская область, Брянская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, БПЛА, дроны, атака, дзен новости СВО, СВО, Спецоперация, беспилотники, беспилотники сегодня, Главные новости

Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны

10:06 01.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСистема ПВО сработала в небе над Луганском
Система ПВО сработала в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На территорией России расчеты ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Отмечается, что беспилотники были сбиты над четырьмя российскими регионами — по два над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.
Утром 1 мая в Минобороны сообщили, что расчеты ПВО уничтожили еще два БПЛА над Белгородчиной.
"С 7.40 до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", — уточнили в военном ведомстве.
Украинские военные ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.
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