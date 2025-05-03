https://ukraina.ru/20250503/u-pekina-na-nosu-voyna-polikarpov-obyasnil-pochemu-kitay-mozhet-posledovat-primeru-kndr-1062839753.html

У Пекина на носу война: Поликарпов объяснил, почему Китай может последовать примеру КНДР

У Пекина на носу война: Поликарпов объяснил, почему Китай может последовать примеру КНДР - 03.05.2025 Украина.ру

У Пекина на носу война: Поликарпов объяснил, почему Китай может последовать примеру КНДР

Возможно опыт Северной Кореи, которая отправила на СВО своих бойцов, послужит Китаю примером. Пекин может “обкатать” своих военнослужащих, которым не помешало бы набраться опыта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-05-03T05:45

2025-05-03T05:45

2025-05-03T05:45

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владимир путин

валерий герасимов

генштаб

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По его словам, Китаю сейчас нужно иметь те самые “обкатанные”, то есть опытные, подразделения. Историк отметил, что бывает просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не идет ни в какое сравнение с участием северокорейских бойцов. Отдельные "ихтамнеты" — это не корпус, подчеркнул собеседник издания.Он уточнил, что Китай по примеру КНДР сможет отправить своих "ихтамнетов" на обкатку в боевых действиях на Украине.“Это самая большая боль Китая: у них война на носу, а армии с боевым опытом нет. Потому что войска без опыта могут показать себя на поле боя не так, как на учениях”, — резюмировал Поликарпов.Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военных из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу. Подробности в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250428/spetsnaz-kndr-v-rossii-put-ot-ikhtamnet-do-vechnoy-slavy-1062810632.html

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новости, китай, кндр, пекин, владимир путин, валерий герасимов, генштаб, вс рф