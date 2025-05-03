У Пекина на носу война: Поликарпов объяснил, почему Китай может последовать примеру КНДР - 03.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250503/u-pekina-na-nosu-voyna-polikarpov-obyasnil-pochemu-kitay-mozhet-posledovat-primeru-kndr-1062839753.html
У Пекина на носу война: Поликарпов объяснил, почему Китай может последовать примеру КНДР
У Пекина на носу война: Поликарпов объяснил, почему Китай может последовать примеру КНДР - 03.05.2025 Украина.ру
У Пекина на носу война: Поликарпов объяснил, почему Китай может последовать примеру КНДР
Возможно опыт Северной Кореи, которая отправила на СВО своих бойцов, послужит Китаю примером. Пекин может “обкатать” своих военнослужащих, которым не помешало бы набраться опыта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-05-03T05:45
2025-05-03T05:45
новости
китай
кндр
пекин
владимир путин
валерий герасимов
генштаб
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062823182_0:0:912:514_1920x0_80_0_0_23054daa65bb8aa465dd27dd2459104b.jpg
По его словам, Китаю сейчас нужно иметь те самые “обкатанные”, то есть опытные, подразделения. Историк отметил, что бывает просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не идет ни в какое сравнение с участием северокорейских бойцов. Отдельные "ихтамнеты" — это не корпус, подчеркнул собеседник издания.Он уточнил, что Китай по примеру КНДР сможет отправить своих "ихтамнетов" на обкатку в боевых действиях на Украине.“Это самая большая боль Китая: у них война на носу, а армии с боевым опытом нет. Потому что войска без опыта могут показать себя на поле боя не так, как на учениях”, — резюмировал Поликарпов.Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военных из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу. Подробности в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250428/spetsnaz-kndr-v-rossii-put-ot-ikhtamnet-do-vechnoy-slavy-1062810632.html
китай
кндр
пекин
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062823182_10:0:849:629_1920x0_80_0_0_b1613a6848f55f86afb999d811b750a1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, кндр, пекин, владимир путин, валерий герасимов, генштаб, вс рф
Новости, Китай, КНДР, Пекин, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Генштаб, ВС РФ

У Пекина на носу война: Поликарпов объяснил, почему Китай может последовать примеру КНДР

05:45 03.05.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Возможно опыт Северной Кореи, которая отправила на СВО своих бойцов, послужит Китаю примером. Пекин может “обкатать” своих военнослужащих, которым не помешало бы набраться опыта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По его словам, Китаю сейчас нужно иметь те самые “обкатанные”, то есть опытные, подразделения. Историк отметил, что бывает просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не идет ни в какое сравнение с участием северокорейских бойцов. Отдельные "ихтамнеты" — это не корпус, подчеркнул собеседник издания.
“Зачем КНДР нужна боеспособная армия, если они не планируют поход на Сеул, потому что он грозит ядерной войной? Видимо, северокорейские войска могут найти боевой применение в операции на Тайване, который является законной территорией Китая. И, может быть, вся эта история станет стимулом для Пекина”, — заявил Поликарпов.
Он уточнил, что Китай по примеру КНДР сможет отправить своих "ихтамнетов" на обкатку в боевых действиях на Украине.
“Это самая большая боль Китая: у них война на носу, а армии с боевым опытом нет. Потому что войска без опыта могут показать себя на поле боя не так, как на учениях”, — резюмировал Поликарпов.
Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военных из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу. Подробности в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
28 апреля, 18:01
Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славыМосква и Пхеньян официально признали участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области РФ
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКитайКНДРПекинВладимир ПутинВалерий ГерасимовГенштабВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45У Пекина на носу война: Поликарпов объяснил, почему Китай может последовать примеру КНДР
18:59Комитет ООН обеспокоен пытками российских военнослужащих в украинском плену
18:42Одесситы принесли цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни"
18:18Подразделения российской группировки войск "Днепр" отчитались за неделю боёв с ВСУ
17:56Белорусы в Брестской крепости почтили память жертв "Одесской Хатыни"
17:28Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак
17:13Российская войсковая группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
16:54Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих
16:46ЕС перечислит отнятые у России миллиарды западным инвесторам
16:00Фильм "Щорс": памятник легендарному комдиву, который бандерлогам не снести
15:52Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой – без малого 1,8 тыс военнослужащих
15:36Потери ВСУ в боях с российской группировкой войск "Запад" превысили 1630 военнослужащих
15:11Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области
14:24Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины
14:10Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров и БПЛА
13:50Сталинградская битва в учебнике истории Молдавии представлена "катастрофой"
12:56К чему точно не готов Трамп в отношениях с Зеленским и как понять генеральную линию США — Гаспарян
12:30Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе
12:00ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ
11:47"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности
Лента новостейМолния