После подписания сделки по недрам США разблокировали коммерческие поставки оружия в Украину — СМИ - 01.05.2025 Украина.ру
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После подписания сделки по недрам США разблокировали коммерческие поставки оружия в Украину — СМИ
После подписания сделки по недрам США разблокировали коммерческие поставки оружия в Украину — СМИ - 01.05.2025 Украина.ру
После подписания сделки по недрам США разблокировали коммерческие поставки оружия в Украину — СМИ
После подписания сделки по полезным ископаемым администрация Трампа разблокировала коммерческие поставки оружия в Украину. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет газета Kyiv Post
2025-05-01T11:10
2025-05-01T11:10
новости
украина
сша
москва
дональд трамп
минфин
ресурсы
природные ресурсы
сделка
соглашение
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По информации издания, Белый дом проинформировал Конгресс о намерении позволить экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (программа DCS) на сумму от 50 млн долларов. Конкретные виды вооружений в сообщении не указываются, но уточняется, что разрешение может распространяться и на поставки "технических данных". В Москве не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, в рамках которой будет создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины.Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина"."Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", – заявил президент США Дональд Трамп в эфире NewsNation.Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.
https://ukraina.ru/20250501/my-zaklyuchili-sdelku-tramp-podtverdil-zaklyuchenie-soglasheniya-po-poleznym-iskopaemym-s-ukrainoy-1062888153.html
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Новости
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новости, украина, сша, москва, дональд трамп, минфин, ресурсы, природные ресурсы, сделка, соглашение, оружие, военная помощь, новости украины, главные новости
Новости, Украина, США, Москва, Дональд Трамп, Минфин, ресурсы, природные ресурсы, сделка, соглашение, оружие, военная помощь, Новости Украины, Главные новости

После подписания сделки по недрам США разблокировали коммерческие поставки оружия в Украину — СМИ

11:10 01.05.2025
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP / Matt Rourke
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После подписания сделки по полезным ископаемым администрация Трампа разблокировала коммерческие поставки оружия в Украину. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет газета Kyiv Post
По информации издания, Белый дом проинформировал Конгресс о намерении позволить экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (программа DCS) на сумму от 50 млн долларов.
Конкретные виды вооружений в сообщении не указываются, но уточняется, что разрешение может распространяться и на поставки "технических данных".
В Москве не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, в рамках которой будет создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины.
Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина".
"Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", – заявил президент США Дональд Трамп в эфире NewsNation.
Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.
10:42
"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с УкраинойСделка по полезным ископаемым позволит США вернуть часть помощи, которую они оказали Украине. Так американский президент Дональд Трамп прокомментировал заключение сделки по полезным ископаемым
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Заголовок открываемого материала
11:10После подписания сделки по недрам США разблокировали коммерческие поставки оружия в Украину — СМИ
10:42"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной
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09:36Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах Украины — минфин США
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