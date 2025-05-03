У Пекина на носу война: Поликарпов объяснил, почему Китай может последовать примеру КНДР
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
Возможно опыт Северной Кореи, которая отправила на СВО своих бойцов, послужит Китаю примером. Пекин может “обкатать” своих военнослужащих, которым не помешало бы набраться опыта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По его словам, Китаю сейчас нужно иметь те самые “обкатанные”, то есть опытные, подразделения. Историк отметил, что бывает просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не идет ни в какое сравнение с участием северокорейских бойцов. Отдельные "ихтамнеты" — это не корпус, подчеркнул собеседник издания.
“Зачем КНДР нужна боеспособная армия, если они не планируют поход на Сеул, потому что он грозит ядерной войной? Видимо, северокорейские войска могут найти боевой применение в операции на Тайване, который является законной территорией Китая. И, может быть, вся эта история станет стимулом для Пекина”, — заявил Поликарпов.
“Это самая большая боль Китая: у них война на носу, а армии с боевым опытом нет. Потому что войска без опыта могут показать себя на поле боя не так, как на учениях”, — резюмировал Поликарпов.
Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военных из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу. Подробности в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана читайте на сайте Украина.ру.
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