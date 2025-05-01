https://ukraina.ru/20250501/posle-podpisaniya-sdelki-po-nedram-ssha-razblokirovali-kommercheskie-postavki-oruzhiya-v-ukrainu--smi-1062888345.html

После подписания сделки по недрам США разблокировали коммерческие поставки оружия в Украину — СМИ

После подписания сделки по недрам США разблокировали коммерческие поставки оружия в Украину — СМИ - 01.05.2025 Украина.ру

После подписания сделки по недрам США разблокировали коммерческие поставки оружия в Украину — СМИ

После подписания сделки по полезным ископаемым администрация Трампа разблокировала коммерческие поставки оружия в Украину. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет газета Kyiv Post

2025-05-01T11:10

2025-05-01T11:10

2025-05-01T11:10

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По информации издания, Белый дом проинформировал Конгресс о намерении позволить экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (программа DCS) на сумму от 50 млн долларов. Конкретные виды вооружений в сообщении не указываются, но уточняется, что разрешение может распространяться и на поставки "технических данных". В Москве не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, в рамках которой будет создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины.Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина"."Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", – заявил президент США Дональд Трамп в эфире NewsNation.Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.

https://ukraina.ru/20250501/my-zaklyuchili-sdelku-tramp-podtverdil-zaklyuchenie-soglasheniya-po-poleznym-iskopaemym-s-ukrainoy-1062888153.html

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